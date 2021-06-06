Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Полная информация появится примерно к концу июля.
Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега [она находится]. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сказал он.
Хуснуллин также добавил, что "локально все вопросы в Крыму решили с водой".
Марионетка Кремля Сергей Аксенов сообщил о намерении решить проблему орошения полей, возникшую после перекрытия Северо-Крымского канала, с помощью пресной воды из-под Азовского моря.
Напомним, в оккупированных Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах были введены графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить. Ограничения по-прежнему действуют только в Алуште.
Пожалуйста, подождите...
"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову", - Путин.
Внезапно...
«Трехлетняя палестинская девочка», которая якобы погибла в результате израильской бомбежки, нашлась живой в Подмосковье
Пишите есЧо...
внаглую пролетают мимо.