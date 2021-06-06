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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Азовское море (1577) Крым (26018) Россия (91316) вода (880) Хуснуллин Марат (6)

Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю

Геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Полная информация появится примерно к концу июля.

Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега [она находится]. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сказал он.

Хуснуллин также добавил, что "локально все вопросы в Крыму решили с водой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма

Марионетка Кремля Сергей Аксенов сообщил о намерении решить проблему орошения полей, возникшую после перекрытия Северо-Крымского канала, с помощью пресной воды из-под Азовского моря.

Напомним, в оккупированных Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах были введены графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить. Ограничения по-прежнему действуют только в Алуште.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+33
А вообще странные они))) Как газ, так трубы тянут за тысячи км, а как вода, так везде ее пытаются найти))) А от Дона, несчастных 300 км протянуть не могут))))
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06.06.2021 02:31
+26
В перші роки після розвалу СРСР випало служить у Криму. Райцентр. Військовий гарнізон. Був здивований - у кожному приміщенні, де працюють люди, на підвіконнях, стоять по кілька трьохлітрових банок води. В одних вода повністю прозора, в інших - на дні банок вапняковий осад у палець товщиною. Попередили - воду з-під крана не пить, якщо нирки бережеш! Тільки ту що добу, не менше, вистоялася в банці! Перше, що робили люди прийдучи на службу - зливали воду з осаду у інші банки, осад виливали, а в банки набирали свіжу з-під крана і ставили на "вистойку". Північнокримський канал проходив на відстані кілометра, однак у командування і думки не виникало качать воду звідти, бо ту воду теж необхідно було фільтрувать і очищать. Яку "воду" "карєнниє кримчане з рязанськими мордами" п"ють зараз - можна тільки уявить!
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06.06.2021 04:11
+22
Да там полно пресной воды.
Просто специально обученные бурундучки рыбки ее солят и получается морская. Россияне заявляют, что пресная вода под Азовским морем есть, обещают подробности сообщить к июлю - Цензор.НЕТ 5075
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06.06.2021 02:23
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Загадка;Стоит по уши в дерьме и готовится к войне.Кто это?
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06.06.2021 09:56 Ответить
Все правильно, зачем искать лёгкие пути, чем больше денег будет украдено, тем лучше для всех, а это они умеют делать лучше всех в мире!😁😁😁😁
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06.06.2021 10:07 Ответить
С другой стороны, если у них не получится с реализацией этой идеи, могут от безвыходности рыпнуться полномасштабно на "юго-восток" за водой. Не без предварительных провокаций и кровищи, всё как они умеют. А чтоб обеспечить нужную "картинку" для СМИ- кровищи мирного населения будет много. Крыса загнанная в угол кидается хоть на кошку, хоть на человека. У пыни, как раз, такая ситуация была- "травма детства" можно сказать).А если бы родители отвели бы его к специалистам по дет.психологии в своё время, может и мир бы сейчас дышал спокойнее...


"Просто шел по лестнице, спускался, крысу увидел, начал ее гонять. Загнал ее в какой-то угол. А она развернулась и побежала за мной. И не просто побежала, она еще и с лестницы на лестницу, с перелета на перелет. Пыталась прыгнуть мне на голову", - Путин.
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06.06.2021 10:33 Ответить
а зачем? они сейчас достроят газопровод и скажут вам газ нам воду,напомню мы примерно 10 млрд покупаем по реверсу, словакам по сп газ не доставить там ветки нету и где недостачу брать?
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09.06.2021 00:57 Ответить
О правдивости кацапов и их союзника - ХАМАС
Внезапно...
«Трехлетняя палестинская девочка», которая якобы погибла в результате израильской бомбежки, нашлась живой в Подмосковье
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06.06.2021 10:48 Ответить
Ага...вода есть...но где она и на какой глубине мы не знаем...😁
Пишите есЧо...
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06.06.2021 10:57 Ответить
Кацапы,да там воды везде хоть залейся. Глазки откройте. Правда она немного соленая. Но ради ,,империи,, можно и такую попить,правда?
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06.06.2021 11:17 Ответить
Постепенно увеличивая глубину скважины под Азовским морем, упорные российские бурильщики нашли источник пресной воды. Это оказался водопровод Буэнос-Айреса.
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06.06.2021 11:18 Ответить
Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня - Цензор.НЕТ 2765 если хорошо побурить можна пробуриться прямо в Амазонку)
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06.06.2021 11:41 Ответить
Единственная ценность таких вот кацапских навастей - лишнее подтверждение что в Крыму с водой полная жопа.
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06.06.2021 11:40 Ответить
москали нашу канализацию с водой перепутали... пейте, курвы, на здоровье, мы вам еще отольем...Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня - Цензор.НЕТ 2380 Росіяни заявляють, що прісна вода під Азовським морем є, обіцяють подробиці повідомити до липня - Цензор.НЕТ 7287
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06.06.2021 12:58 Ответить
Это понятно, что полная информация появится к концу июля. А к концу июля какого года, года то какого?
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06.06.2021 14:00 Ответить
Там нарешті дощі пішли, тож "інформація" з'явиться на тлі перемоги з заповненням водосховищ.
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06.06.2021 14:59 Ответить
Да качайте..хватит трубить об этом.. Тут главное потом за мостом смотреть, а то просядет .
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06.06.2021 14:12 Ответить
видно жопа там .
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06.06.2021 14:25 Ответить
А сколько воды НАД Азовским морем - целые тонны чистейшей дождевой воды
внаглую пролетают мимо.
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06.06.2021 14:43 Ответить
Там логіка проста - дупу драли за путінспасі! - будуть сидіти рівно, що б не відбувалося. Хоч лише на годину за добу вмикатимуть воду, усі мовчатимуть. З цієї причини вирішення проблеми здебільшого просто імітуватимуть, а наповнення водосховищ дощем видаватимуть за результати своєї діяльності чи водної сомодостатності Криму і без ПКК. Вкидати мільярди баксів в реальне вирішення вони не бажають, їм зручніше сухопутний коридор пробивати, коли що.
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06.06.2021 14:56 Ответить
пиляйте "гири" вони золоті!!! Остап БАНДЕРА.
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06.06.2021 15:45 Ответить
Зброд на раіссі під назвою під..а...р..а..с.и.. знову знищать море, птім скажуть "нє палучілась" і умиють руки.. Одне слово - під..а...р..а..с.и.. і країна ж під..а ..Расєя
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06.06.2021 15:49 Ответить
сколько экспрессии и ненависти, ЙАда и желчи
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06.06.2021 19:33 Ответить
Всё пропал Азов, на который еще ходил питер-раз - ху*ло и это прос*ёт. Превратят в очередное мокшанское болото - это им ближе. Типичные эрэфийские пи*арасы. Будет граница по болоту - как с быларусью.
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06.06.2021 15:49 Ответить
А вот все, что от сахалина, до Карпат, все руССкое. А ЧТО такое "руССкие", чьи холопи?
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06.06.2021 17:55 Ответить
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