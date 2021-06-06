Геологоразведка, которая ведется в Азовском море, показала, что под дном моря есть пресная вода. Полная информация появится примерно к концу июля.

Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели геологоразведку, вода точно есть, сейчас считаем ее запасы, на какой глубине, как далеко от берега [она находится]. Где-то к концу июля будем иметь полную информацию", - сказал он.

Хуснуллин также добавил, что "локально все вопросы в Крыму решили с водой".

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Марионетка Кремля Сергей Аксенов сообщил о намерении решить проблему орошения полей, возникшую после перекрытия Северо-Крымского канала, с помощью пресной воды из-под Азовского моря.

Напомним, в оккупированных Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах были введены графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить. Ограничения по-прежнему действуют только в Алуште.