Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб
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На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. В воскресенье, 6 июня, украинский военнослужащий подорвался на на неизвестном взрывном устройстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование операции Объединенных сил.
"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставлена в лечебное учреждение. Состояние здоровья-защитника средней тяжести", - заявили в штабе.
Кроме того, с начала этих суток оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям ООС вблизи населенного пункта Пески. Пророссийские боевики применили минометы 120-го калибра.
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(..горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
https://myrotvorets.center/criminal/kostin-ruslan-anatolevich/
руссссскій мір зайшов, а свій язик так і не вивчили...
Нема змоги дослідити зразки уламків, бо це сіра зона чи це саморобний пристрій?
Швидкого одужання нашому захиснику.
Весна 2014 го, початок АТО на Луганщині. Бійці ЗСУ на новому військовому КРАЗі їдуть
брататись (бухати) з расєянами. Побухали, побратались, їдуть назад на тому ж КРАЗі і
підриваються на "братській" протитанковій міні. КРАЗу гаплик, на звалище, ніхто не загинув,
контузії. Бійці возбухали коли командування виписало їм рахунок за знищений КРАЗ.
Мораль - ось такий він недешевий і вбивчий "братскій" мір.