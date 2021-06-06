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Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб

На Донбассе за прошедшие сутки, 5 июня, не было зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня. В воскресенье, 6 июня, украинский военнослужащий подорвался на на неизвестном взрывном устройстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставлена в лечебное учреждение. Состояние здоровья-защитника средней тяжести", - заявили в штабе.

Кроме того, с начала этих суток оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям ООС вблизи населенного пункта Пески. Пророссийские боевики применили минометы 120-го калибра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о войне на Донбассе: Франция и Германия все видят и понимают, но они делают гешефт

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+26
найскорішого одужання і повного відновлення нашому воїну світла...
...
(..горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
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06.06.2021 08:15
+12
утилизирован 4 июня
https://myrotvorets.center/criminal/kostin-ruslan-anatolevich/

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 4751
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06.06.2021 08:39
+10
«понабиться»
руссссскій мір зайшов, а свій язик так і не вивчили...

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 1446
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06.06.2021 08:49
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найскорішого одужання і повного відновлення нашому воїну світла...
...
(..горіть у пеклі москалі (с).... і вата, що закликала в наш дім чужого солдата...
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06.06.2021 08:15 Ответить
а наши минометчики тренировались/соревновались ... на кошках.. Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб - Цензор.НЕТ 9117 Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб - Цензор.НЕТ 8719
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06.06.2021 08:19 Ответить
утилизирован 4 июня
https://myrotvorets.center/criminal/kostin-ruslan-anatolevich/

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 4751
показать весь комментарий
06.06.2021 08:39 Ответить
«понабиться»
руссссскій мір зайшов, а свій язик так і не вивчили...

Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 1446
показать весь комментарий
06.06.2021 08:49 Ответить
"бешенные деньги"? Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 9428
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06.06.2021 10:51 Ответить
Нет порядка, нет точных карт минных полей, минируют кто попало и где попало. Думаю у сепаров тоже самое.
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06.06.2021 08:55 Ответить
Що означає "на неізвєстном"?
Нема змоги дослідити зразки уламків, бо це сіра зона чи це саморобний пристрій?
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06.06.2021 09:03 Ответить
Алекс,ну кто будет заморачиваться и делать какие то мины?На осколках же нет бирки...Недавно на цензоре была новость,что какая то подруга прошла все минные поля и вышла на КПП аж на нашей стороне.Обыкновенная гражданская.Как солдаты находят для себя эти устройства,большая,для меня,загадка...
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06.06.2021 14:57 Ответить
Всё смешалось у чепушил, вышиванки, кокошники...
Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 5243
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06.06.2021 09:42 Ответить
Так у них все так "намішане" - в історії, етнографії, релігії, кухні "Насмикали шматків" звідусюди і назвали цю "мішанину" "русским миром"!
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06.06.2021 09:47 Ответить
Воїн ЗСУ підірвався на невідомому пристрої на Донбасі, від початку доби найманці РФ зробили один обстріл, - штаб - Цензор.НЕТ 5961
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06.06.2021 09:51 Ответить
Терористи дистанційно мінують, та підірвався наш боєць на невідомо чому? Зазеленська "реальність" для стада.
Швидкого одужання нашому захиснику.
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06.06.2021 10:47 Ответить
а дехто шашличок жарить
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06.06.2021 17:07 Ответить
Не дехто а ненажера янєлохМінє42, й жлоб до того, бо жерти на камеру то жлобство.
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06.06.2021 22:58 Ответить
Реальна історія-
Весна 2014 го, початок АТО на Луганщині. Бійці ЗСУ на новому військовому КРАЗі їдуть

брататись (бухати) з расєянами. Побухали, побратались, їдуть назад на тому ж КРАЗі і
підриваються на "братській" протитанковій міні. КРАЗу гаплик, на звалище, ніхто не загинув,
контузії. Бійці возбухали коли командування виписало їм рахунок за знищений КРАЗ.
Мораль - ось такий він недешевий і вбивчий "братскій" мір.
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07.06.2021 01:10 Ответить
 
 