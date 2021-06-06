За сутки в Украине от COVID-19 умерли 42 человека, зафиксировано 937 новых случаев заражения, 4 516 человек выздоровели
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За минувшие сутки в Украине подтвердили 937 новых случаев коронавируса COVID-19. Впервые с начала 2021 года - менее тысячи случаев за сутки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
Так, за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 42 человека. В больницы попали 994 человека, а выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 4 516 украинцев. Среди новых больных 50 детей и 28 медработников.
Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.
За сутки протестировано на коронавирус: методом ПЦР - 16 749 человека, методом ИФА - 3 953 человека, экспресс-тестами - 11 567 человек.
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Лікуючий Лікар
@atom_mono84
·8 год
Хочу вам сказати, що нашій медицині прийшла ***da. Ніякого забезпечення нема, гідної платні, нічого нема. Тільки скарги, тому медики злі. Без забезпечення, без поваги. Ми як хижак загнаний у кут, залишається тільки напасти у відповідь. Надію яку нам дали Супрун та Порох знищено.
О чьом я...
Українській народ просто не хоче жити. Він це довів, коли обрав у президенти нікчему, яка веде нас до знищення.