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За сутки в Украине от COVID-19 умерли 42 человека, зафиксировано 937 новых случаев заражения, 4 516 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине от COVID-19 умерли 42 человека, зафиксировано 937 новых случаев заражения, 4 516 человек выздоровели

За минувшие сутки в Украине подтвердили 937 новых случаев коронавируса COVID-19. Впервые с начала 2021 года - менее тысячи случаев за сутки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Так, за минувшие сутки от осложнений коронавируса умерли 42 человека. В больницы попали 994 человека, а выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 4 516 украинцев. Среди новых больных 50 детей и 28 медработников.

Больше всего новых случаев коронавируса подтвердили в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской и Херсонской областях.

За сутки протестировано на коронавирус: методом ПЦР - 16 749 человека, методом ИФА - 3 953 человека, экспресс-тестами - 11 567 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 57 440 человек, всего - 1 177 373, - Минздрав

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+3



Лікуючий Лікар

@atom_mono84

·8 год

Хочу вам сказати, що нашій медицині прийшла ***da. Ніякого забезпечення нема, гідної платні, нічого нема. Тільки скарги, тому медики злі. Без забезпечення, без поваги. Ми як хижак загнаний у кут, залишається тільки напасти у відповідь. Надію яку нам дали Супрун та Порох знищено.
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06.06.2021 09:38
+3
Супрун развалила то , что было. Вы о чем вообще?
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06.06.2021 10:12
+2
И вакцинация на уровне плинтуса...и заболеваемость вниз пошла...вот такое интересное кино...
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06.06.2021 09:38
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Як прибрали Степашку, так і вірусу гаплик.
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06.06.2021 08:45 Ответить
Во вторник будет в 3 раза больше
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06.06.2021 09:32 Ответить
И вакцинация на уровне плинтуса...и заболеваемость вниз пошла...вот такое интересное кино...
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06.06.2021 09:38 Ответить
Думаю, заболеваемость пошла вниз, потому что большинство взрослых переболели (дети этой гадостью почти не болеют). Официально заболееших и переболевших 2214517 , реально нужно умножать где-то на 10. Теперь вопрос, насколько хватит иммунитета. От гриппа хватает примерно на год.
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06.06.2021 09:44 Ответить



Лікуючий Лікар

@atom_mono84

·8 год

Хочу вам сказати, що нашій медицині прийшла ***da. Ніякого забезпечення нема, гідної платні, нічого нема. Тільки скарги, тому медики злі. Без забезпечення, без поваги. Ми як хижак загнаний у кут, залишається тільки напасти у відповідь. Надію яку нам дали Супрун та Порох знищено.
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06.06.2021 09:38 Ответить
Супрун развалила то , что было. Вы о чем вообще?
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06.06.2021 10:12 Ответить
Побачите скоро.
О чьом я...
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06.06.2021 10:30 Ответить
И что я увижу? Вы бредите, как обычно
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06.06.2021 11:30 Ответить
Плоди своїх безвідповідальних діянь.
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06.06.2021 11:31 Ответить
Насправді, реальну картину смертностті від коронавірусу в нашій краіні , зелені тварини, приховують !
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06.06.2021 09:53 Ответить
Госпитализация не уменьшается, статистика занижена.
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06.06.2021 10:36 Ответить
Мене дуже вразила вчорашня черга на вакцинацію в Києві та ніяких черг на вакцинацію в Італії. А чим ми гірші за італійців?
Українській народ просто не хоче жити. Він це довів, коли обрав у президенти нікчему, яка веде нас до знищення.
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06.06.2021 11:39 Ответить
 
 