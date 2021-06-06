РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4788 посетителей онлайн
Новости Общество
10 437 58
украинский язык (1165) чиновник (1551) тест (283)

В ближайшее время экзамен на владение украинским языком пройдут около 150 тысяч чиновников, - Демская

Новости Цензор.НЕТ Общество

В ближайшее время экзамен на владение украинским языком пройдут около 150 тысяч чиновников, - Демская

Украинские государственные служащие с июля 2021 года должны будут сдавать экзамен на владение украинским языком – без соответствующего сертификата они не смогут получить должность. Запустить экзамен планируют 16 июля, сдавать его в ближайшее время придут около 150 тысяч чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

Пройти экзамен предстоит служащим всех рангов, от министров до директоров школ и начинающих работать на определенной должности. Действующих госслужащих норма закона не коснется, но при смене должности и желании остаться на госслужбе, сдать экзамен придется.

Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной, содержащих четыре блока (тестовые "Культура речи", "Чтение", и практические "Письмо", "Говорение"). Структура экзамена будет похожа на международный экзамен по иностранному языку. Он рассчитан на уровень С1 или С2 – самый высокий по международной шкале.

"Мы проводим сейчас апробацию заданий и системы. Более 70 процентов участников сдали пробный экзамен успешно. (…) На нашем сайте будет размещен тренажер с реальными заданиями. Мы сейчас рассматриваем возможность того, чтобы все экзаменационные задания были открыты. Хотим, чтобы банк заданий содержал не менее трех тысяч заданий. Тогда все выложим в свободный доступ, а компьютер затем будет рандомно выбирать часть из них для экзаменационной сессии", - добавляет Демская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеканалы "1+1", "Интер" и "Украина" не соблюдают языковые квоты в вечерних эфирах, - языковой омбудсмен Креминь

Глава Комиссии также уточнила, какие меры планируется принять, чтобы защитить от недобропорядочности. Это и видеонаблюдение, и, в случае необходимости, прокторинг (процедура наблюдения и контроля над ходом экзамена).

Выполненную тестовую часть экзамена проверяет компьютер, а затем претендент начинает часть "Письмо". Устная часть сдается с экзаменатором, запись разговора отправляется на проверку другому экзаменатору, который не должен жить в одном городе с претендентом. Живого общения между претендентом и экзаменатором нет, только онлайн через кабинет экзаменатора.

На основе результатов экзамена Комиссия примет решение по каждому участнику. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% + 1 балл от общего количества баллов. Сертификат будет действовать бессрочно.

Испытательные площадки будет созданы во всех областях Украины, местным чиновникам не придется ехать в Киев, чтобы сдать экзамен на владение государственным языком, уточнила Демская.

Также читайте: Прокуратура обжаловала в суде региональный статус русского языка в Николаеве, - Креминь

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+16
Та невже...
Почнете з Зеленського та Авакова ?
показать весь комментарий
06.06.2021 09:07
+10
Треба застосовувати інше формулювання.
Не на володіння українською мовою - а іспит на володіння ДЕРЖАВНОЮ мовою.
Бо чиновник держави Україна зобов'язаний володіти державною мовою.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:43
+8
Генацид рускаязичнай чєлюсті!!!
показать весь комментарий
06.06.2021 09:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та невже...
Почнете з Зеленського та Авакова ?
показать весь комментарий
06.06.2021 09:07 Ответить
так Аваков не попадає. читай статтю.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:41 Ответить
А як так не попадає ?
Він хіба не чиновник ?
Щось законодавство в нас погане.
І це годі вже терпіти.. Ще окремо під одного недоумка закони пишуться.
Взагалі вже знахабніли.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:45 Ответить
на початку ж року була стаття на цю тему, там було, що мєнти -святіші інших.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:51 Ответить
Конечно, будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в законе. Это касается в первую очередь депутатов, такова уж норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры.Источник: https://censor.net/ru/n3240269

16 июля 2021 года вступает в силу норма закона о том, что каждый претендент на должность в органах государственной власти или местного самоуправления должен сдавать экзамен на уровень владения украинским языкомИсточник: https://censor.net/ru/n3229072

Аваков вже на посаді.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:58 Ответить
Действующих госслужащих норма закона не коснется, но при смене должности и желании остаться на госслужбе, сдать экзамен придется.Источник: https://censor.net/ru/n3269717
показать весь комментарий
06.06.2021 10:02 Ответить
Предлагаю первым принять экзамен у Кличко.. ( правда как в том анекдоте, он как "задумается" то и по русски не очень..Шутка).. а потом и вправду Аваков ( должность обязывает)
показать весь комментарий
06.06.2021 14:09 Ответить
у жертв срана.уа вже підгорає
Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 9708"
показать весь комментарий
06.06.2021 17:59 Ответить
Совковоє керівництво держпідприємств включно?
показать весь комментарий
06.06.2021 09:09 Ответить
Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але у разі зміни посади і за бажання залишитися на держслужбі скласти іспит доведеться.Джерело: https://censor.net/ua/n3269717
показать весь комментарий
06.06.2021 09:59 Ответить
Генацид рускаязичнай чєлюсті!!!
показать весь комментарий
06.06.2021 09:10 Ответить
поменяем русскоговорящую щелепу за недорого
показать весь комментарий
06.06.2021 09:21 Ответить
Оооооооо! Свіженьке баблішко! Рюкзаков здасть з першого разу! Зеля ооооооооо.., я балдю!
показать весь комментарий
06.06.2021 09:22 Ответить
ті,хто вже на посаді, не здають.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:42 Ответить
Насолодааааа, повірити не можу, так ющенко? Бджіл тобі в дупу...
показать весь комментарий
06.06.2021 09:27 Ответить
Шановному сайту "Цензор.нет" слід подавати новини виключно українською. Наперед вдячний !
показать весь комментарий
06.06.2021 09:27 Ответить
не слід. цензор лише повинен із наступного року зробити україномовну версію стартовою. що зараз не є таким.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:43 Ответить
Україномовна версія стоїть першою.
показать весь комментарий
06.06.2021 10:37 Ответить
тільки новини там з запізненням від рос версії.
показать весь комментарий
06.06.2021 11:08 Ответить
гдэ? загугли цензор і нажми на лінк - тебе виведе на рос.версію. а укр.версі. треба задавати у гулі так " цензор.нет українською".
показать весь комментарий
06.06.2021 11:44 Ответить
те, що ти будучі на сайті можеш перемикатись між мовами, не є "стартова мова", "державною за замовчуванням".
показать весь комментарий
06.06.2021 11:47 Ответить
++++!+!+++++++++++!!!!
показать весь комментарий
06.06.2021 10:46 Ответить
Еще один сегмент коррупции. Экономика РОЗ - распил, откат, занос. Если дипломы об образовании, водительские права, паспорта и прочие "корочки" продаются, то "экзамен на владение украинским языком" тем более... Для чиновников...? Среди своих... ?Тем более!
показать весь комментарий
06.06.2021 09:29 Ответить
Какие расценки? Почем в Одессе руберойдд нынче.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:31 Ответить
Що за недолуге рішення! Проценти, комп'ютери, курси і т.п. Треба зразу викласти прайс-лист і кому заносити, тоді всі держслужбовці вмить стануть україномовними.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:32 Ответить
Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 6554
показать весь комментарий
06.06.2021 09:37 Ответить
В Україні журналістів нема , самі журнашлюхи .
показать весь комментарий
06.06.2021 09:47 Ответить
Сразу номер счета публикуйте и цену успешной сдачи экзамена.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:41 Ответить
Треба застосовувати інше формулювання.
Не на володіння українською мовою - а іспит на володіння ДЕРЖАВНОЮ мовою.
Бо чиновник держави Україна зобов'язаний володіти державною мовою.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:43 Ответить
так, але найшвидче повінні викориняти мокшансько/імперське "держава" з української назавжди.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:49 Ответить
"экзамен на владение украинским языком".....не смешите писю, она и так смешная, все экзамены в этой стране или блат или пакован "Лесь".....
показать весь комментарий
06.06.2021 09:46 Ответить
Зачем оно надо? Скоро Зебиляндию сдадут путину, все будут говорить на русском.
показать весь комментарий
06.06.2021 09:53 Ответить
Все мечты кацапов сбываются наоборот Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 9690
показать весь комментарий
06.06.2021 09:55 Ответить
Как у нас всё происходит, известно всем. Поэтому, в правдивость результатов экзаменов, не верю.
показать весь комментарий
06.06.2021 10:03 Ответить
ша как попрёт верх финансовое состояние контролирующих этот процесс.
показать весь комментарий
06.06.2021 10:11 Ответить
Они и по рускаму языку не сдадут.
показать весь комментарий
06.06.2021 10:20 Ответить
...і буде як у Колі Азарова... " я німножко запізнівся на поїзд...короче...апіздав..."
показать весь комментарий
06.06.2021 10:24 Ответить
Ще з Історії України давай!
показать весь комментарий
06.06.2021 10:28 Ответить
І це навіть важливіше.
показать весь комментарий
06.06.2021 11:10 Ответить
Ещё неплохр бы алгебра, геометрия, биология, химия, физика и английский язык. Может основы экономики и финансов. Тогда можно будет сразу обновить состав на 95-98%.
показать весь комментарий
06.06.2021 10:33 Ответить
историю.
показать весь комментарий
06.06.2021 10:50 Ответить
особливо основи економіки) - це буде геноцид чиновників.
показать весь комментарий
06.06.2021 11:12 Ответить
И западные экзаменаторы профессора-экономисты которые никогда не были и не находяться в Украине. И которые проверяли бы ответы на анонимной основе попивая апельсиновый сок у себя в европе или в северной америке - не зная кто писал эти ответы. Беспристрастно и безжалостно. Как это ещё пока часто делаеться в университетах.
показать весь комментарий
06.06.2021 11:37 Ответить
ДАВНО треба було зробити . І для всіх а то чомусь " Чинних держслужбовців норма закону не торкнеться, але у разі зміни посади і за бажання залишитися на держслужбі скласти іспит доведеться. " Джерело: https://censor.net/ua/n3269717
показать весь комментарий
06.06.2021 10:46 Ответить
бо їх брали на роботу без урахування закону. цей закон не може стати причиною звільнення, а звільнення лише тоді, коли узято на роботу на основі закону.
показать весь комментарий
06.06.2021 12:29 Ответить
Вангую!!!
Екзамен здадуть 105,8% чинуш!
Але застосовуватимуть державну мову одиниці особливо на півдні і сході!
показать весь комментарий
06.06.2021 10:53 Ответить
желательно чтобы экзамен принимали канадские специалисты..
показать весь комментарий
06.06.2021 11:44 Ответить
"Владение языком" Найближчим часом іспит на володіння українською мовою складуть близько 150 тисяч чиновників, - Демська - Цензор.НЕТ 711
показать весь комментарий
06.06.2021 11:56 Ответить
може української мови?
показать весь комментарий
06.06.2021 12:55 Ответить
"рандомно", "прокторинг" - это, млять, культура КАКОЙ речи ????
показать весь комментарий
06.06.2021 13:18 Ответить
Половину поставят " автоматом".
показать весь комментарий
06.06.2021 14:06 Ответить
 
 