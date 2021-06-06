В ближайшее время экзамен на владение украинским языком пройдут около 150 тысяч чиновников, - Демская

Украинские государственные служащие с июля 2021 года должны будут сдавать экзамен на владение украинским языком – без соответствующего сертификата они не смогут получить должность. Запустить экзамен планируют 16 июля, сдавать его в ближайшее время придут около 150 тысяч чиновников.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказала глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская.

Пройти экзамен предстоит служащим всех рангов, от министров до директоров школ и начинающих работать на определенной должности. Действующих госслужащих норма закона не коснется, но при смене должности и желании остаться на госслужбе, сдать экзамен придется.

Экзамен состоит из двух частей: письменной и устной, содержащих четыре блока (тестовые "Культура речи", "Чтение", и практические "Письмо", "Говорение"). Структура экзамена будет похожа на международный экзамен по иностранному языку. Он рассчитан на уровень С1 или С2 – самый высокий по международной шкале.

"Мы проводим сейчас апробацию заданий и системы. Более 70 процентов участников сдали пробный экзамен успешно. (…) На нашем сайте будет размещен тренажер с реальными заданиями. Мы сейчас рассматриваем возможность того, чтобы все экзаменационные задания были открыты. Хотим, чтобы банк заданий содержал не менее трех тысяч заданий. Тогда все выложим в свободный доступ, а компьютер затем будет рандомно выбирать часть из них для экзаменационной сессии", - добавляет Демская.

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Глава Комиссии также уточнила, какие меры планируется принять, чтобы защитить от недобропорядочности. Это и видеонаблюдение, и, в случае необходимости, прокторинг (процедура наблюдения и контроля над ходом экзамена).

Выполненную тестовую часть экзамена проверяет компьютер, а затем претендент начинает часть "Письмо". Устная часть сдается с экзаменатором, запись разговора отправляется на проверку другому экзаменатору, который не должен жить в одном городе с претендентом. Живого общения между претендентом и экзаменатором нет, только онлайн через кабинет экзаменатора.

На основе результатов экзамена Комиссия примет решение по каждому участнику. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% + 1 балл от общего количества баллов. Сертификат будет действовать бессрочно.

Испытательные площадки будет созданы во всех областях Украины, местным чиновникам не придется ехать в Киев, чтобы сдать экзамен на владение государственным языком, уточнила Демская.

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