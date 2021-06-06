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В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602

За прошедшие сутки в Украине сделали 40 101 прививку от коронавируса COVID-19. Первую дозу вакцины вчера получили 39 229 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Еще 872 человека получили в течение прошедших суток вторую дозу вакцины от коронавируса. Через две недели после прививки они будут считаться полностью иммунизированными от коронавируса.

Прививки от коронавируса делали 327 мобильные бригады и 418 пунктов вакцинации.

"С начала вакцинальной кампании привиты 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу - 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 146 664 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 363 264 прививок", - рассказали в Минздраве.

В то же время по состоянию на 6 июня в листе ожидания вакцинации записано 640 914 украинцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 5 июня в МВЦ успели привить 2,5 тыс. человек, очередь сильно задерживают люди без декларации с врачом, - директор Департамента здравоохранения Киева Гинзбург

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+2
В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 6272
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06.06.2021 10:46
+1
В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 5565
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06.06.2021 10:32
+1
чого ти не уточнюєш вид вакцини? ах ти ж пропагандонша узкькомозгла!
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06.06.2021 11:49
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чого ти не уточнюєш вид вакцини? ах ти ж пропагандонша узкькомозгла!
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06.06.2021 11:49 Ответить
Ізраїль колов бодягою від пфайзера .але це суті не міняє -що пфайзер .що спутнік .що астразенека чи модерна все експериментальне гавно що не пройшло жодних випробувань .і яке не приносить жодної користі .про те життя та здоровя може позбавити аж бігом.
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06.06.2021 15:14 Ответить
ти б хоч брехало, так хоч як роспропаганда - маленька правда запакована у велику неправду. так нє ж, ти повністю ****** як дихаєш.
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06.06.2021 15:30 Ответить
Ляшко, не підведи кацаваротку. Він нахвалявся до дня Незалежності вакцинувати більшість населення.
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06.06.2021 10:25 Ответить
учора у Києві був аншлаг у пункт вакцинації, а вони лише думають збільшувати кількість бригад: укололи лише 2600, а можуть у разів п"ять більше, бо є бажаючі.
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06.06.2021 11:50 Ответить
Сьодні 06.06 о 13-50 вже майже нікого не було.
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06.06.2021 15:57 Ответить
З такими темпами Україна вакцинується за 6 - 7 років ?
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06.06.2021 10:28 Ответить
У тебя калькулятор забради?
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06.06.2021 10:58 Ответить
В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 5565
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06.06.2021 10:32 Ответить
В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602 - Цензор.НЕТ 6272
показать весь комментарий
06.06.2021 10:46 Ответить
 
 