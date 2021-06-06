В Украине за сутки COVID-прививку получил еще 40 101 человек, всего вакцинированных - 1 216 602

За прошедшие сутки в Украине сделали 40 101 прививку от коронавируса COVID-19. Первую дозу вакцины вчера получили 39 229 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

Еще 872 человека получили в течение прошедших суток вторую дозу вакцины от коронавируса. Через две недели после прививки они будут считаться полностью иммунизированными от коронавируса.

Прививки от коронавируса делали 327 мобильные бригады и 418 пунктов вакцинации.

"С начала вакцинальной кампании привиты 1 216 602 человека, из них получили 1 дозу - 1 216 600 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 146 664 человека (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 363 264 прививок", - рассказали в Минздраве.

В то же время по состоянию на 6 июня в листе ожидания вакцинации записано 640 914 украинцев.

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