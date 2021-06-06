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Украина обеспечивает Россию титаном - на 83%, цирконием - на 51% и каолином - на 70%

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Россия импортирует почти 100% необходимого ей титана. 82,9% привозят из Украины.

Об этом пишет российский блогер Рустем Адагамов, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересная таблица из отчета Счетной палаты (РФ. - Ред.) об эффективности управления государственным фондом недр в 2018-20 гг. Оказывается, Россия импортирует почти 100% необходимого ей титана. И знаете откуда? Из Украины. Оттуда в РФ привозят 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина. На Казахстан пришлось 87% импортируемого хрома и 73,2% импортируемой меди. 70,7% лития импортировалось из Чили, 83,3% бокситов - из Китая, а Монголия поставила 85,2 % плавикового шпата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крупнейший украинский титановый завод может оказаться под контролем РФ, - расследование

На данный момент у государства де-факто отсутствует какой-либо план по импортозамещению дефицитных видов полезных ископаемых; более того, наблюдается отставание от мирового уровня развития и использования технологий обогащения и переработки сырья, отмечает Счетная палата.

Центры компетенций, который достались стране в наследство от СССР, были утрачены; уменьшились либо прекращены полностью производство редкоземельных металлов (РЗМ), а также циркония и черных металлов - марганца и хром", - написал Адагамов.

Читайте также: Беларусь готова вернуть режим свободной торговли с Украиной при условии пересмотра мер в отношении белорусской продукции, - МИД Республики

Украина обеспечивает Россию титаном - на 83%, цирконием - на 51% и каолином - на 70% 01

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+103
Россия обеспечивает Украину зеленскими, ермаками, левченками, портновыми. Чего же вам, зебобики, еще надобно?
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06.06.2021 11:01
+70
И дерьмом типа опзж .
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06.06.2021 11:04
+24
И никто их не трогает. Сидят себе в Раде, в то время как другие погибают на фронте. Вот такой себе диссонанс. И украинцы терпят.
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06.06.2021 11:08
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Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 2137
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06.06.2021 13:33 Ответить
В реальности украинский шлях в Европу оказался таким же виртуальным как и при Ющенко. О нем можно прочитать только в новостях, когда политики вешают лапшу на уши.
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06.06.2021 13:45 Ответить
Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 2673
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06.06.2021 13:32 Ответить
В лаптях пока Украина ходит ,все 30-ть лет ,раз продает врагу титан и цирконий , киевские идиоты это диагноз 🤔🤦
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06.06.2021 13:49 Ответить
справа переважно не в ідіотах а в особистій безпеці
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07.06.2021 00:09 Ответить
То ми воюємо чи торгуємо? Самі залюбки нарощуємо товарообіг з окупантом, але гнівно осуджуємо коли це роблять звропейські країни. Тут треба або труси надіти або хрестик зняти.
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06.06.2021 14:01 Ответить
А мы критикуем Германию за Северный поток 2.... За не введение " драконовских санкций".. Ну в общем РФ ведет гибридную войну ( но с обстрелами), мы гибридную оборону ( но при человеческих жертвах при этом ), Запад гибридные санкции и гибридную обеспокоенность.
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06.06.2021 14:03 Ответить
Кому війна, а кому мати рідна.
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06.06.2021 14:10 Ответить
в Украине много ресурсов и нужно наладить экспорт из Украины в Китай ибо Китай сейчас мировой лидер по производству. Китай торгует больше всех в мире. Украине нужно продавать для Китайской промышленности сырье и зарабатывать сотни миллиардов долларов.
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06.06.2021 14:10 Ответить
В Китай очередь из таких умников.
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06.06.2021 14:18 Ответить
Пусть Зеленский летит к Си Цзиньпиню и ведет переговоры для начала и будут контракты и у Китая не хватает ресурсов на покрытие всех потребностей промышленности Китая. Контракты точно привезет на экспорт из Украины ресурсов и вопрос стоит в их количестве. Западу не нравится, что Китай Африку использует для добычи ресурсов для покрытия своих потребностей промышленных, ибо Китай растет экономически и обгонять Запад будет. И Украина может и в Китай экспорт ресурсов большой развить ибо у Украины есть ресурсом море нужных и ценных для Китая и в тоже время Украина должна и на Западе договариваться для экспорта ресурсов для Запада, чтобы их промышленные потребности тоже росли.
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06.06.2021 15:28 Ответить
Нужно срочно прекратить любые поставки в страну агрессора.
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06.06.2021 14:17 Ответить
Щаз. Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 3414
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06.06.2021 14:30 Ответить
Даже сырье для капсюлей, которого у расии нет, мы поставляем чтобы нас херачить.
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06.06.2021 23:42 Ответить
POWER 15b00d0a , Во-первых зачем продовать сырье , если нужно продовать готовую продукцию . Япония к примеру много сырья продает ? А во-вторых и это не поможет ,сначала нужно поменять элиты в Киеве, на про Украинские 😠
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06.06.2021 14:21 Ответить
Если начать менять элиты на проукраинские, то вы же первые начнете визжать про антисемитизм.
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06.06.2021 14:38 Ответить
Почему мы не в НАТО? Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 5557
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06.06.2021 14:29 Ответить
Действительно! 😁
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06.06.2021 14:37 Ответить
Ничё не понял... Так мы воюем с РФ или обеспечиваем их стратегическим сырьём? 🤔
А как было при Порошенко?
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06.06.2021 14:37 Ответить
Було так само, але набагато патріотичніше
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06.06.2021 14:53 Ответить
Такі зелені теми при порошенко були не в моді. Незручно було перед Пу, адже у липецку фабрика працювала.
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06.06.2021 23:32 Ответить
от був би свиночолий президентом він би порядок навів, і хвірташа у баранячий ріг скрутив би...
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06.06.2021 14:41 Ответить
30 лет в Рашу перли все это дело, а запустили в сми, эту "новость" токо счас, - в связи с достройкой путинского сп-2 (я так подразумеваю). Мол, помажем зеленкой там, где зачесалось. Ну, ну...
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06.06.2021 14:52 Ответить
Зе, со товарищи, знают про поставку стратегического сырья оккупанту? Ежели знают, то незачем трындеть о каком-то долге в обуздании агрессии раши от старушки Европы и дяди Сэма
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06.06.2021 14:58 Ответить
где-то вздрогнул пятый, которое об этом, конечно же - ничего с 2014 - не знало и начнет кричать о зраде зрадной
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07.06.2021 03:18 Ответить
...они все окуели на всю голову!!!...если в той голове еще что то осталось.. Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 8530скидывать вражине такие дефицитные в мире редкоземельные металлы, в т.ч. и военного назначения, это еще и дотумкать нужно, но по ходу тумкалки то и не повырасли еще.. Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 8530совок красноперый там накрепко прописался, однако..
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06.06.2021 15:10 Ответить
Кремляндія для них не ворог, а друг, тому Коломойша і пропонував взяти у Кремля 100 млрд. доларів на відбудову Донбасу і забути про Крим.
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06.06.2021 16:08 Ответить
Это не редкоземельные металлы. В остальном да, согласен. Но такова жизнь. Нам нужны деньги, и чем больше их выкачаем из врага, тем лучше Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 3861
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06.06.2021 20:26 Ответить
это очень редкоземельные металлы...тормознуть торговлю и винторогие муфлоны тут же вовсю всеселенную , взвоют без лития и титана к примеру.. Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 2135
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06.06.2021 20:49 Ответить
Ну допустим взвоют, но максимально быстро найдут где купить или добыть. Нам то от этого что? Просто потеря денег.
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06.06.2021 21:04 Ответить
да хрен они где чего найдут, свой титан, как и все остальное, из своего сырья делать нужно для добавочной себестоимости при продажах.... а не сырьем, до него дорвавшимся придуркам торговать, карманы откатами набивая и в оффшоры их на молочишко детишкам откладывая.. Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 2578
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07.06.2021 00:22 Ответить
Все печальней чем кажется. В Украине примерно 30% мировых запасов ильменита, есть ГОКи по его обогащению, но по-моему нет производств по изготовлению титана для авиации.
В России есть.
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06.06.2021 22:27 Ответить
и это правда...им ***, навозникам вчерашним, не до внедрения новых технологий и строительства новых заводов, им лишь бы выкачать возможное до последнего, из всего что украли, продать, и свалить кто куда, но еще вот на земельку глаз ***** ненасытные положили.....но по ходу на кичи свалят или на фонари, достала уже вся эта мышиная возня.. Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 2054
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06.06.2021 23:13 Ответить
Из Украины. Оттуда в РФ привозят 82,9% титана, 51,2% циркония и 70% каолина. Источник: https://censor.net/ru/n3269723

САМІ ВЕЛИКІ ВОРОГИ УКРАЇНИ ЦЕ ІЇ ОЛІГАРХИ - СОВКОДРОЧЕРИ:
ПІНЧУК, КОЛОМОЙСЬКИЙ, АХМЕТОВ, ФІРТАШ, НОВИНСЬКИЙ, ТА ІНШ. Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 5543
По законам військового часу їм смертна кара світить вже десять разів кожному.
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06.06.2021 16:07 Ответить
Ты забыл указать еще одно. пятое сывочолое. В пятерке форбс. Не скромничай
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07.06.2021 03:21 Ответить
Не забув я нічого Зебіл, Порох піднімав ЗСУ і за свої грощі багато зробив для армії і снайперів, так що не перди тут зелене чудо.
Як що би твій Зе став президентом у 2014 му? Юмор цинізму доходить до тебе?
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07.06.2021 21:36 Ответить
Если Вы увидели хоть единое оскорбление в моем посте выше, я приношу свои глубочайшие извинения. Но ты меня оскорбилО на пустом месте, обозвалО зебилом и т.д. Со своей св@номаткой в кровати так общайся. Насчет юмора цинизма, так в том то и юмор, шо твое пятое в форбсе не былО, а сталО. Именно - через "О". Лидеры держав умеют держать удар после того, как их не выбрали. Твое пятОе - таксист, которому не доплатили. Не пиши сюда больше, если, кроме мусора в голове нечего выложить. Бай
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08.06.2021 20:51 Ответить
Для мене ти Лахта, просто і ясно, чому? Бо тільки дебіл коли обісрався вибравши Зе президентом продовжує казати що все гаразд і це все Порох винен у 2021 му.
А казати що робити будеш свому роботодавцю Лахта обіжєна.
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08.06.2021 22:25 Ответить
Введение в строй сев. потока и отключение нас от транзита газа должно автоматически повлечь полный запрет на стратегическое и дефицитное сырье титан. Покупатели на него всегда найдутся.
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06.06.2021 16:52 Ответить
Конечно найдутся. Как мне говорил один знакомый с вертолётного завода в Казани в 2014, - на вопрос где будете брать моторы, - Вы ещё удивитесь какой дикий спрос будет на моторы в нескольких африканских странах (куда естественно моторы не попадут даже близко) Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 5316 Так всё и вышло. Не нужно думать, что наши враги идиоты.
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06.06.2021 20:30 Ответить
Этого сырья в России в достатке , просто выгоднее закупать из Украины.
Более того, это значительная прибавка в украинский бюджет , не забывайте !
А вообще интересно получается: война -войной ,а бизнес без изменений!
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07.06.2021 00:27 Ответить
Кацапи ще у нас алюміній роблять (Миколаївський глиноземний завод)
Це підприємство належить расійському олігарху Деріпаско.
За це вбивати треба.
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07.06.2021 21:40 Ответить
Продавали кацапам стратегічну сировину всі роки Незалежності і нині це продовжується. Кому війна, а кому мати рідна. От таке воно обличчя олігархічного капіталізму.
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06.06.2021 19:03 Ответить
Титан (Двуокись титана) добывают и обогащают на Житомирщине, но при Яныке популисты-"зеленые" (надо же подниматься на "любви в народу и природе") завалили в облраде проет нового горнодобывающего комплекса... А ведь одна Житомирская область могла бы содержать за счет полезных ископаемых не только себя, но и Украину. Но нет, лучше "підтримувати село" и сеять злаковые в болоте...Популизм - это раковая болезнь общества!
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06.06.2021 19:06 Ответить
Не давай помогать агрессору строить титановую промышленность. Руда это самый низ что можно продать. Пусть полежит в земле, когда надо добудут.
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06.06.2021 23:34 Ответить
нормас
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06.06.2021 19:12 Ответить
Да, вот это прогиб ...все никак ненасмотрится в Х#йловские глаза.
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06.06.2021 19:13 Ответить
А що цього ніхто не знав?) А ви хочете що б німці прикрили Норд стрім 2, втрачаючи при цьому пару млрд євро в рік. З якого хрiна? Вони дурнiшi за українців?)
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06.06.2021 19:27 Ответить
А ви хочете що б німці прикрили Норд стрім 2, втрачаючи при цьому пару млрд євро в рік. З якого хрiна?
С того хрена , что теперь Украина потеряет эти самые 3 млрд евро каждый год за прекращение транзита по своей территории в пользу Германии.
Не глупее украинцев , а подлее .
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06.06.2021 20:35 Ответить
Украина должна была перекрыть немцам транзит ещё когда платила России по 500 долларов (больше Германии).
Спасибо ссучке Тимошенко за тот геморрой.
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06.06.2021 21:17 Ответить
Брехло ты брехлоидное, это когда Украина платила Росисе по 500 дол./1000 куб? Да и при "юльке-вароффке" плата за 1000 куб. в 2009 год. была значительно менше 300 дол./1000куб.

Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 3634Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 4091
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07.06.2021 08:09 Ответить
Німці будуть споживати близькосхідний газ.
Навіщо сваритись навколо Норд стріму-2, якщо є газ дешевший за російський ?
Байден має на увазі саме це, коли каже про важливість добрих стосунків з Німеччиною.
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06.06.2021 21:27 Ответить
Дело в том , что речь шла о реальной поддержке Украины ЕС и США, уверяли и клялись , что сп-2 не допустят достроить , санкциями задавят , чтобы сохранить наземный транзит по Украине , а потом дали заднюю и кто ? Байден - ярый противник кацапов.
ага , ради добрых отношений с Германией .... тут щось инше Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 2232
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06.06.2021 22:46 Ответить
Байден снял санкции с Ирана.
А Иран ближе, чем холодная далёкая Сибирь.
Так что достроить поток - не значит покупать углеводороды, прокачанные по нему.
Или покупать ровно столько, чтобы кремлёвский педофил
оставался на коротком поводке.
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06.06.2021 23:12 Ответить
Иранский природный газ в настоящее время экспортируется только в Ирак и Турцию .
Достроить поток -2 означает похоронить укранискую ГТС , сделать её убыточной.
Германия ,ЕС будет покупать газа ровно столько , насколько им это выгодно и необходимо, а на коротком поводке, как обычно, останется не педофил, а явно кто то другой .
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08.06.2021 09:45 Ответить
Є ще газ з Норвегії і богатенько...
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07.06.2021 00:54 Ответить
Я здичавіло вибачаюся, це торгівля на крові чи вже ніт? Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 3717
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06.06.2021 19:31 Ответить
Коли рабиновичі торгують, а гої гинуть - то ідеальний гешефт.
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06.06.2021 21:15 Ответить
Тю, а я чув, що начебто Україна з московією воює.а насправді не воює, а торгую. Падлюки, щоб ви усі повиздихали, ліцеміри!!
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06.06.2021 22:57 Ответить
Всю війну продають туди титан... А він звідти прилітає назад.... А потім хочуть від Німеччини закриття Північного потоку....
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06.06.2021 23:11 Ответить
...вопрос почему Украина ЕЩЕ обеспечивает этим всем? Схерали им такой подарок? о_О
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06.06.2021 23:45 Ответить
Тоже мне открыли Америку! Об этом знают все. Но если прекратить поставки, то надо найти сперва другого покупателя!
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06.06.2021 23:59 Ответить
"об этом пишет российский блогер". А более надёжного источника нет ?
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07.06.2021 00:23 Ответить
Доминирующую роль в экспорте минеральных ресурсов для обеспечения
потребностей отечественных отраслей экономики в стратегических и дефицитных
видах минерального сырья играют такие страны, как Украина, Казахстан, Чили, Китай,
Монголия, ЮАР и прочие.
Украина в среднем за 2018-2020 годы обеспечивала поставку 82,9
% титана,
51,2 % циркония и 70
% каолина. На Казахстан пришлось 87
% импортируемого хрома
и 73,2 % импортируемой меди, 70,7
% лития импортировалось из Чили,
83,3 % бокситов - из Китая, а Монголия поставила 85,2
% плавикового шпата.https://ach.gov.ru/upload/iblock/64f/86t1xajzpwu5blnw66q0rieuy094t8oj.pdf
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07.06.2021 10:43 Ответить








jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1


Украина-это колония,которая содержит нашего врага россию и наших западных стратегических партнёров.
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07.06.2021 00:53 Ответить
Рейтинг країн по видобутку газу


1) США (729,529 млрд м3 на рік, що становить 20,46% від загального світового видобутку);
2) Росія (642,917 млрд м3 на рік - 18,03%);
3) Іран (212,796 млрд м3 на рік - 5,97%);
4) Катар (174,057 млрд м3 на рік - 4,88%);
5) Канада (161,274 млрд м3 на рік - 4,52%);
6) Китай (128,481 млрд м3 на рік - 3,6%);
7) Норвегія (111,014 млрд м3 на рік - 3,11%);
8) Саудівська Аравія (102,380 млрд м 3 на рік - 2,87%);
9) Алжир (83,296 млрд м3 на рік - 2,34%);
10) Нідерланди (70,190 млрд м 3 на рік - 1,97%).
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07.06.2021 01:02 Ответить
Ха,ха,как все возбудились патриотично. Плевать что вы там насоветуете. Куда титан поставляется в Рашу? На Ависму. Кто такая Авмсма? Это крупнейший поставщик титана для аэробусов и боингов. Да,да именно,для наших партнеров. Без рашисткого титана нет на данный момент авиалайнеров гигантов. Можно исходить на говно но ЭТО ТАК. Поэтому Украина поставляла,поставляет и БУДЕТ поставлять ильменит для раши( в ЕС только один завод по производству титана-...в Украине но во первых он государству НЕ нужен и его режут на металл( как порезали алюминий) ведь в проекте кого то там мы НЕ будем производить продукцию авиапрома( зачем тогда нам цветная металлургия?). Во вторых в Украине делали в основном титановую губку и немного титана хорошего качества( хотя легко могли бы делать и много титана),нужно что бы делали ДЛЯ СВОИХ авиалайнеров( чтобы пройти сертификацию и у нас начали покупать для авиации). Плюс можно получить массу редкоземельных металлов( но нахрена они нам если у нас утеряна электронная промышленность,при нынешних три д принтерах ведь так "тяжело" начать печатать платы?!). Как то так. Ну и вишенка на торте наши "пацриоты" к сожалению профаны в экономике. А без экономики государство НЕ способно эффективно воевать. Семь лет уже потеряно для разработки собственных топливных яо элементов их обогащения и производства. Умрут дедушки,которые ТЕОРЕТИЧЕСКИ( 5-6лет) еще могут это сделать и кого то научить. Но даже в заявлениях этого НЕТ. А наша атомка работает по схеме уран из Украины обогащенный в раше и топливные элементы из РАШИ или все равно откуда из РАШИСКОГО обогащенного сырья. Как то так пацриоты(50% -60% электроэнергии очень сильно зависят от раши) Так почему же НЕТ ЯО программы в Украине ? А патриотическими лозунгами сраку подотрите. Дела надо. А их нет. Ну потому что кругом менчендайзеры по продаже ЧУЖОГО и нет государственной украинской элиты. Так в шестерках у шестерок запада или раши.
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07.06.2021 06:48 Ответить
и будит снабжать, потому что за этим стоят ватно-пархатые Крысы фирташ, ахмет, беня и т.д все хозяева малоПИД,,,роского нарко-Дегенерата, который в свою очередь получает откаты на свои офшоры это для ЗЕБилов которые верещат что Ничтожество самый "честный".....
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07.06.2021 07:42 Ответить
Интересно,Украина поставляет врагу стратегическое сырье.Так что мы хотим от стран мира которые с каждым днем ослабляет санкции.
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07.06.2021 08:08 Ответить
Хочу спросить у ярых "шреков балаботов и ан муров" ! Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 3415 А в 2014 - 2019 годах Украина не обеспечивала *********-Кацапию, т.е. врага, всем тем, указанным в таблице внизу статьи? Об этом гешефте вы только теперь узнали?

Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 1838 Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 1838 Україна забезпечує Росію титаном на 83%, цирконієм - на 51% і каоліном - на 70% - Цензор.НЕТ 1838
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07.06.2021 08:18 Ответить
Та ні…. це ж не вписується в ікону Петрушки
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07.06.2021 18:17 Ответить
А у тебе є докази що поставки були?
Пердни ще що при Пороху Медведчук був прем єр міністром
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07.06.2021 21:34 Ответить
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