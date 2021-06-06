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журналистика (3168) Зеленский (16565)

Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В субботу, 5 июня президент Владимир Зеленский устроил для журналистов пикник накануне их профессионального праздника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Instagram президента.

"Провел день вместе с журналистами накануне их профессионального праздника. На этот раз - шашлык, приготовленный собственноручно, отличная погода и, как всегда, дружеская атмосфера. Разговор без табу, острые вопросы и мои честные ответы. Приятно, что такие встречи стали уже хорошей традицией", - написал Зеленский, и выложил у себя на странице фото с пикника.

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Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 01
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 02
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 03
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 04
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 05
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 06
Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 07

Также читайте: При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский

Сегодня, в День журналиста, Зеленский написал в своем Twitter: "Острые, нетерпеливые, остроумные, оперативные, профессиональные, с усиленным чувством справедливости - такие украинские журналисты. И прежде всего это люди, которые мечтают и хотят перемен. И главная мечта, которая объединяет и журналистов, и президента - сделать Украину лучше. Пусть она осуществится!"

Напомним, в прошлом году президент был категорически против шашлыков во время пандемии коронавируса.

 Зеленский пожарил шашлык для журналистов накануне профессионального праздника 08
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Топ комментарии
+83
немного же гардонам и остальным журналюгам нужно для счастья. Быдло продажное.
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06.06.2021 12:01
+77
А на пианино сбацал ?
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06.06.2021 12:00
+66
"журналисты" с лояльных каналов
мелкий на жарке шашлыка и на раздаче

гребаный цирк
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06.06.2021 12:08
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Страница 5 из 5
І як після цього вони можуть бути об'єктивними? Крім цензора вже і читати нічого. "pravda" скотилась в фин обзоры для багатіїв.
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06.06.2021 20:11 Ответить
Пир во время ... плесени...
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06.06.2021 20:22 Ответить
Хочу спросить.А что,война в Украине уже закончилась?И кто эти лиди с клоуном?Это наверное 95 квартал на пати.Кого вы выбрали?Слава Украине.
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06.06.2021 20:37 Ответить
А что такое "пати"? Попонятнее можно?
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07.06.2021 06:55 Ответить
дорости нужно, чтоб это понимать... Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7054
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07.06.2021 11:38 Ответить
"Ой, я вас умоляю. Мі же сваі люді!"

Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 8786
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06.06.2021 21:16 Ответить
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4853 Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4150
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06.06.2021 21:44 Ответить
ЗЫ... хотя бы подумала своей дремучей тыквой, на фото выше, понятно - еврей к еврею липнет... Но там даже навозной мухе места не будет.
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07.06.2021 01:58 Ответить
Та хорош здесь ватанов-вс.анi очi постить.
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07.06.2021 01:59 Ответить
Ничто так не унижает - как мизерная взятка
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07.06.2021 16:27 Ответить
Это коллаборационисты, а не журналисты
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06.06.2021 21:51 Ответить
Нагодував їх м'ясом трупів свиней.
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07.06.2021 00:05 Ответить
Вони ще соус робили із крові мертвих помідорів.
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07.06.2021 08:24 Ответить
Уже был такой пикничек раньше... Почти 10 лет назад янукович собирал журналистов в Межигорье. Некоторые лица те же самые. По пенькам скакало ?
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07.06.2021 00:33 Ответить
пикничок
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07.06.2021 06:56 Ответить
Кондом себя тока в студии снимает с удобных ракурсов. Межилюди - це сутула людина , а на пицi, в цiй природнiй стiйцi, можна вгледiти безпринципнiсть та холуйство... Ось придивiться , люди добрi.
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 8587 Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7041
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07.06.2021 00:56 Ответить
А ваапше-та , по курортам Западной Европы европейцы - люди, как люди( в светленькой футболочке, в светленьких шортиках)... Кацапа видно за версту. Весь в угрюмо черном цвете, еще и в черных потняках, або и просто, на босую вонючую ногу, обувшись в черные кросы.
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07.06.2021 01:17 Ответить
...а перша особа за державний кошт так браво роздобрiла. Навiть обперезалася -маскуе свiй целюлiт... ЗЫ... чомусь мене весь час переслiдуе така думка, мовляв, бiднi чиiсь вуха... Прiсь ейбочки, таких розмiрiв гудок якщо спрацюе , то перекричить реактивного лiтака.
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07.06.2021 01:19 Ответить
Гляньте как гамаши розмальованi-розцяцькованi, как у кацапа-дембеля; аксельбантов тока не хватает... або, как у школьницы(чи старой пенсионерки), на которую никто не обращает внимание... Пилят, лубочный совок, та й годi.
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07.06.2021 01:31 Ответить
Ладно, на трескотню вечером можно так вызывающе вырядиться... Но шашлык - на то и шашлык, чтобы все было непринужденно, шо понту выделяться среди шампуров, бо все полюбос отдадут предпочтение шашлыку. ... ЗЫ ...про метеликiв, здесь не тока Ванга вам сказала бы, но и любой румын. Бо у них существует (от волхвов) поверье, шо присутствие метелика возле вас в любом виде, приведет к тому, шо вы лишитесь последних денег...АМИНЬ !!!
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07.06.2021 01:49 Ответить
те лица хорошо подзаработают, написав нашу новitny историю.
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07.06.2021 02:03 Ответить
Не сомневаюсь , шо там будет 49 соавторов, с обильной иллюстрацией, как в книге о поездке Хрущева в США -1959г... - "ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АМЕРИКОЙ"
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07.06.2021 02:07 Ответить
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4675
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07.06.2021 08:29 Ответить
Коли вовк зустрівся з малим нікчемним собакою...

Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7079
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07.06.2021 08:55 Ответить
Видать у вовсемобосравшегося с рейтингом то все совсем грустно,раз надеется,что это продажное кодло ему его поднимет
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07.06.2021 03:47 Ответить
Заробляє дешевий авторитет у Зе-бидла.
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07.06.2021 04:53 Ответить
Шашлички, корпоративчик... - це його стихія, те що він уміє робити з душею.
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07.06.2021 04:46 Ответить
Корпоративчик с дешевым фастфудом, без вилок - а не поляна в приличном ресторане... с нормальной сервировкой... зажимистый...
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07.06.2021 05:40 Ответить
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 414
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07.06.2021 04:46 Ответить
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 7045
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07.06.2021 04:52 Ответить
Предпоследняя фотография о многом говорит !!!
Кто платит тот и заказывает..., особь древнейшей профессии
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07.06.2021 05:57 Ответить
Всі-наші люди. І свининка кошерна.
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07.06.2021 08:25 Ответить
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 3076
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07.06.2021 08:46 Ответить
Ходять чутки. Шашличок обійшовся бюджету 1.3 млн гривень.
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07.06.2021 09:56 Ответить
Ходять? І ти з ними йди.
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07.06.2021 10:58 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·

Извините)))))

Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 3760
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07.06.2021 10:27 Ответить
Странно, что шашлыки подавали не на лопате. У нормальных людей на пикники собираются близкие люди или коллеги по работе, а этот позор можно трактовать, как использование административного ресурса и вмешательство в профессиональную деятельность журналистов.
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07.06.2021 10:42 Ответить
Міг би і на Мальдіви звозити, ліцемьор зельоний, чи мало фабрік, заводов, газєт, параходов?
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07.06.2021 10:57 Ответить
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 5649
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07.06.2021 11:52 Ответить
Кто то в этом стаде приспособленцев и жополизов любой власти, готовых продать за недорого родную маму, увидел журналистов? Так, журнашлюхи и метатели говна ртом за деньги, а не журналисты.
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07.06.2021 12:02 Ответить
едь на передовую пдр!
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07.06.2021 13:18 Ответить
Тепер уже ніхто не сумнівається, що журнашлюхи прикормлені. Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 5006
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07.06.2021 15:40 Ответить
Правильный мангал в Украине!
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4734
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07.06.2021 16:40 Ответить
Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята - Цензор.НЕТ 4273
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07.06.2021 19:27 Ответить
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