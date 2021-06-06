9 гражданских журналистов из оккупированного Крыма незаконно содержатся в российских тюрьмах, один - под домашним арестом, - МИД

Независимая журналистика в оккупированном Крыму полностью уничтожена как явление. На сегодняшний день 9 гражданских журналистов незаконно содержатся в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства отмечают, что сегодня на временно оккупированных территориях Украины права и свободы представителей СМИ систематически подавляются. С первых дней оккупации Россия начала давление и репрессии против свободной профессиональной журналистики в Крыму.

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"Сегодня независимая журналистика на полуострове полностью уничтожена как явление. В этих условиях возник феномен гражданского журнализма, когда обычные люди с активной гражданской позицией взяли на себя выполнение функций СМИ, заполняя вакуум независимого и беспристрастного освещения ситуации на оккупированном полуострове. За свою гражданскую позицию и журналистскую деятельность, активисты подвергаются преследованиям и попадают за решетку, обвинения выдвигаются по "террористическим" статьям, согласно которым им грозит заключение на сроки 20 и более лет.

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Сейчас 9 гражданских журналистов незаконно содержатся в российских тюрьмах, один находится под домашним арестом. Это - Сервер Мустафаев, Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Сейран Салиев, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Амет Сулейманов. 10 марта во временно оккупированном Симферополе российская ФСБ задержала журналиста "Крым Реалии" Владислава Есипенко", - отметили в МИД.