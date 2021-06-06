За сутки от COVID-19 в Киеве умер один человек, выздоровели - 2 296, выявили 102 инфицированных, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 102 больных коронавирусом. Умер 1 человек выявлено 102 инфицированных

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"102 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умер 1 человек. Всего за период пандемии в городе 5 127 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 209 038", - сообщил Кличко.

Заболели 54 женщины в возрасте от 29 до 89 лет и 48 мужчин в возрасте от 19 до 93 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 20 больных коронавирусом, а также 58 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за минувшие сутки 2 296 человек. В целом коронавирус преодолели 185 051 житель столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявлено в Соломенском районе - 34, в Святошинском - 18 и в Дарницком районе - 10 случаев", - отметил Кличко.

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