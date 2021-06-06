"Беспринципность выглядит так" - Зеленский пригласил на шашлыки журналиста, которого обвинял в работе на олигарха

Среди приглашенных на пикник к Владимиру Зеленскому представителей СМИ был и журналист канала олигарха Ахметова "Украина 24" Василий Голованов, которого президент обвинял в манипуляциях.

Об этом пишет журналист Данило Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"Беспринципность выглядит так. В трех действиях.

1. Две недели назад, Преска Зеленского (пресс-конференция. - Ред.). Президент устраивает Голованову публичную выволочку, что он работает на Ахметова и передает ему от Ахметова приветы своим вопросом. Вот прямо так и говорит. По сути, определяет Голованова просто представителем-мессенджером Ахметова.

2. Начало этой недели. Президент подает законопроект об олигархах, в котором написано, что контакты между властью и олигархами и их ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ должны быть жестко регламентированы.

3. Зеленский после всего этого приглашает Голованова на шашлык. Голованов после всего принимает приглашение".

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