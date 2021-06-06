"Беспринципность выглядит так" - Зеленский пригласил на шашлыки журналиста, которого обвинял в работе на олигарха
Новости Цензор.НЕТ Общество
Среди приглашенных на пикник к Владимиру Зеленскому представителей СМИ был и журналист канала олигарха Ахметова "Украина 24" Василий Голованов, которого президент обвинял в манипуляциях.
Об этом пишет журналист Данило Мокрик, передает Цензор.НЕТ.
"Беспринципность выглядит так. В трех действиях.
1. Две недели назад, Преска Зеленского (пресс-конференция. - Ред.). Президент устраивает Голованову публичную выволочку, что он работает на Ахметова и передает ему от Ахметова приветы своим вопросом. Вот прямо так и говорит. По сути, определяет Голованова просто представителем-мессенджером Ахметова.
2. Начало этой недели. Президент подает законопроект об олигархах, в котором написано, что контакты между властью и олигархами и их ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ должны быть жестко регламентированы.
3. Зеленский после всего этого приглашает Голованова на шашлык. Голованов после всего принимает приглашение".
Пожалуйста, подождите...
И это не говоря об интервью с Шариём с комплиментами и гон на Вятровича.
И то только то что я видел, при том что она нафиг мне не нужна!
Чтоб не замечать её украинофобства нужно самому быть украинофобом.
А зараз, добряче поївши,
В ті очі купи наклали.
Шашлички із кошерної баранини обійшлися для бюджету в 50 000 доларів , всього навсього 😀
От якраз учора вбили, замаринували - і сьогодні смажили шашлик.
Когда тот принялся за еду, раввин ворвался в ресторан и стал распекать Хаима:
- Как ты можешь это есть! Мы считали тебя благочестивым и религиозным иудеем!
Тогда Хаим ответил:
- Ребе, вы видели, как я зашёл в этот ресторан?
- Да!
- Вы видели, как я заказал эти блюда?
- Да!
- Вы видели, как мне их принесли?
- Да!
- И вы видели, как я их ел?
- Да!!!
- И таки в чём дело?! Обед прошёл под наблюдением раввина!..
-как дела?
-ой ху.во!
а что дают кушать?
-черный хлеб и воду
-поц!! ты не мог это кушать дома??!!
- Уничтожаю.
- Но каким образом?
- Я перестаю о них думать.
Совсем 😀
Видите как все просто !
- все життя обсирати Україну та українців, а тепер рядитись патріотом;
- обиратись президентом на гроші олігарха, завдяки брехні на його каналі, а тепер виставлятись величним борцуном з олігархами;
- звинувачувати інших у офшорах, а самому ховатись від оподаткування в тих офшорах;
- голосити за «липецьку фабрику» і торгувати з ворогом кінопродккцією, переоформлювати у ворога свою нерухомість у Криму, та платити комірне;
- пи_діти що хтось заробляє на війні і купляти лімузіни за військовий бюджет
перелік можна продовжувати...
Воно ненавидить українців усім своїм єством.
Бо плакали, що їм вже другий рік поставити питання не дають ...
Але в лісочок на першу прикормку ходили ...
Нам много говорили, что журналисты «сторожевые собаки демократии». Но, когда появляются силиконовые физиономии, которые читают с телесуфлера на каналах Медведчука, то одолевают не очень приятные мысли. Отсутствие правил поведения, отсутствие института и репутации превратили СМИ в нечто похожее на чихуахуа в руках гламурной дамы.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·6 ч
А Шустеру и Гордону при любой власти хорошо...
З того самого News One, який зараз закритий у рамках "боротьби" з Медведчуком і його державною зрадою?
Щось я взагалі заплутався, хто кого за що закриває, хто кому журналіст, а хто - зрадник і ворожий пропагандон.
Спитайте у Зеленого гандона - може, він знає. (с)
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Отже, коли Порох купив за свої гроші полуницю для воїнів - це «фу-фу, барига».
А коли ЗЕлений ви@лядок підгодовує з руки продажних журна@лядєй шашликом - це «ах, какой чєловєчний у нас преЗЄдент, какой хароший мальчік»… )