"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов
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Кроме уже переданного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации, планируется принятие еще ряда документов в отношении украинских олигархов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа", об этом рассказала народный депутат, замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук
Она отметила, что в Украине пока недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, и поэтому необходимо принять законопроект про деолигархизацию.
Кроме указанного документа будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.
"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, пакет законов будет большим. Есть решения, которые готовятся в процессе", - сказала Кравчук.
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Хтось може пояснити чому за два роки парламентської роботи всі слуги значно збагатились ?
Зарплата таких розкошів не покриває.
І свято. Нехай люди живуть.
у нее наверно мать русская , а отец еврей, взявший фамилию жены.
да еще еврейской национальности: Евгения - еврейское имя (Евгений Шевченко, Евгений Червоненко и т.д.) да еще и Михайловна (тоже любимое имя у евреев). вот и результат!!!
Хотя нет ошибаюсь, налоги то растут По сравнению с доходами
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По факту, чтобы посадить каломойше или ахметова достаточно открыть уголовное дело и начать производство.