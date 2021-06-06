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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кроме уже переданного в Верховную Раду президентского законопроекта о деолигархизации, планируется принятие еще ряда документов в отношении украинских олигархов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа", об этом рассказала народный депутат, замглавы Комитета по вопросам гуманитарной и информполитики Евгения Кравчук 

Она отметила, что в Украине пока недостаточное законодательное поле, регулирующее деятельность олигархов, и поэтому необходимо принять законопроект про деолигархизацию.

Кроме указанного документа будет еще предложено не менее 7 дополнительных законопроектов.

"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, пакет законов будет большим. Есть решения, которые готовятся в процессе", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+18
Не втомлююсь запитувати.
Хтось може пояснити чому за два роки парламентської роботи всі слуги значно збагатились ?
Зарплата таких розкошів не покриває.
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06.06.2021 13:55
+17
"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 8329
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06.06.2021 13:54
+13
"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 5251
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06.06.2021 14:04
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"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 8329
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06.06.2021 13:54 Ответить
"Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 5251
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06.06.2021 14:04 Ответить
не мучайте выборцив сн такими вопросами - это выше их ойкю на два порядка..
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06.06.2021 14:14 Ответить
А вони у наймах.
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06.06.2021 16:42 Ответить
А ви помітили, що у владі і в інших кругах в Україні маже немає самих українців!... Таке враження, що нас свідомо витискають з України по світах... Якщо я не правий, то буду радий, якщо мене хтось в цьому переконає. Дякую.
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06.06.2021 21:21 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 9200 это 10 из 10
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06.06.2021 16:06 Ответить
Не втомлююсь запитувати.
Хтось може пояснити чому за два роки парламентської роботи всі слуги значно збагатились ?
Зарплата таких розкошів не покриває.
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06.06.2021 13:55 Ответить
сколько там олигархов 10-15 человек.. а нафига законы-если поставили вдоль стеночки и в расход одного автомата Калаша хватит.. еще и половина обоймы останется патронов... СКАЖИТЕ МНЕ КАК ЦЕЛАЯ СТРАНА 40 МЛН МОЖЕТ ИГРАТЬ В ИГРЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ БАНДИТАМИ- ИМЕЮЩИМИ МАСТЬ-- ОЛИГАРХ.... да еще выписывать законами правила игры в напёрстки грабеж геноцид бандитизм ОПГ и так далее Вовка дэбэльна понесла пометом что мол нема Воров в законе ха-ха а ОЛигархи у нас Воры над Законом...
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06.06.2021 14:00 Ответить
90% населения страны принимают участие в коррупции в той или иной степени и ничего зазорного в этом не видят.
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06.06.2021 14:27 Ответить
Поинтересуйтесь ситуацией в Южной Кореей - сильно удивитесь. Проблема не в том, что есть олигархи (они есть везде), а в том, что олигархи не на нашу страну работают.
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06.06.2021 14:41 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
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06.06.2021 14:09 Ответить
Сьогодні ж вихідний.
І свято. Нехай люди живуть.
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06.06.2021 14:19 Ответить
Потому что КОРРУПЦИЯ никуда не делась и войну притушили Гражданским конфликтом.
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06.06.2021 14:21 Ответить
Та вона розквітла...
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06.06.2021 14:24 Ответить
Практически все телеканалы в Украине принадлежат олигархам. Большинство из них- через прокладки, оформленные на "условного бомжа Васю". Зебилы добьются только того, что все телеканалы, партии и т.п. будут оформлены на "Васей". А какая разница? "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 4266
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06.06.2021 13:58 Ответить
Кравчук, а покажіть, можливо вправки внесем? То що ви там намалювали це не результат твоєї роботи
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06.06.2021 14:01 Ответить
Каждому олигарху по проекту на память. Главное - активы оставить неприкосновенными, а законы пишите мелким почерком...
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06.06.2021 14:02 Ответить
Ось ось ,як заживемо .
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06.06.2021 14:02 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера" !!!)))
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06.06.2021 14:14 Ответить
эти люди жили рядом с нами... Боже, скіки ще гамна на світі...
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06.06.2021 14:07 Ответить
Всего семь, а чего так мало, давай уже 47, 57 67.....!!!!! Лохотрон начался!!!!!
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06.06.2021 14:11 Ответить
А лохотрон ніколи і не закінчувався !!!)))
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06.06.2021 14:12 Ответить
Які закони в країні, де відсутня реальна державна влада !!!)))
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06.06.2021 14:11 Ответить
це та сама лярва з тернопільщини, якій заважає українська мова в фільмах. Саме тому вона і потураєв за наказом з охвістя на минулому тижні намагались внести правку в Закон про мову, які б дозволяли демонстувати фільми без дубляжу.
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06.06.2021 14:11 Ответить
ученица Бандаренки - та тоже добивалась скасування всего украинского.- музыки, передач, вещания.
у нее наверно мать русская , а отец еврей, взявший фамилию жены.
да еще еврейской национальности: Евгения - еврейское имя (Евгений Шевченко, Евгений Червоненко и т.д.) да еще и Михайловна (тоже любимое имя у евреев). вот и результат!!!
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06.06.2021 16:04 Ответить
Дали б сразу расценки и тарифные ставки... ...как в ЕС...*)
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06.06.2021 14:12 Ответить
В борьбе с олигархами, забыли о народе.
Хотя нет ошибаюсь, налоги то растут По сравнению с доходами
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06.06.2021 14:13 Ответить
Нужно ещё утвердить законопроекты для Президентов Украины которых назначали олигархи и малые общины проживающие в Украине, потому что за 30 лет независимости в Украине жить лучше украинскому народу не стало "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 5065
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06.06.2021 14:18 Ответить
А не треба голосувати за недостойних.
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06.06.2021 14:25 Ответить
Работать не пробовал?
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06.06.2021 16:02 Ответить
У меня 42 года трудового стажа и я ещё работаю.
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07.06.2021 00:03 Ответить
И шо наработал- комнату в общаге?
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07.06.2021 08:11 Ответить
Сейчас посмотрю "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 2480
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07.06.2021 09:07 Ответить
Есть интересный рассказ про молодого хлопца который сидел на берегу моря и наблюдал за рыбаком .который поймал большую рыбу, разговорились ,молодой перспективный говорит что закончил Гарвардский универ и говорит что рыбак мог бы заработать больше ,если словит ещё рыбы,( а перед этим рыбак сказал что эту рыбину поделит пополам, одну часть пожарят и вместе с соседом и семьями поужинают под хорошее вино ,на природе у моря), молодой продолжает ,что если денег насобирает может купить, катер, потом пароход ,потом судоверфь , будет в деньгах купаться, а рыбак спрашивает ,а потом дальше что ,а молодой отвечает, ну а потом состаритесь ,продадите свой бизнес ,купите дом в посёлке возле моря и будете заниматься любимым делом и отдыхать, рыбак отвечает .так у меня это всё сейчас есть "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 4704
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07.06.2021 09:20 Ответить
Или у Вас шизофрения или раздвоение личности. То народу плохо живётся, то рыбка под вино
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07.06.2021 23:41 Ответить
олигархи - это все те у кого фамилия начинается на "Пэ" и оканчивается на "орошенко"..

"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 515

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06.06.2021 14:44 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 7523 "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 4409
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06.06.2021 14:46 Ответить
"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 7467

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06.06.2021 16:15 Ответить
Цирк должен гастролировать - девиз зе-мародеров!
По факту, чтобы посадить каломойше или ахметова достаточно открыть уголовное дело и начать производство.
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06.06.2021 14:44 Ответить
Тю,якихось іще там 7 законопроектів! Іх можна "наклепати" і 70,а то й більше.А робиться ото так: один пишеться,другий закреслюється,одинптшеться,другий закреслюється. І так до нескінченності.
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06.06.2021 15:08 Ответить
как будут называтся те, которые согласно "зе мазни об олигархах" будут значится как олигархи,но в США и в ЕС они под следсвием как те,кто незаконно , на протяжении многих лет выводил монеты из Украины? "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів - Цензор.НЕТ 5631
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06.06.2021 15:51 Ответить
Все равно Порошенко не посадят, но лохоторат займут
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06.06.2021 16:04 Ответить
а кто ж теперь им будет в конвертиках платить? ах да, из бюджета потянут, компенсируют
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06.06.2021 16:06 Ответить
Очень бы хотелось уже сейчас увидеть в списке не только Коломойского и Порошенко,но и Ахметова,Пинчука,Новинского.Бойко,Фирташа.....
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06.06.2021 17:56 Ответить
Зеля хоть и клоун, но не совсем дурак. Публике поднадоел Квартал и Сваты? Ничего страшного. Закинул наживку и мудрый нарид тут же занялся увлекательной игрой в составление списков.
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06.06.2021 22:57 Ответить
Після її підтримки відтермінування Закону про мову я їй більше не довіряю.
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06.06.2021 21:20 Ответить
 
 