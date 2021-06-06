Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года

Британский премьер-министр Борис Джонсон 5 июня призвал лидеров стран "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия, США) "ответить на самый большой вызов послевоенной эры" и обязаться вакцинировать весь мир от COVID-19 до конца 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Джонсон назвал всемирную вакцинацию до конца следующего года "величайшим подвигом в истории медицины".

В заявлении говорится, что Джонсон призывает лидеров других стран "Большой семерки" определить такую ​​цель во время встречи в Великобритании на следующей неделе. Это будет первая физическая встреча лидеров самых богатых стран мира за почти два года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах Украины, - Шмыгаль

"Я призываю моих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии и пообещать, что мы никогда не позволим повториться разрушениям, вызванным коронавирусом", - сказал британский премьер-министр.

Лидеры G7 прибудут в Корнуолл на юго-западе Англии 11 июня на трехдневную встречу. Она будет концентрироваться на том, как эти государства могут возглавить глобальное восстановление от коронавируса. Ожидается, что Джонсон также выступит за активизацию производства вакцин, снижение барьеров для международного распределения и обмена избыточными дозами с развивающимися странами, как двусторонним способом, так и через механизм ООН COVAX.

В то время как богатые страны, в том числе страны "Большой семерки" вакцинируют большое количество своего населения, многие бедные страны отстают.

Также смотрите: Ради вакцинации от COVID-19 люди начали собираться с 5 часов утра под МВЦ в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что, если менее развитые страны быстро не догонят темпы вакцинации - вирус будет продолжать распространяться и мутировать.