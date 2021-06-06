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Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Здоровье

Джонсон призвал страны G7

Британский премьер-министр Борис Джонсон 5 июня призвал лидеров стран "Большой семерки" (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Британия, США) "ответить на самый большой вызов послевоенной эры" и обязаться вакцинировать весь мир от COVID-19 до конца 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Джонсон назвал всемирную вакцинацию до конца следующего года "величайшим подвигом в истории медицины".

В заявлении говорится, что Джонсон призывает лидеров других стран "Большой семерки" определить такую ​​цель во время встречи в Великобритании на следующей неделе. Это будет первая физическая встреча лидеров самых богатых стран мира за почти два года.

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"Я призываю моих коллег-лидеров G7 присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии и пообещать, что мы никогда не позволим повториться разрушениям, вызванным коронавирусом", - сказал британский премьер-министр.

Лидеры G7 прибудут в Корнуолл на юго-западе Англии 11 июня на трехдневную встречу. Она будет концентрироваться на том, как эти государства могут возглавить глобальное восстановление от коронавируса. Ожидается, что Джонсон также выступит за активизацию производства вакцин, снижение барьеров для международного распределения и обмена избыточными дозами с развивающимися странами, как двусторонним способом, так и через механизм ООН COVAX.

В то время как богатые страны, в том числе страны "Большой семерки" вакцинируют большое количество своего населения, многие бедные страны отстают.

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Эксперты в области здравоохранения предупреждают, что, если менее развитые страны быстро не догонят темпы вакцинации - вирус будет продолжать распространяться и мутировать.
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В Лондоне хорошо оригинальные шмотки покупать -- таких в нормальной Европе не купишь...*)
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06.06.2021 14:20 Ответить
Дають задню? Або пандемія вже зробила свою справу, або нічого не вийшло.
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06.06.2021 14:32 Ответить
Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 4303 Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 4303 Джонсон призвал страны G7 "положить конец пандемии", обеспечив мир вакцинами до конца 2022 года - Цензор.НЕТ 4303 Як я вже не одноразово казав, пандемія закінчиться, як тільки дадуть команду ті хто її організував, і скажуть все кінець, ми про все домовились і поділили, баранів постригли, тепер час їх знову до ярма запрягати і гей погнали, вакцина є, всіх провакцинувати за їхні гроші і можливо пронумерувати, щоб кожен баран знав свій номер так буде легше ідентифікувати. Мені все зрозуміло, а вам сильно вдумуватися не потрібно, бо можете обісратися.... До праці раби!!! До праці!!! Вірніше РАБоти...
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06.06.2021 15:09 Ответить
Грип теж Ви організували ??
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06.06.2021 16:01 Ответить
Джонсон і Джонсон&Джонсон...
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06.06.2021 17:32 Ответить
 
 