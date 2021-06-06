Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ

Власти Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают в воскресенье швейцарские СМИ, инфоормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По их информации, ограничения будут существенными.

Схему ограничения доступа к воздушному пространству прорабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.

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Газета "Трибюн де Женев" поясняет, что вся эта процедура "аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе".

Кроме того, специалисты по безопасности в последние дни осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.

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Ожидается, что власти Швейцарии на следующей неделе примут решение о подключении вооруженных сил страны к обеспечению безопасности в Женеве во время саммита. Со своей стороны, полиция кантона Женева уже приняла решение на время этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники.

Саммит Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня.