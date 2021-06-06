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Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ

Власти Швейцарии прорабатывают меры по ограничению доступа летательных аппаратов в воздушное пространство над Женевой на время саммита президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщают в воскресенье швейцарские СМИ, инфоормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По их информации, ограничения будут существенными.

Схему ограничения доступа к воздушному пространству прорабатывает швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС Швейцарии, рядом федеральных служб и службой авиадиспетчеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повестка дня встречи Байдена с Путиным включает обсуждение агрессивных действий РФ против Украины, - Псаки

Газета "Трибюн де Женев" поясняет, что вся эта процедура "аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе".

Кроме того, специалисты по безопасности в последние дни осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем ПВО.

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Ожидается, что власти Швейцарии на следующей неделе примут решение о подключении вооруженных сил страны к обеспечению безопасности в Женеве во время саммита. Со своей стороны, полиция кантона Женева уже приняла решение на время этого мероприятия взять в аренду несколько единиц бронетехники.

Саммит Путина с Байденом пройдет в Женеве 16 июня.
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Топ комментарии
+2
Интересно. А как вообще полетит самолёт с пуйлом - через Польшу и Германию ?
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06.06.2021 14:42
+2
Нет желания потратить пару ракет комплекса "Пэтриот"?
С ликвидацией ***** мордорского, возможно некоторые проблемы будут решены...
Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9903
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06.06.2021 14:48
+1
"Мы 'барыге' такое шоу закатаем, закачаешься",- Скоморох - Шустеру на шашлыках. У скомороха крышу сорвало, и его будет качать
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06.06.2021 14:42
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и не будут пускать российских журналистов привитых Спутником V
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06.06.2021 14:40 Ответить
-- а я в Хорватию и на машинке... -- шо мне та Швейцария? *)
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06.06.2021 14:40 Ответить
"Мы 'барыге' такое шоу закатаем, закачаешься",- Скоморох - Шустеру на шашлыках. У скомороха крышу сорвало, и его будет качать
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06.06.2021 14:42 Ответить
Его и так качает и штырит каждый день.
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06.06.2021 14:49 Ответить
Интересно. А как вообще полетит самолёт с пуйлом - через Польшу и Германию ?
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06.06.2021 14:42 Ответить
...если не над БССР - то над Украиной Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 308 Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 7776
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06.06.2021 14:44 Ответить
Скорее всего полетит из рф через балтийское море и потом через территорию Германии, у пуйла там норм поддержка, там точно борт не посадят.
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06.06.2021 20:41 Ответить
Нет желания потратить пару ракет комплекса "Пэтриот"?
С ликвидацией ***** мордорского, возможно некоторые проблемы будут решены...
Швейцария на время саммита Байдена с Путиным ограничит доступ в воздушное пространство над Женевой, - СМИ - Цензор.НЕТ 9903
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06.06.2021 14:48 Ответить
Та ссут они, и думаю оправдано. Это развалит международные правила, значительная часть из которых не на бумаге, а "исторически сложилась". Я бы этого не делал точно. Напоминаю, даже Саддама официально захватили в результате боевых действий, тоесть всем понятным и прозрачным для мировой политики способом, и только потом, после суда! его повесили.
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06.06.2021 20:46 Ответить
Але Усаму бін Ладена просто ліквідували на три зуя з бл*дським посвистом 💥💥💥
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07.06.2021 01:05 Ответить
Семьи погибших в результате крушения рейса MH17 в небе над Донбассом собрались перед посольством РФ в Гааге и передали письмо президенту Владимиру Путину. Обращение 6 июня опубликовала «Новая газета».
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06.06.2021 14:52 Ответить
В письме подчеркивается тот факт, что оно написано по случаю российского национального праздника: на следующей неделе празднуется День России (12 июня). «Гордость за свое наследие, очевидно, должна включать в себя достижения и взлеты. У русского народа их много. Однако гордая нация также должна уметь принимать свои ошибки и падения. И работая над ними, она становится лишь лучше», - заявили авторы обращения.
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06.06.2021 14:53 Ответить
В MH17 к счастью не было никого из моих родственников или друзей, знакомых. Но даже если бы были, я бы никогда не подписал такое обращение. Даже если оно было адресовано не "президенту", а всему народу россии. Потому что все что может помочь стать русскому народу лучше, только увеличивает его способности убивать представителей других наций и народов. Все кто хочет что бы их дети и внуки жили на мирной планете будут вынуждены искать окончательное решение русского вопроса. Есть даже очень демократический вариант - возврат коренным народам, поглощенным империей их исконных наименований, культуры, языка, признание государственности для территорий этих народов. И проблема эта была очевидна еще до Второй мировой, но вместо её решения, её только усугубили.
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06.06.2021 21:06 Ответить
Только, чтобы привлечь больше внимания этой беспонтовый встречи. Или вы думаете, что они там, до чего-то существенного договорятся? Не смешите)) Очередное "бла-бла-бла", которое выгодно только России (что вообще признают такую страну с её режимом).
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06.06.2021 15:01 Ответить
рейс Шанхай - Москва. Россиянка закурила сигарету, обматерила работников аэропорта, а затем справила малую нужду возле стойки регистрации.

https://twitter.com/GolyDovolen/status/1401229353531346945
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06.06.2021 15:08 Ответить
+18
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06.06.2021 15:10 Ответить
Ну а чего тут смеяться? Биотуалетов той системы, что иван грозный и петр первый награбили в Украине, в международных аэропортах уже нет совсем, поэтому бедная девочка не выдержав давление на клапан справила нужду крайним способом, как учила её мама.

Швейцарія на час саміту Байдена з Путіним обмежить доступ у повітряний простір над Женевою, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9377
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06.06.2021 21:17 Ответить
Значит ***** Спутником v не кололось.
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06.06.2021 16:29 Ответить
зря, во время пролета ***** надо неожиданно организовать учения пво с салютом )) а там такое дело как с польским самолетом, туман, погода нелетная.. и аэродром переместился...
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06.06.2021 20:38 Ответить
 
 