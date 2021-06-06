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Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав

Сертификаты вакцинации от коронавируса COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать уже с 1 июля 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал в эфире телеканала "Дом" председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий.

По его словам, внедрение электронных сертификатов, которые позволят украинцам в условиях пандемии более свободно путешествовать по странам Евросоюза, идет по плану, и в процесс вовлечен не только Минздрав.

"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для обеспокоенности" , - подчеркнул Лапий.

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Он добавил, что украинцы, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не должны опасаться, что въезд в ЕС для них будет закрыт. Они, как и раньше, будут сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест, или находиться на изоляции. Однако наличие прививки и сертификата об этом существенно облегчит пребывание в европейских странах. "Потому что это дополнительная свобода", - отметил Лапий.

Он уточнил, что срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.

"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз - одна или две. Все, кто проходит вакцинацию в Украине от COVID-19 уже есть в электронной базе данных", - объяснил эксперт.

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При этом он отметил, что по возвращении в Украину граждане могут пользоваться тем же сертификатом, не проходя ПЦР-тестирование. Правда, по словам Лапия, опция пока не работает.

"Идея в том, чтобы по возвращении вы пользовались этим же электронным сертификатом о вакцинации, поскольку вы вакцинированы, и у него нет срока давности. Пока это не работает в Украине, как и во многих других странах", - сказал эксперт.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+3
Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Источник: https://censor.net/ru/n3269745

Ха-ха....это будет обязательно...а потом через год еще одну дозу...а потом еще...😁 вакцинируйтесь...
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06.06.2021 15:20
+3
Соціопати і до того так себе поводили, хіба шо не всі маски носили. Зараз їх просто видно здалеку.
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06.06.2021 15:31
+2
Аус вайс папирре, битте !
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06.06.2021 15:21
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...они вам ничего не должны...(с) Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4295 Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4295 Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4295
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06.06.2021 14:52 Ответить
-- на сертификат, ещё заработать нужно...*)
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06.06.2021 15:00 Ответить
то краще працюй Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9508
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06.06.2021 15:16 Ответить
...а куда ж ещё деваться? -- едут на том, хто везёт...*)
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06.06.2021 15:23 Ответить
Они, как и раньше, будут сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест, или находиться на изоляции

"Потому что это дополнительная свобода", - отметил Лапий.

От перемены мест слагаемых -- сумма меняется...*)
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06.06.2021 15:03 Ответить
с такими темпами как у нас будем оочень долго вакцинироваться-За выходные в МВЦ в Киеве привили 3,5 тысячи человек, во Львове - тысячу
В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 000 человек, что является рекордным показателем за один день.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такую ​​цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня.
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06.06.2021 15:22 Ответить
а треба лише збільшити кількість бригад. але влада швидко то не вміє, тижня замало.
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06.06.2021 16:14 Ответить
Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Источник: https://censor.net/ru/n3269745

Ха-ха....это будет обязательно...а потом через год еще одну дозу...а потом еще...😁 вакцинируйтесь...
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06.06.2021 15:20 Ответить
А через год или падишах, или ишак))) Главное поуверенней сказать, жестко так, ну по-зеленски со сдвинутыми бровками)))
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06.06.2021 15:43 Ответить
Аус вайс папирре, битте !
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06.06.2021 15:21 Ответить
Ты написал про "не белые бумажки" ... пожалуйста...*)
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06.06.2021 15:25 Ответить
із білих бумажок
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06.06.2021 16:15 Ответить
-- мой перевод веселей...*)
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06.06.2021 16:24 Ответить
ну я вже давно спостерігаю, як ти тут клоуном працюєш, тільки народу не смішно. ти так в усьому сам себе задовольняєш?
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06.06.2021 16:36 Ответить
-- иногда с твоей помощью...*)
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06.06.2021 16:39 Ответить
та ні, ти класичний самоудур, сам із собою тихо ведеш бесіду. я тобі просто про то кажу. ти ж себе з боку не бачиш.
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06.06.2021 16:43 Ответить
-- пока шо, ты со мной сбоку побеседовать пытаешься...*)
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06.06.2021 16:58 Ответить
ну так пару разів, а так спостерігаю над твоїм самодурством.
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06.06.2021 17:39 Ответить
а ти просто лайкаєш, бо нічо не розумієш?
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06.06.2021 17:40 Ответить
Вже проходить інфа. що європейці поклали жирний болт на "паспорти баранізації" .ой вибачаюсь вакцинації і вимагають і дальше носити маски та дотримуватися всіх ідіотських обмежень .не зважаючи навіть на те. що баран вакцинований))
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06.06.2021 15:26 Ответить
Соціопати і до того так себе поводили, хіба шо не всі маски носили. Зараз їх просто видно здалеку.
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06.06.2021 15:31 Ответить
То таке ... А якщо осінь пізня, рання весна, зима ... Маску носити тре, щоб грип чи ГРЗ отримати.
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06.06.2021 17:34 Ответить
Жила бы тема ковидная и нет других забот. Ковид идиотов больше не выбирать, а судить
Кто первый этот лозунг провогласит тот и выграет выборы.
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06.06.2021 16:52 Ответить
 
 