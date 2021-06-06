Сертификаты вакцинации от COVID-19 для украинцев должны заработать с 1 июля, - Минздрав
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Сертификаты вакцинации от коронавируса COVID-19, которые существенно облегчат путешествия украинцев по Европе, по плану должны начать работать уже с 1 июля 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал в эфире телеканала "Дом" председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при Минздраве Украины Федор Лапий.
По его словам, внедрение электронных сертификатов, которые позволят украинцам в условиях пандемии более свободно путешествовать по странам Евросоюза, идет по плану, и в процесс вовлечен не только Минздрав.
"Есть план действий, чтобы 1 июля запустить эту систему. Не только Министерство здравоохранения внедряет такие электронные сертификаты. Потому что, например, без Министерства иностранных дел невозможно, ведь согласования ведутся и на международном уровне. Пока я не вижу оснований для обеспокоенности" , - подчеркнул Лапий.
Он добавил, что украинцы, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, не должны опасаться, что въезд в ЕС для них будет закрыт. Они, как и раньше, будут сдавать ПЦР-тест или экспресс-тест, или находиться на изоляции. Однако наличие прививки и сертификата об этом существенно облегчит пребывание в европейских странах. "Потому что это дополнительная свобода", - отметил Лапий.
Он уточнил, что срок действия сертификата будет зависеть от количества доз вакцины.
"Большинство вакцин предполагают введение двух доз, у которых нет срока давности. Возможно, через год будет принято решение о том, что необходимо вводить дополнительную дозу. Страны могут самостоятельно принимать решение о количестве доз - одна или две. Все, кто проходит вакцинацию в Украине от COVID-19 уже есть в электронной базе данных", - объяснил эксперт.
При этом он отметил, что по возвращении в Украину граждане могут пользоваться тем же сертификатом, не проходя ПЦР-тестирование. Правда, по словам Лапия, опция пока не работает.
"Идея в том, чтобы по возвращении вы пользовались этим же электронным сертификатом о вакцинации, поскольку вы вакцинированы, и у него нет срока давности. Пока это не работает в Украине, как и во многих других странах", - сказал эксперт.
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"Потому что это дополнительная свобода", - отметил Лапий.
От перемены мест слагаемых -- сумма меняется...*)
В Италии за пятницу, 4 июня, прививки от коронавируса получили почти 600 000 человек, что является рекордным показателем за один день.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa, такую цифру объявили в органах здравоохранения на утро 5 июня.
Ха-ха....это будет обязательно...а потом через год еще одну дозу...а потом еще...😁 вакцинируйтесь...
Кто первый этот лозунг провогласит тот и выграет выборы.