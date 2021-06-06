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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Нидерланды (1384) суд (24703) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

Судебные заседания в процессе о сбитом российскими террористами Боинге МН17 продолжатся 7 июня в Гааге

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Судебные заседания в процессе о сбитом российскими террористами Боинге МН17 продолжатся 7 июня в Гааге

Продолжение судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 состоится 7 июня 2021 в 10:00, по местному времени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Согласно предварительного графика, следующий блок слушаний состоится с 7 июня 2021 года по 25 июня 2021 года. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбит самолет рейса МН17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

Тогда же суд начнет рассмотрение дела по существу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу MH17 провел выездное заседание и переходит к рассмотрению дела по сути. ФОТО

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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Путин лично ответит в Евросуде за MH17 - основатель Bellingcat
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06.06.2021 15:12 Ответить
Когда археологи будущего будут проводить раскопки на месте древнего городища Гаага -- первым, шо они откопают, будет папка с протоколами заседания по сбитому российским террористам Боингу. ...судебного вердикта по этому делу, так и не найдут...
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06.06.2021 15:18 Ответить
Уже семь лет утверждают о том, что сбили российские террористы, но получено задание - судить вечно, но никогда не приговаривать. Это как путь к коммунизьму - идти, но никогда не приходить.
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06.06.2021 15:55 Ответить
Когда-то другой полковник, угробивший гражданский самоет выразился типа "В жопу засуньте все ваши обвинения!". Прошел не один год и таки засунули. Того полковника звали Каддафи.
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06.06.2021 16:15 Ответить
-- щас подполковник, потом майор должен быть... -- есть, кого ещё подождать... ...времени личной жизни, правда, на всех не хватит...
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06.06.2021 16:30 Ответить
Судові засідання у справі про збитий російськими терористами Боїнг МН17 продовжаться 7 червня в Гаазі - Цензор.НЕТ 8629
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06.06.2021 16:13 Ответить
 
 