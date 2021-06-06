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лоукост (136) Eurowings (1)

Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40

Немецкий лоукостер Eurowings запустит рейсы в Украину в сентябре 2021 года.

Как передает Цензор.НЕТ продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика. 

Первый рейс будет выполнен из Дюссельдорфа в Киев и состоится 1 сентября 2021 года. Сообщается, что рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Цены на билеты самого доступного тарифа (Basic) будут стартовать от €39,99 в одну сторону. Тариф Basic включает провоз одной единицы ручной клади размерами 55x40x23 см и весом до 8 кг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейский автобусный лоукостер Flixbus объявил о первом рейсе из Украины в Чехию 11 декабря - цена билета от 99 грн
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Топ комментарии
+22
***** коломойские, вот тут вам урвется, суки ненажерлывые
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06.06.2021 15:31
+14
Летал виззом где-то полсотни раз во времена порошенковского безвиза. Отмена рейса была только один раз - в апреле 2020, но деньги они вернули 100%. Так что у тебя какое-то извращённое представление об адекватной лоукост компании.
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06.06.2021 15:45
+11
Сначала надо вернуть порошенковский безвиз, который бубочка так успешно *******. Кроме заробитчан с разрешением на проживание/работу сейчас этими компаниями никто не летает.
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06.06.2021 15:49
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***** коломойские, вот тут вам урвется, суки ненажерлывые
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06.06.2021 15:31 Ответить
Немецкий лоукостер Eurowings запустит рейсы в Украину в сентябре 2021 года.
Всего сотка в два конца... -- полетаем...*)
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06.06.2021 15:34 Ответить
Это с рюкзачком ручной клади.
Если хочешь с чемоданом - доплати ещё соточку.
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06.06.2021 15:50 Ответить
...почему только с рюкзачком? У меня чемоданчик, рюкзачёк и пакетик -- всё в рамках ручной клади.
И так про всему Миру! -- ...не рассказывай мне харьковские сказки...*)
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06.06.2021 15:54 Ответить
Не свисти, тяморошный.
У них только 1 сумка до 8 кг бесплатно.
Рейс, в общем бесполезный.
Прага, Дрезден по прежнему в пролете.
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06.06.2021 16:20 Ответить
-- дома сиди! (с) *)
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06.06.2021 16:26 Ответить
Ты туда чемодан колбасы хочешь взять, на рынке торговать?
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06.06.2021 16:30 Ответить
Я на 11 июня купил билеты в Милан за 80 евро туда и назад с двумя ручными кладями (рукзак и чемоданчик 55х40х20см.
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07.06.2021 10:08 Ответить
А МАУ пусть облетает или не облетает. ))
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06.06.2021 15:35 Ответить
1662 км по прямой и хватает 40 евро, твари, как они нас грабят,
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06.06.2021 15:36 Ответить
Зайди на их сайт, погугли цены на перелет и условия провоза багажа. Не вся халва, что выглядит как халва. Но факт того, что внутренние авиабилеты у нас недешевве - это конечно правда.
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06.06.2021 15:41 Ответить
Беня грабит украинцев !!! Аэропорт Днепра под Беней , борисполь был под Беней . А теперь директор Борисполя Рябикин - глава таможни . Хорошо живут олигархи 😡
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06.06.2021 15:45 Ответить
Івано-Франківський також... Вважаю, що пустили тому, що головне Зе!чмо анонсував "державну" авіакомпанію, що і викупить весь непотріб бородатої бабці... Хупца? Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40 - Цензор.НЕТ 201
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06.06.2021 18:06 Ответить
При порошенковском безвизе, был в Дюссельдорфе - ничего особенного в этом городе в плане туризма. Единственный плюс этого маршрута заключается в дешевых автобусных билетах в нидерланды или бельгию, в которые невозможно дешево добраться из Украины.
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06.06.2021 15:38 Ответить
в дюссельдорфе??и ничего особенного??приятно удивил!!как минимум раз в неделю там бываю и всегда что то любопытное нахожу.(может не в тех дюссельдорфах бываем??или может он тебе банально ,,приелся"из -за частых посещений) Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40 - Цензор.НЕТ 8883 Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40 - Цензор.НЕТ 6184
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06.06.2021 15:48 Ответить
Я когда гуляю по старому Киеву, в котором прожил 40лет, тоже что-то особенное нахожу. Нафига мне Дюссельдорф если за 10-20 ойро, фликбасом можно махнуть в Антверпен, Брюссель или Амстердам
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06.06.2021 15:55 Ответить
и чем эти тобой перечисленные города так кардинально отличаются от дюссельдорфа??(так и пиши что тебя впечатляет не город как таковой а его ,,статусность"в сочетании с тем чтоб были на слуху в данном случае эт столицы соседних государств) дюссельдорф тоже столица NRW. я тя разочарую,маленький брюгге мне гораздо более симпатичен брюсселя,голландский цанвоорт больше устраивает чем амстердам и тот же антверпен как по мне уступает уютной гааге. Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40 - Цензор.НЕТ 8121 Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40 - Цензор.НЕТ 5202
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06.06.2021 16:43 Ответить
Что ты споришь !? В Дюссельдорфе реально ничего интересного нет ! Крефельд с его замком и старым городом и то поинтересней будет...
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07.06.2021 11:40 Ответить
убедил!!дюссель большая помойка которой даже пеннеры брезгуют. Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40 - Цензор.НЕТ 247 Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40 - Цензор.НЕТ 4095
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07.06.2021 12:12 Ответить
Почти все города Германии одинаковые в плане архитектуры. Если ты был в одном городе, то видел все. А что ты хочешь от разбомбленных и выстроенных заново городов? Но дьявол кроется в деталях. В Дюсселе, например, набережная шикарная, Рейн, телебашня, колесо обозрения. Отличный альтбир, ликер Килипич, каналы. Огромная выставка. При желании можно найти что увидеть и попробовать.
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06.06.2021 16:21 Ответить
А що має значення який безвіз - порошенквський або зеленкивський ??) І взагалі яке відношення має безвіз до лоукостерних авіаперельотів ??
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06.06.2021 17:00 Ответить
Дюссельдорф - столиця німецького шопінгу!

Шадоуштрасе - 3 км магазинів та торгівельних центрів..

Ніде в інших містах Німеччини більш такого не бачив.

Найбільше сподобався бренд P&C (Peak & Cloppenburg), товари для чоловіків
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06.06.2021 20:22 Ответить
Готовлять транспорт для потоку заробітчан?
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06.06.2021 15:40 Ответить
Раян уже давно летает в аэропорт под дюссельдорфом. Потока заробитчан особого не было
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06.06.2021 15:42 Ответить
-- ты готов влиться в поток? *)
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06.06.2021 15:45 Ответить
Нафига? Я и тут икру могу купить. Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40 - Цензор.НЕТ 7164
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06.06.2021 16:04 Ответить
-- метать тоже можешь...*)
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06.06.2021 16:08 Ответить
Ну смотря что и на кого. Если кто заслужил-то да.
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06.06.2021 16:10 Ответить
У нас уже есть обосраный wizzair, по три раза отменяющий или переносящий наперед рейсы по схеме кому котоже тикет продам тот и полетит. Так что пусть выходит, посмотрим что там за схематоз.
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06.06.2021 15:41 Ответить
Летал виззом где-то полсотни раз во времена порошенковского безвиза. Отмена рейса была только один раз - в апреле 2020, но деньги они вернули 100%. Так что у тебя какое-то извращённое представление об адекватной лоукост компании.
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06.06.2021 15:45 Ответить
Рад бы с вами согласится, но не могу. Осенью три раза переносили дату рейса, в итоге забил на них вообще.
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06.06.2021 15:47 Ответить
Так ты говоришь про ковидный период. А это форсмажор для всех. В обычное время все будет четко.
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06.06.2021 15:51 Ответить
Будем надеяться на это
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06.06.2021 15:52 Ответить
Что значит во времена порошенковского безвиза? Сейчас точно его отменили? Что-же вы за бараны зеленые....
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06.06.2021 20:44 Ответить
так то ізза пандемії така фігня.
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06.06.2021 16:05 Ответить
Так !!! Верните Рэн Эйр по 10 евро !!!! И Виз Эйр по 10 евро !!!
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06.06.2021 15:42 Ответить
-- было дело...
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06.06.2021 15:46 Ответить
Сначала надо вернуть порошенковский безвиз, который бубочка так успешно *******. Кроме заробитчан с разрешением на проживание/работу сейчас этими компаниями никто не летает.
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06.06.2021 15:49 Ответить
Безвиз зависит от карантина
Бубочка тут ни при чем
Ещё даже не все страны внутри ЕС открылись между собой
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06.06.2021 15:56 Ответить
С таким «Олимпийским» темпом вакцинации смутными вакцинами, безвиз определенно не определен.
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06.06.2021 16:30 Ответить
Через 3-4 роки, коли кількість це захворілих в країнах ЄС вимірюватиметься не тисячами, а на два порядки меньше, можна буде без сертифікатів і довідок подорожувати.
Але дочекаємось осені спочатку. Прогнозують нову хвилю . Все може бути
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06.06.2021 20:26 Ответить
В смысле верните? Ryanair летает и сейчас, цены нормальные
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07.06.2021 10:13 Ответить
В Марте летал в Стамбул компанией Пегасус, через Измир, это юг Турции. То есть Киев Измир и обратно на север в Стамбул, билет в районе 2000 грн. Компания Мау Киев - Стамбул, прямой рейс, 4600 грн. Вопрос, - Уху ели?
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06.06.2021 15:53 Ответить
Бене все мало
А самолеты покупает - старьё , сам на таких не летает . И сервис - дерьмо
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06.06.2021 15:57 Ответить
та чому (сарказм звичайно)? Летів одного разу, єдина авіакомпанія, що розливаю горілку пасажирам та ще й свою не забороняє пити... Бидло, приземлилось ще те...
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06.06.2021 18:16 Ответить
Нормальная тема. Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40 - Цензор.НЕТ 3098
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06.06.2021 17:42 Ответить
Отлично ! Больше авиакомпаний - больше конкуренция - ниже цены.
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06.06.2021 19:39 Ответить
Уже и забыл когда первый раз поверил такому. Ну, думаю слётаю не сильно далеко. По местам молодости морской. Пусть в Барселону. На день. Вечером обратно. Хлебца возьму с колбаской. Только чтоб на билеты потратится. Кажись лет 12 назад. Венгрия вроде лоукостер пообещала. Потом были другие. Не верю. Но не венграм и немцам тем более. Гадим себе своими руками 30 лет уже.
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06.06.2021 20:29 Ответить
А внятно можешь?
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06.06.2021 20:47 Ответить
А зачем? Вроде доходчиво---ну стёба чуть. Просто первый раз с 12 лет или 10 по Харькову обьявили что венгерский лоукостер рейсы в ЕС предполагает с Харькова в том числе. А к ЕВРО-12 в городе перестроили уже аэропорт отлично. Я и задумал чуть опять горизонты раздвинуть. Хотя в Валенсии мне больше нравилось, в Малаге тоже. (пас-флот ЧМП). Но как всегда туфта взяла своё и по сей день. Потому и не верю. Та и возраст не тот чуть уже.
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06.06.2021 22:26 Ответить
Прекрасно, нам очень нужен такой лоукостер, может заменит зажравшийся мойшин мау....
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06.06.2021 20:50 Ответить
Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40 - Цензор.НЕТ 1236
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06.06.2021 22:43 Ответить
Чим більше таких компаній буде, тим дешевшими квитки будуть.
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06.06.2021 22:46 Ответить
 
 