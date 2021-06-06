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Европейский лоукостер Eurowings выходит на украинский рынок - цена билета стартует от €40
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом
Немецкий лоукостер Eurowings запустит рейсы в Украину в сентябре 2021 года.
Как передает Цензор.НЕТ продажа билетов открыта на официальном сайте перевозчика.
Первый рейс будет выполнен из Дюссельдорфа в Киев и состоится 1 сентября 2021 года. Сообщается, что рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.
Цены на билеты самого доступного тарифа (Basic) будут стартовать от €39,99 в одну сторону. Тариф Basic включает провоз одной единицы ручной клади размерами 55x40x23 см и весом до 8 кг.
Топ комментарии
+22 федя федя bc29814c
показать весь комментарий06.06.2021 15:31
+14 Igor V 184bb5c7
показать весь комментарий06.06.2021 15:45
+11 Igor V 184bb5c7
показать весь комментарий06.06.2021 15:49
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Всего сотка в два конца... -- полетаем...*)
Если хочешь с чемоданом - доплати ещё соточку.
И так про всему Миру! -- ...не рассказывай мне харьковские сказки...*)
У них только 1 сумка до 8 кг бесплатно.
Рейс, в общем бесполезный.
Прага, Дрезден по прежнему в пролете.
Шадоуштрасе - 3 км магазинів та торгівельних центрів..
Ніде в інших містах Німеччини більш такого не бачив.
Найбільше сподобався бренд P&C (Peak & Cloppenburg), товари для чоловіків
Бубочка тут ни при чем
Ещё даже не все страны внутри ЕС открылись между собой
Але дочекаємось осені спочатку. Прогнозують нову хвилю . Все може бути
А самолеты покупает - старьё , сам на таких не летает . И сервис - дерьмо