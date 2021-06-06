Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге выставили 298 белых стульев. ФОТО

В Гааге напротив здания посольства РФ в Нидерландах выставили 298 белых стульев в память о жертвах сбитого российскими террористами над Донбассом самолета рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет нидерландское издание NOS.

Инициативная группа, которая разместила стулья на лужайке перед посольством, ставит целью привлечь внимание к судебным слушаниям, которые 7 июня перейдут в стадию рассмотрения дела по существу.

Блок слушаний пройдет с 7 по 25 июня. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбит самолет рейса MH17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

В конце мая состоялось выездное заседание суда на авиабазе, где стороны осмотрели обломки сбитого лайнера.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.