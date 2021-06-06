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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Гаага (282) Боинг-777 Malaysia Airlines (1367)

Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге выставили 298 белых стульев. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Гааге напротив здания посольства РФ в Нидерландах выставили 298 белых стульев в память о жертвах сбитого российскими террористами над Донбассом самолета рейса МН17.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет нидерландское издание NOS.

Инициативная группа, которая разместила стулья на лужайке перед посольством, ставит целью привлечь внимание к судебным слушаниям, которые 7 июня перейдут в стадию рассмотрения дела по существу.

Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге выставили 298 белых стульев 01

Блок слушаний пройдет с 7 по 25 июня. Среди ключевых вопросов - оружие, которым был сбит самолет рейса MH17, место запуска ракеты, роль четырех подсудимых.

В конце мая состоялось выездное заседание суда на авиабазе, где стороны осмотрели обломки сбитого лайнера.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
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Топ комментарии
+19
Да не парьтесь, вам Путин за это газ дешевле даст, это же для вас выгодней😁😁😁
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06.06.2021 15:52
+8
Как же вы достали со своей убогой показухой!
После ваших северных потоков, после заявлений о возможной отмене санкций против парашки, этот флешмоб, просто убожество.
Более того, вы просто издеваетесь над людьми, которые погибли в этой трагедии и плюете в душу их родным и близким.
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06.06.2021 17:29
+6
Х-йло зі свєю ордою пивинні бути суворо покарані за смерть майже 300 невинних людей, з них 80 дітей.
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06.06.2021 16:09
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Правила форума Совет форумчан
Да не парьтесь, вам Путин за это газ дешевле даст, это же для вас выгодней😁😁😁
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06.06.2021 15:52 Ответить
Мочите рузге лишнехромосомных. Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев - Цензор.НЕТ 4414
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06.06.2021 15:57 Ответить
а чо там такі хороми у кацапів, що там така лужайка?
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06.06.2021 16:01 Ответить
Х-йло зі свєю ордою пивинні бути суворо покарані за смерть майже 300 невинних людей, з них 80 дітей.
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06.06.2021 16:09 Ответить
Перед началом суда по Боингу МН17 у посольства РФ в Гааге поставили 298 белых стульев - Цензор.НЕТ 4457
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06.06.2021 16:12 Ответить
Как же вы достали со своей убогой показухой!
После ваших северных потоков, после заявлений о возможной отмене санкций против парашки, этот флешмоб, просто убожество.
Более того, вы просто издеваетесь над людьми, которые погибли в этой трагедии и плюете в душу их родным и близким.
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06.06.2021 17:29 Ответить
А про польский самолёт уже забыли... Напротив этого посольства должны были разместить головы на палке тех кто убил этих невинных.
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06.06.2021 18:47 Ответить
Зачем?
Лучше стулья расставить. или свечки зажечь.
Это ни к чему и никого не обязывает, зато создается видимость какой то борьбы.
А те, кто переносил стулья, могут смело называть себя правозащитниками.
Хотя по факту, это все равно что вместо детей, завести игрушку-тамагочи...
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06.06.2021 19:00 Ответить
рашизм=тероризм
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06.06.2021 18:24 Ответить
Серьезные новости! Путину не следует расслабляться! Суд будет долгим, приговор скорым!
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06.06.2021 19:06 Ответить
Так и нужно - макать мордой в ссаки. Ни одно преступление рашкостана не должно оставаться безнаказанным.
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06.06.2021 19:14 Ответить
Сс-----------ка,. не привыкать. Но когда от тебя НИЧЕГО!!!!!! не зависит и смерть 100%,, становиться жутко. Земля пухом. Даже представить не хочу что творилось в подбитом самолёте.А эта гниль которая всё натворила ,радуется жизни.
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06.06.2021 19:23 Ответить
Перед початком суду щодо Боїнгу МН17 біля посольства РФ у Гаазі виставили 298 білих стільців - Цензор.НЕТ 7774
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06.06.2021 19:31 Ответить
На переговорах украинской и иранской стороны по поводу крушения самолета Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, украинская сторона согласилась с отказом от гражданского иска пострадавших к государству Иран , оставив в требованиях только компенсацию ущерба авиакомпании МАУ.
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06.06.2021 21:57 Ответить
 
 