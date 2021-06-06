Эрдоган рассказал Зеленскому об угрозах Путина из-за поддержки Украины, - Wall Street Journal
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Во время встречи в апреле с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Турции Реджеп Эрдоган пожаловался ему на угрозы со стороны Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом изданию Wall Street Journal сообщили собственные источники.
По словам собеседников газеты, Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.
Кроме того, сообщается, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом.
Добавим, за день до апрельского визита Зеленского в Турцию состоялся телефонный разговор между Путиным и Эрдоганом. Тогда в пресс-службе Кремля говорили, что президенты Турции и России обсудили урегулирование конфликта на Донбассе, а также ситуацию с судоходством в Черном море.
До этого, глава российского МИД Лавров раскритиковал Турцию за поставки беспилотников в Украине. Лавров заявил, что своими действиями Анкара "подпитывает милитаристские настроения Киева".
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Германия не дала оружия, защитимся тем что есть. Плюс США с Канадой и странами Балтии помогут. Мне, как немцу по крови, стыдно за фатерлянд.
совок, иди лучше дедову рабскую хворму пушмяска(либо нквд-шника) погладь и надень.
стыдун - ты посмотри скока слов из сотни что ты высрешь - немецкие! совковые рабы - самое мерзкое - их сралин морил как глистов = все равно все плохие кругом(и даже тот же сралин! т.е. это извращение - враги сралина плохие и сралин тоже плохой )
Над Донбассом засекли турецкий беспилотник Bayraktar
А вот немного истории - как вела себя Тетчер по отношению к Украине
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10 червня 1990 р - візіт Тетчер в Україну
На Майдані Незалежності Тетчер зустрічали з першими гаслами англійською "Україна прагне в Європейський дім".
Трохи раніше в парламенті демократичне крило допитувало її, чи підтримує Британія право України на самовизначення. Тетчер, як завжди, була прямолінійна і недвозначна.
"Ms Thetcher what's about the ambassy of Ukraine in London? - Що ви можете сказати про амбасаду України в Лондоні? Вона відповідає мені: ми не маємо дипломатичних стосунків із Каліфорнією. Я навіки запам'ятав цю фразу: We have no diplomatic releatons with California. Звичайно, вона образила тоді, поставила Україну на рівні з Каліфорнією", - розповів колишній депутат Верховної Ради УРСР Дмитро Павличко.
Тодішня голова президії Верховної Ради Валентина Шевченко розповідає -
непублічна частина візиту Тетчер передбачала перемови з українськими політиками, де їм авторитетно пояснювали, що майбутнє Україна має лише у складі СРСР.
Але сталося інакше. Вже за рік на політичній карті світу не буде Радянського Союзу. За збігом обставин, у відставку після 11 років прем'єрства піде і баронеса Маргарет Тетчер.»
9 августа 1991 года американский президент в официальном заявлении выразил озабоченность событиями в Советском Союзе, осудил "антиконституционное использование силы" и поддержал "призыв президента Ельцина к восстановлению законных органов власти".
Сразу вслед за этим он позвонил в Москву и попросил соединить его с Горбачевым, отказавшись от предложенного разговора с "и.о. президента" Геннадием Янаевым.
Еще до путча, 1 августа 1991 года, Буш посетил Киев, выступил в Верховной Раде и предостерег украинцев от "суицидального национализма".
Он предостерегал от независимости, мол, американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить дистанционную тиранию на локальный деспотизм. Тогда же он настаивал, что США поддерживают борьбу в СССР за демократию и экономические реформы, но в рамках единой страны.
Накануне поездки в Киев Джордж Буш посетил Москву, где провел переговоры с Михаилом Горбачевым. Тогда, по воспоминаниям очевидцев, Буш пообещал Горбачеву, что будет настраивать украинцев против независимости.
Однако не все в Республиканской партии поддержали киевскую речь Буша, а редактор газеты The New York Times Уильям Сафир назвал ее Chicken Kiev speech ("котлетой по-киевски"),
Гораздо позже сам Буш рассказал, что целью речи было удержать украинцев от "глупых поступков", могших привести к силовому противостоянию.
Тогдашний руководитель парламента Украины Леонид Кравчук в более поздних интервью утверждал, что Джордж Буш давал ему речь перед выступлением и даже несколько смягчил ее после замечаний.
Причиной такой жесткой позиции американского президента Кравчук называл "страх, который ему внушил Горбачев".
Однако события пошли по-иному.
Горбачев впоследствии говорил, что Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, подписав Беловежские соглашения, первым делом позвонили Бушу, а уж затем ему, и сильно этим возмущался.
Многие исследователи подчеркивают историческую роль саммита на Мальте 2-3 декабря 1989 года.
По имеющимся данным, вопрос о будущем Варшавского Договора и НАТО там не обсуждался, но советский лидер дал обещание не препятствовать переменам в Восточной Европе военной силой. Впрочем, в Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии режимы к тому времени уже сменились.
По оценкам историков, после распада СССР Буш и его госсекретарь Джеймс Бейкер рассуждали и действовали в рамках прежней парадигмы, когда вся мировая политика рассматривалась сквозь призму отношений между Москвой и Вашингтоном.
Они надеялись со временем видеть Россию стратегическим союзником и полагали, что страна, богатая природными ресурсами, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН важнее для национальных интересов США, чем восточноевропейские государства, тем более бывшие советские республики, которые американцы порой с трудом находили на карте.
В феврале 1990 года Бейкер заявил на встрече с Горбачевым в Москве: "Мы понимаем, что Советскому Союзу важно иметь гарантии того, что не произойдет распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении".
Процесс расширения Альянса был запущен при Билле Клинтоне.
Ну а *****-тварь и говно...
"Путин пригрозил Эрдогану продлить запрет на перелеты в Турцию, если Анкара не откажется от планов по продаже беспилотников Bayraktar в Украину.
Кроме того, сообщается, что продажа Украине турецких беспилотников стала причиной запрета авиасообщения между Россией и Турцией. В то же время официальной причиной запрета перелетов, по версии Кремля, является плохая ситуация с коронавирусом"
Ну а враг моего врага - мой друг(С)