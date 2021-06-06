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НАТО проводит масштабные учения Baltops в Балтийском море - задействовано 40 кораблей и 60 самолетов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

НАТО проводит масштабные учения Baltops в Балтийском море - задействовано 40 кораблей и 60 самолетов

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались большие военные учения НАТО Вaltops.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.

Как отметили в центре информации ВМС Германии в Киле, в маневрах Baltops, проходящих в этом году в 50-й раз, принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 18-и стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.

Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.

Маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение будет переноситься дальше на восток. Впервые в программу учений внесена отработка оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения продлятся до 18 июня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.

Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

Также читайте: Open Spirit-2021: в Балтийском море стартуют противоминные учения НАТО
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Топ комментарии
+17
Следите за руками кремлевского ШУЛЛЕРА
1. Он хочет контролировать морские бассейны единолично - Азовское, Чёрное , Балтийское
2. Как будет развиваться контроль Балтийского ???
Запустят северный поток и в целях безопасности от террористов ( которых сам хремль и направит) организует хремль якобы международную армию ( в которой будут одни кацапы) защиты европейской трубы
И вот Вам военный патруль на Балтике
Дура Меркель - ей ещё боком поток выйдет
2. ВОТ ЭТО НАДО ОБЪЯСНИТЬ БАЙДЕНУ
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06.06.2021 16:33
+5
Воронежу опять напрячься надо...
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06.06.2021 16:40
+4
Сподіваюсь, такі перспективи вас порадують.
" Лукашенко врятує Україну? Ну не Зеленський ж... "
https://www.youtube.com/watch?v=P0VfbHUGC8E
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06.06.2021 16:45
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Следите за руками кремлевского ШУЛЛЕРА
1. Он хочет контролировать морские бассейны единолично - Азовское, Чёрное , Балтийское
2. Как будет развиваться контроль Балтийского ???
Запустят северный поток и в целях безопасности от террористов ( которых сам хремль и направит) организует хремль якобы международную армию ( в которой будут одни кацапы) защиты европейской трубы
И вот Вам военный патруль на Балтике
Дура Меркель - ей ещё боком поток выйдет
2. ВОТ ЭТО НАДО ОБЪЯСНИТЬ БАЙДЕНУ
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06.06.2021 16:33 Ответить
Сподіваюсь, такі перспективи вас порадують.
" Лукашенко врятує Україну? Ну не Зеленський ж... "
https://www.youtube.com/watch?v=P0VfbHUGC8E
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06.06.2021 16:45 Ответить
Мало того, труба -это независимость Германии от экономического прессинга Штатов. А воскрепнет Германия в эономическом и военном потенциале - мы окажемся у порога 3МВ. Бо германцы имеют наци-менталитет, который пока шо - в глубоком подполье. Кацапы, те со своим шовинизмом, читай нацизмом, пошли в абанк в открытую, мол, только одной нации дано возлавить остальные народы, чтобы гоняться за манно-небесными горизонтами. Когда третий раз схлеснется кремль с Берлином, мало не покажется , тем же Штатам.
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06.06.2021 16:47 Ответить
ЗЫ... Кремль, зная амбициозность Германии, своей трубой, с более дешевым газом, стравливает 2 экономики - американскую и европейскую.
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06.06.2021 16:54 Ответить
Strategiceski dani momenti svedi kontrolirujet baltisjkoje more.U nix jest vsio sto nado dlia etogo
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06.06.2021 17:14 Ответить
Да, и военный патруль рашки не будет пропускать американские суда с сжиженным газом в Польшу
Вот такая перспектива
Так шо Байден сделал КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ
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06.06.2021 17:22 Ответить
_Это не ошибка, это гораздо хуже: сознательно совершаемое преступление перед человечеством.
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06.06.2021 22:40 Ответить
Авіаносці, субмарини, літаки та безпілотні кораблі у 17 часових поясах: ВМФ США проведе масштабні навчання влітку цього року Військово-морський флот США в кінці літа цього року проведе масштабні військово-морські навчання у рамках підготовки до ймовірного конфлікту з Росією чи Китаєм. Мета цього заходу - перевірити, як різні платформи флоту будуть вести бойові дії на великих відстанях

Если противостояние москвы с коллективным Западом выльется в войну, то россия может быть «уничтожена за три часа», пишут авторы одного из китайских порталов, который считается достаточно передовым в КНР.
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06.06.2021 22:04 Ответить
Тобто , тау-кетайцы не будут посторонними наблюдателями (раздел транс-сибирского пирога - давеча пыня об этом взвыл).
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07.06.2021 05:32 Ответить
Воронежу опять напрячься надо...
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06.06.2021 16:40 Ответить
И кто там попадет болванкой в СП-2 или СП-1? Или там, якорем пропорет? НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків - Цензор.НЕТ 3300
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06.06.2021 17:20 Ответить
Парочку-другу глибинних бомб не завадило б. І чисто випадково протаранити "Академіка Черського", потім, звичайно, вибачитись. Оце були б САНКЦІЇ.
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06.06.2021 18:46 Ответить
Ну вот, проблемы Балтики и СП для Украины уже решены, осталась сущая ерунда - Азовское море.
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06.06.2021 23:34 Ответить
Та обождите, пусть высадятся в Литве.
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07.06.2021 05:26 Ответить
 
 