НАТО проводит масштабные учения Baltops в Балтийском море - задействовано 40 кораблей и 60 самолетов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались большие военные учения НАТО Вaltops.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Немецкая волна.
Как отметили в центре информации ВМС Германии в Киле, в маневрах Baltops, проходящих в этом году в 50-й раз, принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 18-и стран, 40 военных кораблей, 60 самолетов.
Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.
Маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение будет переноситься дальше на восток. Впервые в программу учений внесена отработка оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию. Учения продлятся до 18 июня.
"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.
Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.
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1. Он хочет контролировать морские бассейны единолично - Азовское, Чёрное , Балтийское
2. Как будет развиваться контроль Балтийского ???
Запустят северный поток и в целях безопасности от террористов ( которых сам хремль и направит) организует хремль якобы международную армию ( в которой будут одни кацапы) защиты европейской трубы
И вот Вам военный патруль на Балтике
Дура Меркель - ей ещё боком поток выйдет
2. ВОТ ЭТО НАДО ОБЪЯСНИТЬ БАЙДЕНУ
" Лукашенко врятує Україну? Ну не Зеленський ж... "
https://www.youtube.com/watch?v=P0VfbHUGC8E
Вот такая перспектива
Так шо Байден сделал КОЛОССАЛЬНУЮ ОШИБКУ
Если противостояние москвы с коллективным Западом выльется в войну, то россия может быть «уничтожена за три часа», пишут авторы одного из китайских порталов, который считается достаточно передовым в КНР.