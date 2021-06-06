Во время рыбалки восьмилетнюю девочку ударило током - пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, - ГСЧС

5 июня в городе Глобино Полтавской области на рыбалке с использованием спиннинга электрическую травму получила девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 июня сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В реанимационное отделение детской больницы города Кременчуг с диагнозом "поражение электрическим током, ожоги обеих ладоней и левой голени "госпитализирована гражданка 2013 рождения. Электротравму получила в результате неосторожного заброса рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что состояние здоровья пострадавшей - тяжелое.

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