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Во время рыбалки восьмилетнюю девочку ударило током - пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, - ГСЧС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Во время рыбалки восьмилетнюю девочку ударило током - пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, - ГСЧС

5 июня в городе Глобино Полтавской области на рыбалке с использованием спиннинга электрическую травму получила девочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 июня сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В реанимационное отделение детской больницы города Кременчуг с диагнозом "поражение электрическим током, ожоги обеих ладоней и левой голени "госпитализирована гражданка 2013 рождения. Электротравму получила в результате неосторожного заброса рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что состояние здоровья пострадавшей - тяжелое.

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Топ комментарии
+10
Физику прогуливал?Пробой происходит по влажному воздуху, так же как и молния бьёт сквозь воздух, а мокрая леска этому способствует.
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06.06.2021 17:31
+9
Написанно - "Электротравму получила в результате неосторожного заброса рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач". Про родителей так же фееричный идиотизм. Что значит где были родлители? Что им надо было делать? Ребенок рядом забрасывал удочку. Ударило током. Током бьет мгновенно если что.
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06.06.2021 16:59
+8
современные спиннинги вроде из токопроводящего материала делают для уменьшения веса. а покрытая водой леска вполне способна пропустить разряд
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06.06.2021 17:00
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Бывает, в рне Белецковки 150 киловольт линия очень низко над дорогой,
На ютубе есть видео, кпк работяги двигают леса и цепляют провода высокого напряжения .....
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06.06.2021 17:26 Ответить
Возможно, все что я видел, обычно на приличной высоте, по крайней мере в городе, за городом не присматривался )
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06.06.2021 17:54 Ответить
Та тут и 10 тыс с головой хватит, да и 380... А они совсем низко...
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06.06.2021 18:51 Ответить
купаться полезла, а пьяный батя электроловом её вжарил)
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06.06.2021 19:34 Ответить
Странная инфа- леска не передаёт напряжение(она из нейлона). А если и мокрая, то всё равно участками только, т.к быстросохнущая, тонкая и скользкая для воды. Может мокрым удилищем задела?
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06.06.2021 17:26 Ответить
Я бачив сотні разів на рибалці як на високовольтних лініях, що проходять над водою, висять чиїсь поплавки, блешні, шматки ліски і шнурів, але не чув, щоб кого-небудь стукнуло струмом чи травмувало. Скоріше всього батько щук на стальку тягав і дав дитині разок закинути...
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06.06.2021 17:27 Ответить
Как вариант
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06.06.2021 17:29 Ответить
Експерти, зробіть висновки і не гуляйте під проводами. Любими. Це теоретично завжди небезпечно. А під високовольтними-тим паче.
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06.06.2021 17:39 Ответить
дайош постоянній ток в проводах!
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06.06.2021 17:53 Ответить
на Железнодорожной станции парня убило током полметра через воздух шваркнуло
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06.06.2021 18:10 Ответить
Воздух проводит, а пресная вода нет?) Что ваши теории с практикой не совпадают)
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06.06.2021 18:57 Ответить
*Что то..
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06.06.2021 18:58 Ответить
причем тут пресная вода вообще? вода на леске, когда она в воде. когда леску достают из воды, вся вода с нее моментально стекает. пока леска летит, с неё последние капли слетают. пишете всякую белиберду так, как-будто она из брандспойта в провода стреляла.
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06.06.2021 19:37 Ответить
Попробуйте влажными руками вынуть из розетки не совсем идеальную вилку))) И узнаете нужно для этого ее с брандспойта заливать)))
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06.06.2021 19:56 Ответить
мне одно не ясно КАК по леске прошёл ток? И леска сразу же не расплавилась?
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06.06.2021 18:31 Ответить
А вот это как раз и есть элементарная физика) Причина и следствие) для того, чтобы она расплавилась(или высохла) в данном случае, по ней и должен пройти ток. Скорость тока в сотни тыс раз превышает время плавления.. А девочка была заземлением
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07.06.2021 22:23 Ответить
В конце 70-х на Воскресенке в Киеве было 2 кадра Цуя и Гармыдр (помню только клички). Пошли они как-то на ГЭС порыбачить и Гармыдр умудрился попасть сталькой на провод ЛЭП. У Цуи, который стоял рядом, обгорели руки и ноги, а Гармыдр приставился... Говорят когда его увозили тело разваливалось... Не рыбачте под ЛЭП! Скорее всего девочка забросила мокрый шнур - вот и трагедия...
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06.06.2021 19:24 Ответить
Есть такой термин как охранная зона ВЛ. И ребенку там делать нечего, тем более со спиннингом. Для удара электрическим током совсем не обязательно трогать провода руками. Например к проводам линии 10кВ достаточно приблизиться на расстояние менее 0,6 метра. Мокрая леска могла вполне поспособствовать пробою.
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06.06.2021 20:13 Ответить
С развитием технологий рыбной ловли и доступностью удочек из достаточно легких и прочных материалов (углеродные волокна, которые являются проводящими) в последние годы участились случаи смерти среди рыбаков, использующих такие аксессуары слишком близко к высоковольтным линиям электропередач. Учитывая их длину, такие удочки могут легко контактировать с участками электросети, расположенными рядом с разными водоемами, при этом не исключена возможность молнии во время грозы. Приведены морфологические изменения, обнаруженные у умерших рыбаков, использующих углеродные удочки, без учета опасности близлежащих воздушных линий электропередачи. Установленные морфологические данные основаны на данных кафедры судебной медицины и деонтологии Медицинского университета - София. Материалы и методы: комплексная судебно-медицинская экспертиза - анамнестические и криминологические данные, осмотр места происшествия, судебно-медицинское вскрытие тела погибшего. Результаты. Несчастные случаи со смертельным исходом, связанные с контактом удочки с воздушными линиями электропередачи, связаны с удочками из углеродного волокна. Если удочка из углеродного волокна используется вблизи линии электропередачи, существует значительный риск смертельного поражения электрическим током, поскольку эти удочки являются отличными проводниками электричества. Нет необходимости, чтобы стержень касался кабелей, потому что электричество может образовывать дугу ("прыгать") на значительных расстояниях. Предрасполагающими факторами являются мокрые ноги и обувь рыбаков, что снижает сопротивление кожи и облегчает прохождение электрического тока через тело человека. Морфологические изменения из-за воздействия электрического тока, представленные в настоящем исследовании, в основном происходят на коже - от небольших электрических ожогов на ладонях рук и кончиках пальцев (места входа) и подошвах стоп (места выхода) к карбонизации тела, в зависимости от продолжительности контакта с источником электричества, а также его напряжения.
https://www.researchgate.net/publication/304791856_CASES_OF_DEATH_DUE_TO_ELECTROCUTION_OF_FISHERMEN_USING_CARBON_FISHING_RODS_-_MORPHOLOGICAL_ASPECTS
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06.06.2021 20:32 Ответить
Знакомый рассказывал, что один раз ловил на электроудочку, подгрёб к большому кусту, втыкнул туда сачок, нажал кнопку, а оттуда "ААААА!!!!***ть!!****дь!!твою**** %%%%й!" и выскакивает мужЫк, который стоял по пояс в воде.

Знакомый сдал на мастера спорта по скоростной гребле в надувной лодке. Никаких ожогов или каких либо других последствий у мужЫка не было. Удочка запитывалась от автомобильного аккумулятора.
Так что версия про электроудочку не очень хорошая.
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06.06.2021 22:07 Ответить
Много лет рыбачили с мужем. Не раз он забрасывал леску на провода ЛЭП. Не происходило ровным счетом ничего. В то же время лично были свидетелями, когда два человека на Зуевском водохранилище решили побраконьерить, для чего залезли на опору ЛЭП посреди водоема, взяли моток провода, один конец которого бросили в воду, а второй с грузом забросили на провода. Бахнуло так, что остались одни тапочки. Но и рыбы набито было немеряно. Оглушенного толстолоба народ вплавь из воды вытаскивал.
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07.06.2021 07:19 Ответить
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