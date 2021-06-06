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Во время рыбалки восьмилетнюю девочку ударило током - пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована, - ГСЧС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
5 июня в городе Глобино Полтавской области на рыбалке с использованием спиннинга электрическую травму получила девочка.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 июня сообщила пресс-служба ГСЧС.
"В реанимационное отделение детской больницы города Кременчуг с диагнозом "поражение электрическим током, ожоги обеих ладоней и левой голени "госпитализирована гражданка 2013 рождения. Электротравму получила в результате неосторожного заброса рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач", - говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что состояние здоровья пострадавшей - тяжелое.
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+10 Психиатрическая больница No1
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На ютубе есть видео, кпк работяги двигают леса и цепляют провода высокого напряжения .....
https://www.researchgate.net/publication/304791856_CASES_OF_DEATH_DUE_TO_ELECTROCUTION_OF_FISHERMEN_USING_CARBON_FISHING_RODS_-_MORPHOLOGICAL_ASPECTS
Знакомый сдал на мастера спорта по скоростной гребле в надувной лодке. Никаких ожогов или каких либо других последствий у мужЫка не было. Удочка запитывалась от автомобильного аккумулятора.
Так что версия про электроудочку не очень хорошая.