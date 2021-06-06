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Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины

Украинские дипломаты ожидают от Венгрии, которая блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на высоком уровне, поддержки на саммите Организации Североатлантического договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Венгрии по поводу проведения 14 июня саммита НАТО.

"Главная цель Альянса - обеспечение безопасности его членов. В то же время, обеспечить европейскую и международную безопасность без прекращения российской агрессии против Украины невозможно. Так же невозможно считать завершенным формирование евроатлантической системы безопасности без членства Украины в НАТО", - говорится в сообщении.

В информации подчеркивается: "Мы призываем наших партнеров уделить должное внимание этим вопросам на саммите и использовать его, чтобы получить информацию от Украины на высшем уровне и принять решение о предоставлении нашей стране ПДЧ уже в ближайшее время, таким образом двигаясь к реализации положений декларации Бухарестского саммита о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Венгрии стартовали многонациональные учения "Сейбер Гардиан-2021": десантники 95-й ОДШБр вступили в "боестолкновения", - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Отдельно сказано, что сегодня в Венгрии завершились многонациональные учения Saber Guardian - 2021 с привлечением стран-членов НАТО и украинских десантников, которые возвращаются домой.

"Участие в учениях такого уровня для наших военнослужащих было важным с точки зрения как повышения боевого мастерства, так и уровня совместимости с силами Альянса. Это еще один шаг, сделанный Украиной для прекращения российской агрессии и реализации нашего курса на евроатлантическую интеграцию. На этом пути мы рассчитываем на поддержку наших союзников по НАТО, в том числе и Венгрии", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия готова поддержать вступление Украины в НАТО и ЕС, - глава администрации премьер-министра Гуйяш
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Топ комментарии
+6
Какое на .....уй НАТО , когда чиновники в машинах по 700000 зелени возят , они же все продадут , а офицеры НАТО платить не будут Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 8284 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 7494 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 2753
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06.06.2021 17:03
+5
Сначала должны на саммит Нато позвать хотя бы Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 4348
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06.06.2021 17:11
+4
Обострение отношений как раз началось в период правления лолиты пятого , когда зеля был даже не кандидатом, а всего лишь начальником и членом команды 95 квартала Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 3673
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06.06.2021 18:24
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от ******** ?
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06.06.2021 16:57 Ответить
А от кого потерпевший вiслюк еще может чего-то ожидать?..
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06.06.2021 17:01 Ответить
Как-то для нас слово Будапешт несчастливое.
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06.06.2021 17:01 Ответить
причина тут по этой ссылке
на Мальдивах жрал по утрам на $10 тыс, а кому-то не хватает на протез
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06.06.2021 18:27 Ответить
От любви до ненависти- один шаг. И наоборот Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 8454
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06.06.2021 17:02 Ответить
-- туда и обратно -- обоим приятно...
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06.06.2021 17:09 Ответить
Це те саме, що "в глаз" ху-лу заглядати.
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06.06.2021 17:02 Ответить
Какое на .....уй НАТО , когда чиновники в машинах по 700000 зелени возят , они же все продадут , а офицеры НАТО платить не будут Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 8284 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 7494 Киев ожидает от Будапешта поддержки на пути вступления в НАТО, - заявление посольства Украины - Цензор.НЕТ 2753
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06.06.2021 17:03 Ответить
Уявляю скільки і чим уйобікі отримують за вето від пуйла(((
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06.06.2021 17:30 Ответить
Это лапша для лохов, арахамиям и так нормик, бабло капает
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06.06.2021 17:32 Ответить
Пока гнойник ордыло на ж*опе Украины даже разговоров о встуаление в НАТО быть не может. Или кто-то надеется что НАТО пойдет воевать с рашкой во имя возвращения Донбасса и Крыма Украине? Щас!!!
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06.06.2021 17:09 Ответить
Сначала должны на саммит Нато позвать хотя бы Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 4348
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06.06.2021 17:11 Ответить
Да будет Украина под парашей... -- уже почти.
...но виноватыми будут все кругом -- окромя Бени, Зели и почтенной ихней громады ...*)
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06.06.2021 17:12 Ответить
А Сатурну больше не наливать 😀😀😀
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06.06.2021 17:18 Ответить
Причем тут Беня с Зелей, (?) если 73% населения живет в параллельной реальности: там зарплата 4000баксов и делать ничего не нужно. В таких условиях кого ни поставь, результат будет один
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06.06.2021 17:50 Ответить
та уже ж говорили что не против , значит им сказали что в этот раз другие будут блокировать.
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06.06.2021 17:26 Ответить
Коли цей цирк 95 кварталу припиниться?? Замість того, щоб працювати, виконувати домашнє завдання, проводити реформи, перестати купувати застарілу техніку , яка не відповідає стандартам НАТО, вони тупо сидять і шантажують країни альянсу, бо їх бачте не хочуть приймати а НАТО. Коли вже нарешті цей дитячий садок закінчиться?? Правильно аналітики зробили зробили висновок, що психо фізичний стан Зеленського відповідає рівню п'ятирічної дитини, якій не дають вчасно іграшку. Дитина починає вередувати, і тубцяти ніжками. На посаді президента України знаходиться 43 річний жлоб, з психікою 5-6 річної дитини
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06.06.2021 18:11 Ответить
А це хто такий тоді Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 4413

https://images.app.goo.gl/znSwLkdGbsTrERRG8
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06.06.2021 18:35 Ответить
Обострение отношений как раз началось в период правления лолиты пятого , когда зеля был даже не кандидатом, а всего лишь начальником и членом команды 95 квартала Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 3673
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06.06.2021 18:24 Ответить
Обострение отношений пошло с того,что ****** кацапски прихвостни,так что иди лесом со своей муйней ,тупая зевошь
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06.06.2021 18:56 Ответить
Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 408 Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 2903
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06.06.2021 19:30 Ответить
да какое НАТО, разводят нас как лохов. , уже северный поток 2, запретили)))
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06.06.2021 18:26 Ответить
Будапешт спит и видит украинское Закарпатье в составе Венгрии,которое оная в свое время, с согласия Гитлера, оттяпала у Чехословакии(1939 г.). Как же по душе Орбану вяканье придурковатого жирика (читай-пуцыка) о расстерзании Украины на части и дележе ее территории между соседями (Румыния,Польша,Венгрия,Словакия и т.д.). И после такого счастья- вдруг согласие на членство Украины в НАТО?! НИКОГДА!
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06.06.2021 19:18 Ответить
"Закарпатье в составе Венгрии,которое оная в свое время, с согласия Гитлера, оттяпала у Чехословакии(1939 г.)" Справедливости ради, Закарпатье било у Венгрии аж с 11го века и только 20лет в Чехословакии.
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06.06.2021 19:27 Ответить
Отож . Никогда не говори никогда в политике . При петрє було одно , а при володє снялі только с одного пропуску дветреті ляма долларов !! наличкой !!! . Только с одного за месяц . ! . Интересно , шо твориться на інших ??
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06.06.2021 21:26 Ответить
жители Украины с не терпением ожидают "ошибки" на учения НАТО с "прицельным" попаданием ракеты земля-земля по верховной зраде и конче-зампе ))
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06.06.2021 20:33 Ответить
Дорожное приключение у нашей мафии по пути в НАТО:
Київ очікує від Будапешта підтримки на шляху вступу до НАТО, - заява посольства України - Цензор.НЕТ 2059
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06.06.2021 21:06 Ответить
 
 