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Ночное ДТП в Закарпатской области - два человека погибли, один - в реанимации. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Закарпатье ночью на автодороге Киев-Чоп между селами Ивановцы и Клячаново Мукачевского района, столкнулись два автомобиля, погибли два человека, еще один в реанимации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Закарпатской области.

"Сегодня, 6 июня, после второго часа ночи, на линию" 102 "поступило сообщение о том, что между селами Ивановцы и Клячаново, в Мукачевском районе, произошло смертельное ДТП", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что причиной автомобильной аварии стало лобовое столкновение двух автомобилей: Volkswagen Passat В6 и Volkswagen Passat В7. В одном из них находилось два человека: 20-летняя женщина-водитель и ее 26-летний муж, жители села Водица Раховского района. За рулем другого - Volkswagen Passat В7 - был 39-летний житель Мукачево.

"В результате полученных травм пассажир Volkswagen Passat В6 и водитель Volkswagen Passat В7 скончались на месте происшествия. Женщина-водитель госпитализирована и находится в реанимационном отделении Мукачевской районной больницы", - сообщили в полиции.

Отмечается, что все причины и обстоятельства ДТП работники полиции выяснят в ходе следствия, начатого по части 2 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Расследование дела продолжается.

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Ночное ДТП в Закарпатской области - два человека погибли, один - в реанимации 01
Ночное ДТП в Закарпатской области - два человека погибли, один - в реанимации 02
Ночное ДТП в Закарпатской области - два человека погибли, один - в реанимации 03
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Але ж якраз таки Пассат Б7 стоїть на зустрічній смузі. А Б6, яким керувала 20-річна - у кюветі
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06.06.2021 20:38 Ответить
Невідомо, звичайно, чия вина, одне одразу приходить на думку: недостатньо досвіду в 20 років, щоб їздити вночі.
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06.06.2021 20:28 Ответить
А еще скорость. Летают как дебилы!
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06.06.2021 21:33 Ответить
 
 