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Новости Политика Украины
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Крым (26018) недвижимость (782) Харьков (6539) ЧЕСНО (89)

У троих депутатов горсовета Харькова есть недвижимость в Крыму, один купил ее уже после оккупации полуострова, - "ЧЕСНО"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У троих депутатов горсовета Харькова есть недвижимость в Крыму, один купил ее уже после оккупации полуострова, -

У троих депутатов Харьковского городского совета в налоговой декларации указана недвижимость на южном берегу оккупированного Россией украинского полуострова Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Честно".

В частности, жена Игоря Ариха из "Блока Кернеса" задекларировала помещение площадью 158 кв. м в Ялте. Кроме того, ее однопартиец Владимир Тупицын имеет квартиру в Ялте - площадью 25 кв. м.

"Административную здание в Алуште площадью 478 кв. м декларирует депутат от "Слуги народа" и муж председателя ХОГА Айны Тимчук Андрей Тимчук. Год приобретения права собственности - 2018-й. Депутат, представляющий интересы народа, во время войны с агрессором - Российской Федерацией, покупает недвижимость в Крыму ", - говорится в сообщении.

Отметим, что Андрей Тимчук входил в состав Партии регионов. От этой политсилы он был избран депутатом городского совета Харькова в 2010 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будущий мэр Харькова должен быть проукраинским, чтобы даже не было намека в сторону федерализации, - замглавы ОП Тимошенко
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Топ комментарии
+11
Тому вони і тягнуть Україну в мордор.
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06.06.2021 17:54
+8
Срочно нужен президент Украины а не зэлёное лайно
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06.06.2021 18:14
+7
Берут пример с жены ЗЕбобика
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06.06.2021 17:55
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Янукович відпочиває.
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06.06.2021 17:54 Ответить
Срочно нужна реформа сбу !!!
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06.06.2021 18:12 Ответить
Срочно нужен президент Украины а не зэлёное лайно
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06.06.2021 18:14 Ответить
Кого предлагаеш ?
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06.06.2021 18:15 Ответить
У нас были и патриоты, и сепаратисты и барыги и корупционеры. Кто ро твоему соответствует президентской должности ?
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06.06.2021 18:18 Ответить
ну на самом деле если не клоун шут-гороховый то кто? У трьох депутатів харківської міськради є нерухомість у Криму, один купив її після окупації півострова, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 8760
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06.06.2021 18:52 Ответить
Порошенко, Турчінов, Кривонос, Зеркаль....Нічьо шо вони не з 95-го криворого балагану? У трьох депутатів харківської міськради є нерухомість у Криму, один купив її після окупації півострова, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 7384
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06.06.2021 18:57 Ответить
У ЭТИХ ГОНДОНОВ БЫЛО 5 ЛЕТ, ЧТОБЫ ТАКИЕ, КАК ТЫМЧУК ГНИЛИ НА ЗОНЕ. БАБЛО НЕ ПАХНЕТ
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06.06.2021 20:59 Ответить
"весна прийдет сажать будем" (с) У трьох депутатів харківської міськради є нерухомість у Криму, один купив її після окупації півострова, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4422
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06.06.2021 18:28 Ответить
Так и главного ШУТА есть , и куплена после ! Аксёнов подтвердил , что налоги вовремя Зеленские платят оккупантам
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06.06.2021 18:15 Ответить
Тому вони і тягнуть Україну в мордор.
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06.06.2021 17:54 Ответить
Так есть законы, которые запрещают? Или только мораль? Хватит этих игрищь на тему "совести"!
Ах да, не для того вы таможню организовали на "границе"(только вот с кем, кто граничит???)
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06.06.2021 17:55 Ответить
Вводите соответствующие законы по запрету покупать недвижимость там. Хватит цацкаться. Упраздните официальную таможню! Вы же этим сами признаёте, что Крым это уже не Украина!
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06.06.2021 18:01 Ответить
Опудало! Крим - це ОКУПОВАНА РФією територія України. Ты улавливаешь суть? (С)
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06.06.2021 18:38 Ответить
І що, що окупована? Перестала бути українською? Чому люди не можуть володіти нерухомістю на СВОЇЙ землі?
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06.06.2021 19:58 Ответить
Вони не мають права оформлювати власність у окупанта. Ты улавливаешь суть?(С)
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07.06.2021 10:33 Ответить
Не уловлюю. Окупант сьогодні є, завтра - не є. А власність залишиться.
ПС. Смішні ви люди, упороті. По-вашому, коли прийшов окупант, треба було всьому населенню Криму відмовиться від своїх домівок і їхати геть? Чи як?
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07.06.2021 21:15 Ответить
Тугий ти, я бачу, Фєдя. Не порівнюй прутень з пальцем, і людей, які ВИМУШЕНІ, оскільки їм більше діватися нікуди, з тими, хто, живучи на вільній території України, крутить гешефти у Криму.
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08.06.2021 20:07 Ответить
Берут пример с жены ЗЕбобика
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06.06.2021 17:55 Ответить
не рассказывайте это зеленскому, а то он перестанет платить коммуналку.
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06.06.2021 17:56 Ответить
А ЗЕбила почему забыли?
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06.06.2021 17:56 Ответить
Так це у тих трьох дураків, які засвітилися. А решта просто добре "на дно" залягла.
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06.06.2021 17:58 Ответить
Тот кто купил после начала оккупации уже должен сидеть в подвале СБУ, в ожидании 15 летнего срока.
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06.06.2021 17:59 Ответить
Для харьковских ватномордых это в порядке вещей. Они ещё и допу мэром выберут чтобы "закрепить успех".
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06.06.2021 18:01 Ответить
Допа - это Гепина дупа !
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06.06.2021 18:14 Ответить
чему удивляться? если в законе о выборах нет хлтя бы временных ограничений для кандидатов.каксательно обороноспособности..в той или иной степени депутаты имеют в своём распоряжении какие-то служебные документы ограниченного пользования...а Хаоьковская область наименее благонадёжна и имеет очень длинную гос. границу со страной-агрессором...вот эти все "тупицкие" работают с материалами,закрытыми для неблагонадёжных,а мы потом удивляемся как российские спецслужбы "берут на крючок" компроматом украинских чиновников,чьи дела проходят через суды
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06.06.2021 18:02 Ответить
А чим взагалі займається сбу ,якщо все розкривають журналісти?
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06.06.2021 18:04 Ответить
Так СБУ ловят женщин лёгкого поведения, точнее - проституток!!!
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06.06.2021 18:11 Ответить
Абсолютно не здивований ...
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06.06.2021 18:07 Ответить
Ну и что дальше, что будет этим хитроопым, какое наказание они понесут, или только лишь языком потрепаться и всё???
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06.06.2021 18:07 Ответить
За що покарання? За те, що мають житло на території своєї країни? Чи ви, упороті, вже від неї відмовились?
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06.06.2021 20:02 Ответить
А почему найвеличнишого не внесли в этот список? У него тоже есть вилла в крыму, за которую даже после оккупации платится комуналка
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06.06.2021 18:17 Ответить
У троих депутатов Харьковского городского совета в налоговой декларации указана недвижимость на южном берегу оккупированного Россией украинского полуострова Крым. Источник: https://censor.net/ru/n3269759

Чістки не завадять У трьох депутатів харківської міськради є нерухомість у Криму, один купив її після окупації півострова, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 7531
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06.06.2021 18:31 Ответить
Чуть смешно конечно. А догадываетесь сколько на третьих лиц куплено? И не только харьковскими---вроде 26 областных центров в стране + Киев!
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06.06.2021 20:21 Ответить
Чем они хуже клоуна есть на кого ровняться который комуналку платит гоблину день в день и соседство с Х#йлом - мечта идиота...
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06.06.2021 18:58 Ответить
здание в Алуште площадью 478 кв. м декларирует депутат от "Слуги народа" и муж председателя ХОГА Айны Тимчук Андрей Тимчук. Год приобретения права собственности - 2018-й

Це прекрасно....
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06.06.2021 19:14 Ответить
Крим це Украина, шо не так?
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06.06.2021 20:01 Ответить
От саме тому я покинув рідне місто. І країну...
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06.06.2021 21:03 Ответить
 
 