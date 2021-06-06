У троих депутатов горсовета Харькова есть недвижимость в Крыму, один купил ее уже после оккупации полуострова, - "ЧЕСНО"

У троих депутатов Харьковского городского совета в налоговой декларации указана недвижимость на южном берегу оккупированного Россией украинского полуострова Крым.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Честно".

В частности, жена Игоря Ариха из "Блока Кернеса" задекларировала помещение площадью 158 кв. м в Ялте. Кроме того, ее однопартиец Владимир Тупицын имеет квартиру в Ялте - площадью 25 кв. м.

"Административную здание в Алуште площадью 478 кв. м декларирует депутат от "Слуги народа" и муж председателя ХОГА Айны Тимчук Андрей Тимчук. Год приобретения права собственности - 2018-й. Депутат, представляющий интересы народа, во время войны с агрессором - Российской Федерацией, покупает недвижимость в Крыму ", - говорится в сообщении.

Отметим, что Андрей Тимчук входил в состав Партии регионов. От этой политсилы он был избран депутатом городского совета Харькова в 2010 году.

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