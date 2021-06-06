У троих депутатов горсовета Харькова есть недвижимость в Крыму, один купил ее уже после оккупации полуострова, - "ЧЕСНО"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У троих депутатов Харьковского городского совета в налоговой декларации указана недвижимость на южном берегу оккупированного Россией украинского полуострова Крым.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает движение "Честно".
В частности, жена Игоря Ариха из "Блока Кернеса" задекларировала помещение площадью 158 кв. м в Ялте. Кроме того, ее однопартиец Владимир Тупицын имеет квартиру в Ялте - площадью 25 кв. м.
"Административную здание в Алуште площадью 478 кв. м декларирует депутат от "Слуги народа" и муж председателя ХОГА Айны Тимчук Андрей Тимчук. Год приобретения права собственности - 2018-й. Депутат, представляющий интересы народа, во время войны с агрессором - Российской Федерацией, покупает недвижимость в Крыму ", - говорится в сообщении.
Отметим, что Андрей Тимчук входил в состав Партии регионов. От этой политсилы он был избран депутатом городского совета Харькова в 2010 году.
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Ах да, не для того вы таможню организовали на "границе"(только вот с кем, кто граничит???)
ПС. Смішні ви люди, упороті. По-вашому, коли прийшов окупант, треба було всьому населенню Криму відмовиться від своїх домівок і їхати геть? Чи як?
Чістки не завадять
Це прекрасно....