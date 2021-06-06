РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5035 посетителей онлайн
Новости За рубежом
5 741 61
Германия (6022) оружие (9393) Хабек (30)

Мы можем внести свой вклад, чтобы погибало меньше людей, - лидер немецких "зеленых" Габек снова призвал предоставить оружие Киеву

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы можем внести свой вклад, чтобы погибало меньше людей, - лидер немецких

Сопредседатель партии Зеленых Германии Роберт Габек ответил на критику немецкого правительства его заявлений о необходимости предоставить Украине оборонительное вооружение. Политик убежден, что это позволит сохранить жизнь, пока идет поиск дипломатических путей прекращения войны в Донбассе.

В интервью немецкому изданию Der Spiegel политик вновь призвал к разблокированию поставок Украине оружия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.

Габек напомнил о том, что немецкое правительство поставляет танки, части ракет и подводные лодки Египту, разжигает гражданскую войну в Йемене. Зато Украина, подвергшаяся нападению, не получает ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения.

"Я не понимаю, как такой политикой (правительства ФРГ - ред.) можно еще гордиться. Собственную непогрешимость правительства я считаю неприличной. На линии соприкосновения применяются мины, которые сбрасываются с воздуха. Если мы согласимся, что это естественно - убрать все эти мины, предотвратить, чтобы они не падали во двор, где могут оторвать людям ноги - это могло бы стать хотя бы началом", - добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол Мельник о нежелании ФРГ поставлять оружие Украине: Жаль, что Германия стоит в стороне и инсценирует себя как "морального апостола"

Политик также раскритиковал поддержку правительством ФРГ строительства российского газопровода "Северный потока-2", который наносит ущерб интересам безопасности Украины.

"Федеральное правительство строит газопровод "Северный поток-2" в ущерб интересам безопасности Украины, это так же сводит на нет санкции в отношении РФ. Премьер-министры земель от ХДС / ХСС и социал-демократы выступают за снятие этих экономических санкций. Немецкое правительство отказывается предоставить Украине перспективу членства в ЕС. Все дипломатические усилия зашли в тупик. Геополитическое измерение конфликта просто должно быть на повестке дня", - говорит он. По мнению Габека, благодаря его визиту в Украину, этот вопрос вернулся  в повестку дня.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

В разговоре с Габеком журналисты напомнили о том, что в 1999 году "зеленые" спорили об участии в войне в Косово. На что их собеседник ответил, что эти два вопроса (конфликт в Косово и Донбассе - ред.) действительно имеют нечто общее.

"Это действительно так, мы ведем интенсивную дискуссию о том, способны ли мы брать на себя ответственность, удастся ли нам сделать страдания большими или меньшими, что способствует стабилизации, а что - наоборот. Все безупречно говорят об увеличении европейского суверенитета (большую независимость от США - ред.). И я тоже. И как пример я привожу Донбасс. Конечно, завершение этой войны возможно лишь дипломатическим путем. Но до тех пор, пока это не произошло, там гибнут люди. И я считаю, что это доброе дело сделать свой вклад в то, чтобы погибало как можно меньше людей ", - отметил он.

Ситуация в Украине имеет решающее значение для Европейского Союза, его свободы и безопасности, считает политик.

"Украина имеет целый ряд внутриполитических проблем, прежде всего коррупцию. Однако население выбрало либеральную демократию. За это политический курс люди теряли свои жизни на евромайдане. Россия отреагировала аннексией Крыма и разжиганием войны в Донбассе. Мой визит был призван напомнить, что борьба Украины - это борьба самой Европы", - подытожил Габек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с сопредседателем немецкой партии зеленых Габеком ситуацию на Донбассе и "Северный поток-2"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+33
Желаю немецкой Партии Зеленых победы на выборах. Только Зеленые в Германии в большинстве своем поддерживают Украину. Хватит уже продажных Шредеров и комсомолки Меркель.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:09
+14
Зразу видно розумну людину. Дякую.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:12
+11
Габек - настоящий бандеровец.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Турція вже знає, що таке поставка зброї Україні, коли Парашці то не подобається.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:08 Ответить
Эрдоган хрен ложил на путлера, а на тебя срать хотел.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:11 Ответить
а я то тут при чому? то тобі так твій узкій мозг зажало?
показать весь комментарий
06.06.2021 18:44 Ответить
ух ти, тебе все зажимає: а що більше очко чи мозок? спам далі, спам не видаляється, його можна відкрити.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:53 Ответить
Не подобається *****, а мешканцям Орди не подобається відпочивати на Кримі і на Кавказі.
Вони бажають у Туреччині, але змушені буди покореними.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:17 Ответить
Зато им очень нравится дохнуть от турецкого оружия. И я одобряю это их увлечение!
показать весь комментарий
06.06.2021 18:19 Ответить
Как то зеленые преобразились. Не узнаю.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:09 Ответить
Теперь они хаки. Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 3603
показать весь комментарий
06.06.2021 18:15 Ответить
Они всегда такими были, кстати они ярые противники северного потока и....вот тут начинается самое интересное, они в коалиционное правительство попадают точно, то есть гегемония ХДС/ХСС заканчивается, мало того, если все пойдет хорошо, то зеленые могут сформировать правительство с СДП (свободная демократическая партия), Байден в любом случае получает бонус, он, в отличии, от нашего зеленого дегенерата, просчитал на пару ходов вперед (много ходов очка), немцы сами остановят этот поток и при этом США с ними не будут иметь никаких конфронтаций на данном поле.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:18 Ответить
Желаю немецкой Партии Зеленых победы на выборах. Только Зеленые в Германии в большинстве своем поддерживают Украину. Хватит уже продажных Шредеров и комсомолки Меркель.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:09 Ответить
Зразу видно розумну людину. Дякую.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:12 Ответить
Габек - настоящий бандеровец.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:12 Ответить
Зелені Німеччини ніколи не підтримуватимуть зелених зебілів; навіть, якщо і проголосують за надання Україні зброї.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:14 Ответить
А ХДС/ХСС офигенно поддерживали все последние годы, загнав Украину в минский формат. Зато как все бабой фрау канцлериной восторгались. ))
показать весь комментарий
06.06.2021 18:24 Ответить
фрау Риббентроп?
показать весь комментарий
06.06.2021 19:11 Ответить
Хуже. Экс-фройлян комсомолка. ))
показать весь комментарий
06.06.2021 20:55 Ответить
Коли Порох був в числі наїзників - кобила фрау меркель йшла дорогою по заданому ним компасу. А тепер, при зебілах - повернула туди, де їй смачніше.
показать весь комментарий
06.06.2021 20:17 Ответить
Коли педро був при владі, він тільки і діяв з оглядкою на екс-комсомолку, зрозуміло в питаннях війни. Щось гризуть сумніви, що вона по заданому їм маршруту йшла. Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 1538
Або, все таки, мінські угоди - його ініціатива? Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 250
показать весь комментарий
06.06.2021 21:03 Ответить
Прийдуть до влади і змінять свої думки.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:18 Ответить
мои слова ниже
показать весь комментарий
06.06.2021 18:21 Ответить
"Немецкое правительство поставляет танки, части ракет и подводные лодки Египту, разжигает гражданскую войну в Йемене. Зато Украина, подвергшаяся нападению, не получает ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения.
"Я не понимаю, как такой политикой (правительства ФРГ - ред.) можно еще гордиться. Собственную непогрешимость правительства я считаю неприличной. На линии соприкосновения применяются мины, которые сбрасываются с воздуха. Если мы согласимся, что это естественно - убрать все эти мины, предотвратить, чтобы они не падали во двор, где могут оторвать людям ноги - это могло бы стать хотя бы началом",
показать весь комментарий
06.06.2021 18:19 Ответить
Если зелёные получать власть - высрутся после этого на Украину как и все другие
показать весь комментарий
06.06.2021 18:21 Ответить
зелень бува різною
показать весь комментарий
06.06.2021 18:26 Ответить
Зеленский по твоему это партия Зеленых? Что то я об этом не слышал. Осел Оманский только позорит зеленый цвет.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:32 Ответить
ти такий розумний
навіть і не знаю, як віддячити за роз'яснення
показать весь комментарий
06.06.2021 18:46 Ответить
Молодець. Наступним разом дурниць писати не будеш Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 60
показать весь комментарий
06.06.2021 18:53 Ответить
еге ж, у присутності таких геніїв не забалуєш!
мабуть, навіть буквар осилив?
показать весь комментарий
06.06.2021 20:47 Ответить
Украинцы нашли замену Байдену.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:34 Ответить
Западная Европа левеет. Германия не исключение.
показать весь комментарий
06.06.2021 18:56 Ответить
после олевения всегда приходит художник из Австрии..
показать весь комментарий
06.06.2021 22:09 Ответить
Крайні ліві та праві пошановувачі *****.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:12 Ответить
Бажаю перемоги партіі зелених в Німеччині 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
показать весь комментарий
06.06.2021 18:50 Ответить
Мабуть би вже передали, якщо було б кому.
показать весь комментарий
06.06.2021 19:15 Ответить
Німці будуть притримуватися своїх "шкурних інтересів" щоби хто з них не заявляв і не треба плекати надії, що "заграниця" нам безкорисно допоможе.
показать весь комментарий
06.06.2021 19:15 Ответить
Die Ukraine hat am meisten unter dem Genocyde an den russischen Kommunisten gelitten. Was das ist, braucht dem deutschen Volk nicht erklärt zu werden. Warum unterstützt uns Ihre Regierung also nicht im Kampf gegen das größte Übel der Welt - Russland?
показать весь комментарий
06.06.2021 19:20 Ответить
основное задание бабки Меркель это до сентября достроить куйловский поток 2.....
она знает что её партия не наберёт так много голосов как раньше.....
показать весь комментарий
06.06.2021 19:25 Ответить
Всі випадки,коли німці "предоставляли" нам зброю кінчались для нас плачевно...Будь то австрійські німці чи німці з Райху...Тому потрібно користуватись своєю...в таких випадках ми перемагаємо завжди...
показать весь комментарий
06.06.2021 19:35 Ответить
Nie można dłużej zabraniać Ukraińcom kupna broni defensywnej do obrony własnej - powiedział. Ukraina nie tylko walczy o siebie, ale także broni bezpieczeństwa Europy - podkreślił.

Українці захищають Європу, даймо їм зброю
показать весь комментарий
06.06.2021 19:42 Ответить
Я если честно не совсем понимаю, почему германский политик использует интересы Украины в качестве аргумента перед своим электоратом. А немцам вон может экономически выгодно провести газопровод - какая им нахер разница что Украина не умеет по-другому зарабатывать?
показать весь комментарий
06.06.2021 19:50 Ответить
Немецкие украинцы это тоже потенциальные избиратели. А украинцев в Германии ой как много. А тебя "Гетштейн 65c856cc" видно беспокоит что Партия Зеленых хочет помогать Украине, не все же российские газопроводы строить.
показать весь комментарий
06.06.2021 19:55 Ответить
30% акций СП-2 принадлежит Германии. Если ты считаешь, что немцы сознательно сольют такое бабло в унитаз, чтобы доставить моральное удовлетворение украинцам, покупающим у агрессора электрику, уголь и ядерное топливо, то ты ппц наивный чел
показать весь комментарий
06.06.2021 20:36 Ответить
Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 40 .....По другому зарабативать , це - як ? От ми хочеме зарабативать на транзиті газу , а німці в нас забирають цю можливість ,, то що Україна має робити .? Вона має опиратись цьому , чи повинна німцям ще й подякувати .??
показать весь комментарий
06.06.2021 20:46 Ответить
В єтом мире тебе никто ничего не должен, пора уже понять.
показать весь комментарий
06.06.2021 20:55 Ответить
Я питав про інше Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 8296 ... До чого тут - должєн-не должєн . Якщо должєн - віддаси . Куди ти нах дінешся !? Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 9019 .
показать весь комментарий
06.06.2021 21:04 Ответить
Олександре, все дуже просто: Габек добре розуміє, що Путін використовує газ і нафту, як політичний інструмент впливу. Він, практично, готує ярмо на шию Німеччини. Його тягар стане особливо відчутним під час кризових ситуацій. Останні, Путін, як правило, створює навмисно, щоб спонукати робити те, що вигідно Кремлю. Відмова ФРН в наданні летальної зброї Україні для самооборони - лише один з подібних прикладів, коли демократична держава стає на сторону сильного проти слабого. Саме так продукується диктат сили, виникають міждержавні і світові війни. Німеччина, як свідчить історія, не один раз ставала їх жертвою. Габек не хоче повторення трагедії німецького народу, тому і виступає проти російської кабали. Зовсім коротке пояснення.
показать весь комментарий
06.06.2021 21:23 Ответить
Та ніхто нічого не дасть,бо перш за все саме "європейські товариші" зацікавлені в цьому конфлікті. Кацапів ми стримуєм, вони санкціями давлять,параша слабне. А те що кожного дня хлопці вмирають- то їм насрати
показать весь комментарий
06.06.2021 19:56 Ответить
Каламбур.
Не все зеленые одинаково плохи для Украины.
показать весь комментарий
06.06.2021 20:12 Ответить
Дуже добре, що в Німеччині є такі політики, як Роберт Габек. Залишається надія на те, що міждержавна політична корупція Меркель, окремих урядовців ФРН і високопосадовців деяких країн ЄС, не поглине традиційні Європейські цінності. Вони, нехтуючи моральними і етичними нормами поведінки, перейшли на службу Дияволу, уособленням якого є індивідуалізм, жага збагачення, насилля і путінський реваншизм Росії.
показать весь комментарий
06.06.2021 20:31 Ответить
Цей Габек приємно радує , хоча я вперше про нього чую . Ну що ж , в такому разі - вболіваємо за - партію зелених Німеччини Ми можемо внести свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 2399 ..

Ефективна ,новітня зброя нам дуже потрібна . ! І якомога більше .
показать весь комментарий
06.06.2021 20:33 Ответить
Хороша зелень в Німеччині, не те що в нас.
показать весь комментарий
06.06.2021 22:04 Ответить
Зеленые зеленым рознь. Вишь ты... Ми можемо зробити свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву - Цензор.НЕТ 4488
показать весь комментарий
07.06.2021 07:23 Ответить
 
 