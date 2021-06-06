Мы можем внести свой вклад, чтобы погибало меньше людей, - лидер немецких "зеленых" Габек снова призвал предоставить оружие Киеву
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Сопредседатель партии Зеленых Германии Роберт Габек ответил на критику немецкого правительства его заявлений о необходимости предоставить Украине оборонительное вооружение. Политик убежден, что это позволит сохранить жизнь, пока идет поиск дипломатических путей прекращения войны в Донбассе.
В интервью немецкому изданию Der Spiegel политик вновь призвал к разблокированию поставок Украине оружия, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели.
Габек напомнил о том, что немецкое правительство поставляет танки, части ракет и подводные лодки Египту, разжигает гражданскую войну в Йемене. Зато Украина, подвергшаяся нападению, не получает ни транспорт для перевозки раненых, ни приборы для разминирования, ни списанные внедорожники или приборы ночного видения.
"Я не понимаю, как такой политикой (правительства ФРГ - ред.) можно еще гордиться. Собственную непогрешимость правительства я считаю неприличной. На линии соприкосновения применяются мины, которые сбрасываются с воздуха. Если мы согласимся, что это естественно - убрать все эти мины, предотвратить, чтобы они не падали во двор, где могут оторвать людям ноги - это могло бы стать хотя бы началом", - добавляет он.
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Политик также раскритиковал поддержку правительством ФРГ строительства российского газопровода "Северный потока-2", который наносит ущерб интересам безопасности Украины.
"Федеральное правительство строит газопровод "Северный поток-2" в ущерб интересам безопасности Украины, это так же сводит на нет санкции в отношении РФ. Премьер-министры земель от ХДС / ХСС и социал-демократы выступают за снятие этих экономических санкций. Немецкое правительство отказывается предоставить Украине перспективу членства в ЕС. Все дипломатические усилия зашли в тупик. Геополитическое измерение конфликта просто должно быть на повестке дня", - говорит он. По мнению Габека, благодаря его визиту в Украину, этот вопрос вернулся в повестку дня.
В разговоре с Габеком журналисты напомнили о том, что в 1999 году "зеленые" спорили об участии в войне в Косово. На что их собеседник ответил, что эти два вопроса (конфликт в Косово и Донбассе - ред.) действительно имеют нечто общее.
"Это действительно так, мы ведем интенсивную дискуссию о том, способны ли мы брать на себя ответственность, удастся ли нам сделать страдания большими или меньшими, что способствует стабилизации, а что - наоборот. Все безупречно говорят об увеличении европейского суверенитета (большую независимость от США - ред.). И я тоже. И как пример я привожу Донбасс. Конечно, завершение этой войны возможно лишь дипломатическим путем. Но до тех пор, пока это не произошло, там гибнут люди. И я считаю, что это доброе дело сделать свой вклад в то, чтобы погибало как можно меньше людей ", - отметил он.
Ситуация в Украине имеет решающее значение для Европейского Союза, его свободы и безопасности, считает политик.
"Украина имеет целый ряд внутриполитических проблем, прежде всего коррупцию. Однако население выбрало либеральную демократию. За это политический курс люди теряли свои жизни на евромайдане. Россия отреагировала аннексией Крыма и разжиганием войны в Донбассе. Мой визит был призван напомнить, что борьба Украины - это борьба самой Европы", - подытожил Габек.
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Вони бажають у Туреччині, але змушені буди покореними.
бабойфрау канцлериной восторгались. ))
Або, все таки, мінські угоди - його ініціатива?
"Я не понимаю, как такой политикой (правительства ФРГ - ред.) можно еще гордиться. Собственную непогрешимость правительства я считаю неприличной. На линии соприкосновения применяются мины, которые сбрасываются с воздуха. Если мы согласимся, что это естественно - убрать все эти мины, предотвратить, чтобы они не падали во двор, где могут оторвать людям ноги - это могло бы стать хотя бы началом",
навіть і не знаю, як віддячити за роз'яснення
мабуть, навіть буквар осилив?
она знает что её партия не наберёт так много голосов как раньше.....
Українці захищають Європу, даймо їм зброю
Не все зеленые одинаково плохи для Украины.
Ефективна ,новітня зброя нам дуже потрібна . ! І якомога більше .