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С начала суток российские наемники дважды нарушили перемирие, применив минометы калибром 120 мм под Песками, - штаб ООС

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С начала суток российские наемники дважды нарушили перемирие, применив минометы калибром 120 мм под Песками, - штаб ООС

С начала суток 6 июня 2021 года зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.

Неподалеку Новотошковского российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил боевую травму. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней тяжести".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин ВСУ подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе, с начала суток наемники РФ совершили один обстрел, - штаб
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дважды нарушили перемирие
-- дважды лишили девственности, короче...
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06.06.2021 18:39 Ответить
 
 