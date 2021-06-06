С начала суток российские наемники дважды нарушили перемирие, применив минометы калибром 120 мм под Песками, - штаб ООС
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С начала суток 6 июня 2021 года зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра.
Неподалеку Новотошковского российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военный получил боевую травму. Ему оказана необходимая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней тяжести".
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