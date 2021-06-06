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Италия отказывается давать согласие на назначение послом в Рим спикера МИД Беларуси Глаза, - "Corriere della Sera"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Италия отказывается давать согласие на назначение послом в Рим спикера МИД Беларуси Глаза, -

Италия задерживает выдачу разрешения на назначение послом Беларуси официального представителя белорусского МИД Анатолия Глаза - 38 летнего коммуниста и сына преданного чиновника из команды белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом информирует издание Corriere della Sera.

Согласно информации издания, вопрос о назначении Анатолия Глаза не решается уже в течение нескольких месяцев из-за необходимости проявлять осторожность в связи с политической ситуацией в Беларуси.

Как отмечается, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская утверждает, что "Глаз является представителем диктатора".

"У меня есть информация о том, что итальянское правительство рассматривает его (Глаза - ред.) назначение ... ЕС признал, что Лукашенко - диктатор.То что же делать Италии?" - спрашивает другой белорусский оппозиционер в эмиграции Павел Латушко.

Фактически речь идет о временном приостановлении процедуры утверждения Глаза в должности посла Республики Беларусь в Италии, резюмирует издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС ввел запрет на допуск в свое воздушное пространство и аэропорты самолетов белорусских авиакомпаний
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Топ комментарии
+6
Фігня, поїде консулом в Якутськ.
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06.06.2021 19:10
+5
В Монголии Верховным судом утвержден приговор суда одного из районов столицы страны, Улан-Батора, по которому к 14 годам тюремного заключения каждый приговорены два сотрудника местного Главного разведывательного управления (внешней разведки). Этих людей обвиняют в работе на спецслужбы России.

***********************************
это экстраординарное событие в монголо-рассиянских отношениях за последние 200 лет, встречено с большим воодушевлением в соседней Бурятии, в которой проживают те же спаые монголы, только переименованные в царское время бурятами..
а на современной геополитической карте, появится новая горячая точка возле границ недоразумения род названием Рашка..
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06.06.2021 20:14
+4
У нас Вовочкину Маркарову американцы в "упор не видят."
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06.06.2021 18:59
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тогда он просто вырвиглаз
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06.06.2021 18:59 Ответить
У нас Вовочкину Маркарову американцы в "упор не видят."
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06.06.2021 18:59 Ответить
Когда нужно будет , - увидят . И не только маркарову . )
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06.06.2021 19:08 Ответить
Значит она им с января и даром не нужна Італія відмовляється давати згоду на призначення послом у Рим речника МЗС Білорусі Глаза, - "Corriere della Sera" - Цензор.НЕТ 957
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06.06.2021 20:31 Ответить
Бот , это последние 15 рублей , шо ты на моём посте заработал . )) .
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06.06.2021 20:48 Ответить
а подробнее про "когда" можно ?
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06.06.2021 23:39 Ответить
Та как Меркель порекомендует , - так и будет . Итальянцы хитрые , будут выжидать выборов в Германии .
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06.06.2021 19:06 Ответить
меркель больше не баллотируется на выборах
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06.06.2021 19:23 Ответить
Фігня, поїде консулом в Якутськ.
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06.06.2021 19:10 Ответить
Маленького кожен може зобидити. Я розумію, що Лука випросив таке відношення до себе. Але Лука - це похідна від ху-ла. Ліквідувати потрібно причину, а не боротися з наслідками.
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06.06.2021 19:44 Ответить
В Монголии Верховным судом утвержден приговор суда одного из районов столицы страны, Улан-Батора, по которому к 14 годам тюремного заключения каждый приговорены два сотрудника местного Главного разведывательного управления (внешней разведки). Этих людей обвиняют в работе на спецслужбы России.

***********************************
это экстраординарное событие в монголо-рассиянских отношениях за последние 200 лет, встречено с большим воодушевлением в соседней Бурятии, в которой проживают те же спаые монголы, только переименованные в царское время бурятами..
а на современной геополитической карте, появится новая горячая точка возле границ недоразумения род названием Рашка..
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06.06.2021 20:14 Ответить
Горячая монгольская точка на границе рашки меня тоже радует. Шаз Монголия как шарахнет, рашке мало не покажется. Ждём-с.
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06.06.2021 23:43 Ответить
 
 