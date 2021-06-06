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Новости Политика Украины
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Бродский (424) Данилов (1057) законопроект (3045) Зеленский (16565) олигарх (1016)

Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного

Традиционными методами проблему с олигархами, угрожающими государственности, решить не удалось, поэтому "нужны меры экстраординарные и небанальные".

Такое мнение высказал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что в "бурной дискуссии" вокруг законопроекта "об олигархах", внесенного президентом Владимиром Зеленским, часто встречает тезис об отсутствии аналогичных правовых актов в Европе, Америке или еще где-то в мире, который не отвечает действительности.

"Не вдаваясь в глубокие исторические экскурсы вроде упоминаний об "Акте Шермана", хотел бы сказать о другом - о необходимости не бояться, иметь смелость принимать решения и не искать готовых шаблонов. Если нет прецедента - мы его создадим, если нет аналогий - они будут. Каждая страна - это индивидуальная история и индивидуальный подход к поиску того единственного "рецепта лекарств", которые будут эффективными, а не станут очередным бесполезным импортным плацебо", - уверен Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов

Он подчеркивает, что украинская ситуация по-своему уникальна, "и если в течение тридцати лет традиционно бюрократическими методами проблема не решалась, значит, нужны меры экстраординарные и небанальные".

Секретарь СНБО уверен, что худшее из всего, что мы можем сделать "в ситуации угрозы существованию государства - это не сделать ничего".

Он оставил послесловие для несогласных с его мнением, отметив, что критика действий команды президента - "хороший стимул и подтверждение, что мы движемся в правильном направлении".

В комментариях действительно много критичных замечаний и рекомендаций изучить Конституцию и законодательство, а также обратиться к обязанностям уже существующих госорганов, а потом выступать с инициативами. Так, бизнесмен Михаил Бродский отметил: "Я критик и с законом не согласен. Надеюсь, что пока это можно. Читайте Конституцию и гражданский кодекс. С олигархами нужно бороться, но по закону и честно. А это борьба со свободой слова".

Также читайте: Статус олигарха будет определяться оппозиционностью к Банковой, - Ирина Геращенко

Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного лекарства, а Бродский назвал борьбой со свободой слова 01

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+20
Казочка для дурників Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 1207

"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
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06.06.2021 19:05
+18
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 3051
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06.06.2021 19:03
+13
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 2554
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06.06.2021 19:08
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Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 3051
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06.06.2021 19:03 Ответить
ветеринар олигарху не товарищ
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06.06.2021 19:04 Ответить
...и гусь свинье не товарищ)))...
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06.06.2021 19:27 Ответить
Казочка для дурників Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 1207

"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
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06.06.2021 19:05 Ответить
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 953
Але ж не всі - дурники!!!
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06.06.2021 19:09 Ответить
А она и не для всех
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 7392
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06.06.2021 19:11 Ответить
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 3654
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06.06.2021 19:24 Ответить
То есть зекретины сами признают,что идут против Конституции?эх,ну тогда зесрань снова в яме с дерьмом,на радостях,станцевала -очередной пшик от зекретинов,который,как обычно,Данилов озвучивает -даже не представляла,шо он по тупорылости шмаркле не сильно уступает...
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06.06.2021 19:05 Ответить
він просто - "в одній упряжці". Мусить тягнути...
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06.06.2021 20:04 Ответить
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 4684
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06.06.2021 19:05 Ответить
Чому без шашлика потерпілий бігає ?😀
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07.06.2021 00:37 Ответить
Півроку мусолить цей законопроект? Це дурний законопроект. Всі знають, хто олігарх. Що ти будеш з ними робити, карлику безмозглий?
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06.06.2021 19:07 Ответить
Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 2554
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06.06.2021 19:08 Ответить
Думка Мішка Броцького цікава тут виключно в контексті того , що Данілов як політик й депутат був другою людиною в списку "Яблука" від Міши Броцького . Обидва були до 2007 року у БЮТ . Броцький гучно розійшовся з Юлею через його матрасний завод на Черкасчині , за який в його був конфлік з тодішним й більш впливовим "БЮТ"івцем Богданом Губским , Губский залишив Юлю в 2011 році й вони тоді обидва добре влаштувалися у РИГОблювотини через особисті зв"явзки з Ющенко в якого "грала мотивацію" особиста образа на Юлю як більш популярного й харізматичного лідера . Броцький тоді отримав дуже хлібну посаду від ригоблювотних .
А ось Данілов хоча б не заплямав себе з"вяхками з Риголюбвотою .
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06.06.2021 19:11 Ответить
Перша десятка журнала Форбс зайорзала )
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06.06.2021 19:12 Ответить
Разом із соєвими ідіотами. Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 6761
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06.06.2021 19:14 Ответить
Судя по тому что 100млрд из бюджета пойдут всего лишь на одну обьездную дорогу, то среди зебилят появится как минимум три олигарха. Зебиленыш, ты доволен бубочкой?
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06.06.2021 19:19 Ответить
Соєвий ідіот, ти доволен свиночолим гетьманом?
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06.06.2021 19:45 Ответить
Особливо якщо порівнювати з тим що ти понавибирало? Самому не смішно? Чи прсто робота така?
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06.06.2021 20:23 Ответить
А що ти понавибирало, чмо?
Чи то не ти тут член свиночолому вилизуєш до блиску, ні?
Тоді нагадай, за що твою святу свиню Україна послала в далеку еротичну подорож?
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06.06.2021 20:31 Ответить
Кого ти послало в еротичну подорож, свою маму? Туди їй і дорога.
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06.06.2021 20:38 Ответить
Тобі повезло. Я на дурних жінок не ображаюсь.
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06.06.2021 20:47 Ответить
А то що ти зробиш? Заплачеш?
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06.06.2021 21:01 Ответить
Бидло, ти вважаєш себе Україною? Ти смішний. Тобі нагадати, що в Помаранчевій революції участь приймало 8% населення, в Революції гідності - 11%. Тобі не здається, що нас як мінімум вдвічі, більше ніж потрібно, щоб знову поставмть тебе в стійло?
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06.06.2021 21:00 Ответить
Не обісцися від злоби, чмо та строчи сильніше цюцюрау Свиночолому - можливо він тебе чмиря побаче.
І не чіпай своїми паскудними, вонючими та гнилими пазурями події Майдану - саме твоя свята свиня розтоптала в людях все те за ради чого люди йшли на Майдан.
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06.06.2021 21:34 Ответить
По доброму іди на@ уй , ботяра )
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07.06.2021 00:48 Ответить
Засцика-багатостаночник, так це ти?
Ну тоді це докорінно все змінює!
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07.06.2021 06:39 Ответить
Що, страшно стало недоносок? Люди, які буди на Майдані, а пізніше воювали на сході, в основній своїй масі підтримують Пороха, що добре видно кожного року на Марші гідності. І звідкіля ти знаєш, за що я, і такі як я, виходили на Майдан, коли ти був в Маріїнському парку?
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07.06.2021 08:34 Ответить
Засцика, повторюю тобі конченому дегенерату вдруге: не чіпай, чмо, своїми вонючими руками теми Майдану і не ототожнюй твою святу свиню з Майданом.
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07.06.2021 09:18 Ответить
Нодоносок, я, своїми руками, цей Майдан робив, на згадку про що в мене є уламкове поранення бедра. А ти сволота що в цей час робив? Чекав наказів від топаза? Пащеку прикрий мразота, бо я людина не горда, до того ж залишки людяності втратив десь в донецьких степах, і тому можу з тобою таке зробити, що паталогоанатом жахнеться.
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07.06.2021 11:45 Ответить
Ага Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 1315

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 6372
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06.06.2021 19:22 Ответить
Если нет прецедента - мы его создадим, если нет аналогий - они будут.

...знаем, знаем -- Белоруссия из тебя будет...*)
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06.06.2021 19:14 Ответить
Конституцию прочитай дурко...для начала...
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06.06.2021 19:15 Ответить
Цитаты великой людей:
" У нас в команді мало хороших людей, но їх більшість."
В.Зеленський .
Шедеврально...
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06.06.2021 19:24 Ответить
Виталик покусал? Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 4013
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06.06.2021 19:28 Ответить
Судя по тому,что зекретин несёт,его Виталик не покусал ,а пережувал
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06.06.2021 20:01 Ответить
Для того чтобы бороться с олигархами не нужно придумывать никакие законы. Все уже давно есть! Кстати, а почему еще каломойский не сидит за разграбление приватбанка?
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06.06.2021 19:15 Ответить
ветеринар данилов знат, что гаварит.
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06.06.2021 19:18 Ответить
бродский, честно с вами нужно бороться говоришь? а бабки вы свои разве честно зарабатывали? кто б о честности говорил .... вот моя мама почти 40 лет честно на заводе работала а пенсия у неё чуть более 2 тыс. это как по твоему честно ? а бродский? вы обнаглели от бабла и тянете страну не вперёд, а назад. !!!!!
и еще один вопрос - а зеля разве со своими кварталом, роялти от медиа продукции и другими доходами (я не спец в финансах и в шоу бизнесе, но ведь есть же в мире и медиа магнаты) разве не олигарх??? зеля, может с тебя и начнём бороться????????
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06.06.2021 19:21 Ответить
есть работающее антитрастовое законодательство в нормальных странах.
Скопируйте и вперед.
Но вот беда, - тогда олигархам действительно не понравится.
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06.06.2021 19:27 Ответить
Шалений опір Президенту від кремлевських повій
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06.06.2021 19:28 Ответить
типовий висер 73/43%зебіла з ознаками дебілізму.
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06.06.2021 20:01 Ответить
Ага.

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8221
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06.06.2021 20:27 Ответить
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 9098
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06.06.2021 20:28 Ответить
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 7745
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06.06.2021 20:30 Ответить
"Якщо немає прецеденту - ми його створимо, якщо немає аналогій - вони будуть".

Так думали і В. Ленін, і Й. Сталін, і Гітлер, і Б. Муссоліні, і Кім Ір Сен, і Мао Цзэдун, і Пол Пот ...
Ну, і рядом на тепер кооператив 95 Квартал Озеро, чи картофельний барон
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 1315 Я не хочу "без аналогій", я не хочу експериментів, тим більше від клоунів-нелохів Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8752
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06.06.2021 19:28 Ответить
Беня недавно подтвердил, что он и есть олигарх. Зебилы, предлагаю вам для обкатки вашего "закона" начать с Бени, отобрав у него Г+Г, прочие активы, кагал в ВР и личного ***********.
После того, как вы это сделаете, вынесите "закон" на референдум, и я тогда тоже за него проголосую. Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8553
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06.06.2021 19:34 Ответить
Поки секретар РНБО дує щоки на ТВ, вішаючи лохторату лапшу про небувалу боротьбу з олігархами, головний борцун годує повій цих олігархів шашликами за рахунок платників податків, рашитсько-сепарська нечисть окуповує українську землю.
Ні Данілов, ні зюзядент цього навіть не помічають.

Helgi Sharp разом з Ol Sharp.

10 год ·

Террористы «ДНР» захватили часть серой зоны под Мариуполем - об этом сообщили в ОБСЕ ещё 4 июня.

В частности, у прифронтового Набережного (напротив нашего Чермалыка под Мариуполем) на 190 метров продлили свою передовую траншею, сократив расстояние до укреплений Объединенных сил до одного километра.

* * *
190 метров... Вроде, ерунда - да? Но недавно я разговаривал с одним высоким чином ВСУ - одним из тех специалистов, которых уволила новая власть. За то, что был категорически против принципа "главное - перестать стрелять".

Говорит, при Порошенко ВСУ успешно использовали тактику "лягушачьих прыжков".
Такую тактику армия США применяла во время Второй Мировой и довела ее до совершенства.
В исполнении ВСУ она выглядела так - продвинулись, закрепились. Пусть это 500 метров или километр, но продвинулись и закрепились. Так было на светлодарском направлении, а потом и мариупольском. Продвижение шло в обход населенных пунктов, но брались выгодные позиции - посадки, высотки и самое главное - места, откуда открывается обзор на коммуникации противника.
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06.06.2021 19:39 Ответить
Что происходит сейчас?
Территории, которые отвоевала армия в 2015-2019 годах, сданы противнику в рамках "мирного плана".
За время Зе-президенства не освобождено ни метра украинской земли, а потеряны километры. Тактику "лягушечьих прыжков" успешно применяют российские наёмники.

Может, начало гибнуть меньше наших воинов?
Ничуть - потери не уменьшаются. А Ермак вчера в очередной раз заявил, что "нужно заканчивать войну". Как будто мы её начинали...

Я понимаю, что сейчас главная задача "зелёных" - под видом борьбы с олигархами, провести тотальный передел собственности и монополизировать СМИ.
И всё внимание плебса умело брошено на этот дешёвый перфоменс, который преподносится под "благородным", но лживым предлогом. А тем временем...

Сэр Черчилль говорил: «Меня часто спрашивают: «За что мы сражаемся?»
Могу ответить: «Когда перестанем сражаться - тогда и узнаете».
И это - о тех самых 190 метрах украинской земли...
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06.06.2021 19:40 Ответить
"Кожна країна - це індивідуальна історія й індивідуальний підхід до пошуку того єдиного «рецепту ліків», які будуть ефективними, а не стануть черговим марним імпортним плацебо".
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 606 Приблизно теж саме говорили у Путіна, наприклад про «суверенну демократію»
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06.06.2021 19:47 Ответить
-"потрібні заходи екстраординарні і небанальні"
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8389 Ну, так до небальної зеленої диктатури дійдемо, чи то червоного зеленого терору.
Досвід уже є Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 2178
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06.06.2021 19:52 Ответить
Дарма Данілов поліз в цю катавасію з відбілювання засраного рейтингу ЗЕбоби. Тому що людство за час існування демократичної системи управління державою виробило універсальні способи боротьби з олігархами; а саме - через обмеження монополії та боротьби з корупцією. От цим шляхом і потрібно йти, а не вигадувати велосипеди...
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06.06.2021 19:59 Ответить
в дитинстві гундосий дивився мультик- острів скарбів. Особливо йому подобається сцена, де одноногий вручає чорну мітку жертві. Однак клуб 13 заперечує такий факт, вважає, що коли шкіпер був одноногий то для історичної справедливості необхідно, щоб президент теж був одноногий. Тоді все буде гаразд із врученням мітки про поділ скарбів.
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06.06.2021 20:01 Ответить
прикольно читать "прения" Данилова и Бродского, зная что Данилов несколько лет сидел в офисе Бродского над "Калиной" в отдельном кабинете, обвешанной картинами..
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06.06.2021 20:26 Ответить
Всё это такая дешёвая комедия, правда и она за счёт бюджета.
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06.06.2021 21:25 Ответить
Секретарь СНБО уверен, что худшее из всего, что мы можем сделать "в ситуации угрозы существованию государства - это не сделать ничего".Лучше оставить все как есть ,нежели "зе- квартальным " деланьем продать Украину оптом и частями Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 8243
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06.06.2021 21:29 Ответить
Сначала вы заплатите дикие цены за теплоснабжение, а потом "борец с олигархами" Зеленский простит этим олигархам долги перед государством.
Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.
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06.06.2021 21:58 Ответить
Олигархат в Украине построил Кучма и никто другой....,с каких делов какой то любитель юмора будет его рушить? КУЧМА как был у власти так остался начальником Украины... Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 4199 Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 4199
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06.06.2021 22:01 Ответить
В марте 2011 года Индюкович тоже списал долги ДТЕК на сумму 25 ярдов гришелей,...свои пацаны своих не кидають...,Зеля повторит подвиг Индюковича всего лишь... Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 558
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06.06.2021 22:07 Ответить
Дыра в бюджете Украины растет что грибы после дождя...,Дефольт не за горами... Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 5826
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06.06.2021 22:08 Ответить
Все к чему прикасается зебил превращается в фарс.
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06.06.2021 22:37 Ответить
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова - Цензор.НЕТ 7548.
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06.06.2021 23:17 Ответить
ЗЕпіляді "шукають ліків", але як завжди буде дурман,
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07.06.2021 00:36 Ответить
 
 