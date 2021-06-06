Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Традиционными методами проблему с олигархами, угрожающими государственности, решить не удалось, поэтому "нужны меры экстраординарные и небанальные".
Такое мнение высказал в Facebook секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что в "бурной дискуссии" вокруг законопроекта "об олигархах", внесенного президентом Владимиром Зеленским, часто встречает тезис об отсутствии аналогичных правовых актов в Европе, Америке или еще где-то в мире, который не отвечает действительности.
"Не вдаваясь в глубокие исторические экскурсы вроде упоминаний об "Акте Шермана", хотел бы сказать о другом - о необходимости не бояться, иметь смелость принимать решения и не искать готовых шаблонов. Если нет прецедента - мы его создадим, если нет аналогий - они будут. Каждая страна - это индивидуальная история и индивидуальный подход к поиску того единственного "рецепта лекарств", которые будут эффективными, а не станут очередным бесполезным импортным плацебо", - уверен Данилов.
Он подчеркивает, что украинская ситуация по-своему уникальна, "и если в течение тридцати лет традиционно бюрократическими методами проблема не решалась, значит, нужны меры экстраординарные и небанальные".
Секретарь СНБО уверен, что худшее из всего, что мы можем сделать "в ситуации угрозы существованию государства - это не сделать ничего".
Он оставил послесловие для несогласных с его мнением, отметив, что критика действий команды президента - "хороший стимул и подтверждение, что мы движемся в правильном направлении".
В комментариях действительно много критичных замечаний и рекомендаций изучить Конституцию и законодательство, а также обратиться к обязанностям уже существующих госорганов, а потом выступать с инициативами. Так, бизнесмен Михаил Бродский отметил: "Я критик и с законом не согласен. Надеюсь, что пока это можно. Читайте Конституцию и гражданский кодекс. С олигархами нужно бороться, но по закону и честно. А это борьба со свободой слова".
Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации. Согласно законопроекту, решение о признании человека олигархом будет принимать СНБО. Кроме того, включенным в Реестр олигархов запретят финансово поддерживать партии и покупать объекты большой приватизации. В ОП объяснили, что закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов.
Пожалуйста, подождите...
"Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
Але ж не всі - дурники!!!
А ось Данілов хоча б не заплямав себе з"вяхками з Риголюбвотою .
Чи то не ти тут член свиночолому вилизуєш до блиску, ні?
Тоді нагадай, за що твою святу свиню Україна послала в далеку еротичну подорож?
І не чіпай своїми паскудними, вонючими та гнилими пазурями події Майдану - саме твоя свята свиня розтоптала в людях все те за ради чого люди йшли на Майдан.
Ну тоді це докорінно все змінює!
...знаем, знаем -- Белоруссия из тебя будет...*)
" У нас в команді мало хороших людей, но їх більшість."
В.Зеленський .
Шедеврально...
и еще один вопрос - а зеля разве со своими кварталом, роялти от медиа продукции и другими доходами (я не спец в финансах и в шоу бизнесе, но ведь есть же в мире и медиа магнаты) разве не олигарх??? зеля, может с тебя и начнём бороться????????
Скопируйте и вперед.
Но вот беда, - тогда олигархам действительно не понравится.
Так думали і В. Ленін, і Й. Сталін, і Гітлер, і Б. Муссоліні, і Кім Ір Сен, і Мао Цзэдун, і Пол Пот ...
Ну, і рядом на тепер кооператив
95 КварталОзеро, чи картофельний барон
Я не хочу "без аналогій", я не хочу експериментів, тим більше від клоунів-нелохів
После того, как вы это сделаете, вынесите "закон" на референдум, и я тогда тоже за него проголосую.
Ні Данілов, ні зюзядент цього навіть не помічають.
Helgi Sharp разом з Ol Sharp.
10 год ·
Террористы «ДНР» захватили часть серой зоны под Мариуполем - об этом сообщили в ОБСЕ ещё 4 июня.
В частности, у прифронтового Набережного (напротив нашего Чермалыка под Мариуполем) на 190 метров продлили свою передовую траншею, сократив расстояние до укреплений Объединенных сил до одного километра.
* * *
190 метров... Вроде, ерунда - да? Но недавно я разговаривал с одним высоким чином ВСУ - одним из тех специалистов, которых уволила новая власть. За то, что был категорически против принципа "главное - перестать стрелять".
Говорит, при Порошенко ВСУ успешно использовали тактику "лягушачьих прыжков".
Такую тактику армия США применяла во время Второй Мировой и довела ее до совершенства.
В исполнении ВСУ она выглядела так - продвинулись, закрепились. Пусть это 500 метров или километр, но продвинулись и закрепились. Так было на светлодарском направлении, а потом и мариупольском. Продвижение шло в обход населенных пунктов, но брались выгодные позиции - посадки, высотки и самое главное - места, откуда открывается обзор на коммуникации противника.
Территории, которые отвоевала армия в 2015-2019 годах, сданы противнику в рамках "мирного плана".
За время Зе-президенства не освобождено ни метра украинской земли, а потеряны километры. Тактику "лягушечьих прыжков" успешно применяют российские наёмники.
Может, начало гибнуть меньше наших воинов?
Ничуть - потери не уменьшаются. А Ермак вчера в очередной раз заявил, что "нужно заканчивать войну". Как будто мы её начинали...
Я понимаю, что сейчас главная задача "зелёных" - под видом борьбы с олигархами, провести тотальный передел собственности и монополизировать СМИ.
И всё внимание плебса умело брошено на этот дешёвый перфоменс, который преподносится под "благородным", но лживым предлогом. А тем временем...
Сэр Черчилль говорил: «Меня часто спрашивают: «За что мы сражаемся?»
Могу ответить: «Когда перестанем сражаться - тогда и узнаете».
И это - о тех самых 190 метрах украинской земли...
Приблизно теж саме говорили у Путіна, наприклад про «суверенну демократію»
Ну, так до небальної зеленої диктатури дійдемо, чи то
червоногозеленого терору.
Досвід уже є
Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ. По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.