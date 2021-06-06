РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5035 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
9 917 23
Кравчук (1226) Лукашенко (3502) Путин (29870)

Реагировать на заявления узурпатора Лукашенко относительно Донбасса и Крыма просто нет смысла, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Реагировать на заявления узурпатора Лукашенко относительно Донбасса и Крыма просто нет смысла, - Кравчук

Действия захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко последнего периода, его заявления относительно Украины не отвечают нормам международных отношений, и он "ведет себя просто недостойно".

Такое мнение в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине, в целом", - считает он.

Кравчук отметил, что в последнее время Лукашенко все чаще "вмешивается в украинские дела".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между Путиным и Лукашенко, - Столтенберг

"На каком основании, я не понимаю. Кто поручил господину Лукашенко давать оценки по Крыму, по Донбассу? Думаю, он хочет в данном случае выслужиться перед Путиным. И поэтому предпринимает шаги, которые совершенно не отвечают нормам международных отношений, и ведёт себя просто недостойно, это моё глубокое убеждение", - продолжил он.

С точки зрения Кравчука, реагировать на заявления Лукашенко просто нет смысла.

"Их надо оставлять без внимания, потому что они неадекватные, и они нереалистичные", - резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

Также читайте: У узурпатора Лукашенко заявили о готовности к диалогу с Украиной: "Но мяч сейчас на украинской территории"

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
У Леонида Макаровича была вся возможность узурпировать власть в 1994 году , но он пошёл на выборы и достойно их проиграл . Играл в демократию , - демократом остался и до сих пор . ))
показать весь комментарий
06.06.2021 19:50
+9
У самозванца захватишего власть нет другого пути только подплясывать Кремлю и здохнуть с шапкокрадом да х#йлом в обнимку...
показать весь комментарий
06.06.2021 19:48
+7
Лукавый террорист и террористы ордло - одной и тоц же гнилью попахивают.
показать весь комментарий
06.06.2021 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина должна ответить признанием независимости Вейшнории. Но при зебилах этого не будет. Реагировать на заявления узурпатора Лукашенко относительно Донбасса и Крыма просто нет смысла, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6249
показать весь комментарий
06.06.2021 19:38 Ответить
Реагировать на заявления узурпатора Лукашенко относительно Донбасса и Крыма просто нет смысла, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5774
показать весь комментарий
06.06.2021 19:43 Ответить
Нереалистично посадил самолет и надел кайданы на Протасевича, нереалистично пригласил следователей ордыло, нереалистично отправит свои пассажирские самолеты в Крым? А по-моему все очень даже реалистично. Как и реалистичны вооруженные силы Беларуси (роси), по техническому оснащению и боевой подготовке не уступающие многим постсоветским государствам. Поэтому пренебрежительные ухмылки альцгеймера Кравчука не всегда адекватны и уместны. Недооценка потенциального противника к добру не приведет
показать весь комментарий
06.06.2021 19:45 Ответить
У самозванца захватишего власть нет другого пути только подплясывать Кремлю и здохнуть с шапкокрадом да х#йлом в обнимку...
показать весь комментарий
06.06.2021 19:48 Ответить
У Леонида Макаровича была вся возможность узурпировать власть в 1994 году , но он пошёл на выборы и достойно их проиграл . Играл в демократию , - демократом остался и до сих пор . ))
показать весь комментарий
06.06.2021 19:50 Ответить
Зельоный обсос в майке-крыврожке... Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3869 Перед двумя ржущими ублюдками. Уберите кто-нибудь этого придурка с моего экрана! Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7854 Я хочу УКРАИНУ видеть, а не вот это вот фсьо!
показать весь комментарий
06.06.2021 20:12 Ответить
Уже убрали. Спасибо. Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4335
показать весь комментарий
06.06.2021 20:33 Ответить
Лукавый террорист и террористы ордло - одной и тоц же гнилью попахивают.
показать весь комментарий
06.06.2021 19:59 Ответить
Дякую, Льоня, за те, що, рятуючи свою дупу, ти зробив Україну незалежною... Але проклинаю тебе за те, що ти зробив після цього - економічний крах, купони-талони, "кравчучки" "челноків", збанкрутування та обнищання всього і вся, дивне "зникнення" не тільки ядерного озброєння, а й військвої техніки, що була в Україні... Ти, як істий совок та комуняка, поклав початок тому, що зробив Кучма, намагався продовжити "проффесор", а зараз робить "юрист"...
А зараз тобі треба на звалище історії, де ти і був після лютого 2014-го...
показать весь комментарий
06.06.2021 20:08 Ответить
луковый маразм белоруского узурпатора, выссказывания под тупого тракториста или скотника, делает его социально и международно опасным, ни в коем случае нельзя пренебрегать той опастностью и вызовом, который исходит из подкремлевской Белоруси и ее кацапизированного менталитета.
показать весь комментарий
06.06.2021 20:40 Ответить
Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5505
показать весь комментарий
06.06.2021 21:10 Ответить
У меня все время возникает вопрос ,а вы уверенны ,что белорусь в 40-х освободили от Фашистов ? 😡
показать весь комментарий
06.06.2021 21:13 Ответить
От тут с Макарычем я полностью согласен, - реагировать за заявления психическибольных людей и электорат Зеленского не стоит. Больные психически люди, что с ними спорить? Их надо лечить.
показать весь комментарий
06.06.2021 21:45 Ответить
По требованию бастующих шахтеров ДАУНбасса Леонид Макарыч ушел досрочно в отставку,благодаря чему ставленник Мацковии Кучма пришел к власти...,организовав за 2 каденции Олигархат,с которым сейчас хочет покончить его земеля Зеля....Анекдот для ослов... Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 137 Реагувати на заяви узурпатора Лукашенка щодо Донбасу й Криму просто немає сенсу, - Кравчук - Цензор.НЕТ 137
показать весь комментарий
06.06.2021 21:56 Ответить
Да агрофюрер никак смирится не может что все его имеют ввиду Он привык, у себя, что что бы не сказал всё исполняется мгновенно А тут , пуп земли никто таковым не считает Указали ему его место . Ждем 24 июня ,на санкции ЕС
показать весь комментарий
06.06.2021 22:44 Ответить
Та вас напару не стоит слушать... Вечно несете бред сивой кобылы.
показать весь комментарий
07.06.2021 04:42 Ответить
У одного - невеличка хатинка в Альпах, у другого - пансионат в Крыму... Вот шо ты бедный будешь с вами делать...
показать весь комментарий
07.06.2021 04:44 Ответить
Дед "прозрел".
показать весь комментарий
07.06.2021 06:33 Ответить
такий смішний цей маскарад
показать весь комментарий
07.06.2021 10:22 Ответить
 
 