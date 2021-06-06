Реагировать на заявления узурпатора Лукашенко относительно Донбасса и Крыма просто нет смысла, - Кравчук

Действия захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко последнего периода, его заявления относительно Украины не отвечают нормам международных отношений, и он "ведет себя просто недостойно".

Такое мнение в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине, в целом", - считает он.

Кравчук отметил, что в последнее время Лукашенко все чаще "вмешивается в украинские дела".

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"На каком основании, я не понимаю. Кто поручил господину Лукашенко давать оценки по Крыму, по Донбассу? Думаю, он хочет в данном случае выслужиться перед Путиным. И поэтому предпринимает шаги, которые совершенно не отвечают нормам международных отношений, и ведёт себя просто недостойно, это моё глубокое убеждение", - продолжил он.

С точки зрения Кравчука, реагировать на заявления Лукашенко просто нет смысла.

"Их надо оставлять без внимания, потому что они неадекватные, и они нереалистичные", - резюмировал глава украинской делегации в ТКГ.

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