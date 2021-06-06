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Новости Политика Украины
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Сверхтонкие и тонкие пакеты должны исчезнуть из магазинов с марта 2022 года, - замминистра охраны окружающей среды Стрелец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сверхтонкие и тонкие пакеты должны исчезнуть из магазинов с марта 2022 года, - замминистра охраны окружающей среды Стрелец

Продажа пластиковых пакетов будет запрещена во всех точках торговли и сферы обслуживания в Украине с 2022 года. На адаптацию есть девять месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Согласно статистике, каждый украинец использует 500 пластиковых пакетов ежегодно, говорит заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец. При этом в большинстве случаев каждый пакет используют только раз.

"Это все воздействие приводит к тому, что мы с вами, скажем так, потребляем с едой пять микрограммов пластика в неделю. А 5 г - это вес одной пластиковой карточки", - подчеркивает замминистра.

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С марта 2022 года из магазинов исчезнут сверхтонкие и тонкие пакеты. Как исключение их можно будет использовать только для упаковки рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда. Также под запрет не попадают плотные пакеты, которые можно использовать несколько раз.

В качестве альтернативы эксперты предлагают биоразлагаемые пакеты, которые, как правило, изготавливают из крахмалов или целлюлозы.

"На сегодняшний день их цена выше, чем классического пакета, который мы с вами привыкли использовать. Но я уверен в том, что те мощности по производству упаковки, которые сейчас есть в Украине, уже начали перестраиваться. С каждым днем себестоимость таких биоразлагаемых пакетов будет снижаться, потому что будет появляться определенная конкуренция на рынке", - говорит Стрелец.

Когда запрет начнет действовать, людей за использование пластиковых пакетов штрафовать не будут - наказания коснутся только бизнеса. Первый штраф - от 1700 до 3400 грн, а за повторное нарушение придется заплатить от 3400 до 8500 грн.

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Напомним, 1 июня Рада ограничила оборот пластиковых пакетов. Принятый закон предусматривает запрет сверхлегких пластиковых пакетов; легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм и оксоразгалающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов. При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Они дегенераты или как? А сумки и кошелки из синтетического спанбонда, это не пластик? нет? Переработку нужно, а не "отрезать пуговицы".
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06.06.2021 20:25
+11
Закон хороший, пакетами засрали всё, но должна быть альтернатива.
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06.06.2021 20:26
+10
чувак, а почему бы бетон не запретить?
бетон не разлагается больше чем пакеты и засрано бетоном значительно больше территории...
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06.06.2021 20:42
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Теперь нарид из магазинов продукты в защечных мешках выносить будет. Надтонкі і тонкі пакети мають зникнути з магазинів із березня 2022-го, - заступник міністра охорони довкілля Стрілець - Цензор.НЕТ 7542
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07.06.2021 07:28 Ответить
А куда класть квашенную капусту?
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07.06.2021 11:10 Ответить
я из тех собачников, которые убирают за своей собакой. покупал пару-тройку упаковок маленьких тонких пакетов и проблема решена. теперь пусть меня не осуждают окружающие, но мой боксер гадит много и регулярно. но, без стеба, это для меня проблема - живу в центре города
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07.06.2021 11:34 Ответить
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