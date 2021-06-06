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Новости Политика Украины
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боты (62) Юрий Николов (70) Подоляк Михаил (243)

Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих "в мире фейков", - журналист Николов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих

Лайки под постом советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка с комментарием относительно критиков поставлены ботами.

О таком наблюдении написал в Facebook журналист Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Ору))) Пиарщик Ермака в посте про шашлыки сокрушается, что их не слышат, бо проще жить в мире фантазий и пропаганды. И чтобы подкрепить свою мысль нагнал себе полторы тысячи ботов)))) Я наугад заскринил список лайкеров (на первой картинке четверо реально живых людей, не обессудьте)", - пишет он.

Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих в мире фейков, - журналист Николов 01

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Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих в мире фейков, - журналист Николов 02
Пиарщик Ермака Подоляк нагнал себе полторы тысячи ботов под пост с критикой живущих в мире фейков, - журналист Николов 03

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+68
Garry

Кожен з них годує ту армію,яку вважає за потрібне

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 4571 Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 5841
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06.06.2021 21:11
+56
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6851
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06.06.2021 21:09
+47
Вони роблять усе, у чому винуватили попередника.
Я вже і не здивуюсь, якщо з клована нам зростять вовку фуйла чи лукашенка.
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06.06.2021 21:03
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остальноє доберуть натурою - ну тобто "концертами" Клоунів-95
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08.06.2021 08:29 Ответить
Скотный двор,******* зелёнкой. Тьфу.
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06.06.2021 21:59 Ответить
Виявляється в Пердоляка є купа поціновувачів з Оману.😀
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06.06.2021 22:01 Ответить
Зебилятник спалили! Какая досада!
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06.06.2021 22:44 Ответить
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 9108 https://postimg.cc/1ftSzRnw

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 4064
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06.06.2021 22:51 Ответить
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "у світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6666
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07.06.2021 00:29 Ответить
Баньте ботов. У них все опросы и выборы будут такими. Ребята в виртуальном мире живут. Если с ними не бороться их методами, будем по жизни рабами
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07.06.2021 05:22 Ответить
копіюють нарасію - ті взагалі у власній реальності живуть. І нічого.... Що правда іноді справжня реальність вторгається у їхній "мірок" як от у 1991 чи 1905-1917 але то нічого.... І живуть же сторіччями так....
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08.06.2021 08:32 Ответить
До продажу України залишилось 23(двадцять три) доби. Аванс панове слуги отримали, можна і відсвяткувати. Не своє ж продали, а хозяйське.
___________
Зєлю геть. Дострокові.
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07.06.2021 07:32 Ответить
Твоя заслуга аскарид. И твоей продажной воровки.
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07.06.2021 15:03 Ответить
Продажный аферистович не справляется с миньетированием ,,найвеличнейшего,, ,хоть и не слазит с экранов поклонников шашлычных оргий обосравшегося?
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07.06.2021 15:12 Ответить
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