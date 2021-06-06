Оппозиционер Гудков заявил, что уезжает из России на фоне уголовного преследования: "Подъезжаю к Киеву"

Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков выехал в Украину.

Об этом пишет в Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков, передает Цензор.НЕТ.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом". Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал он.

Позже Гудков добавил, что российский "Интерфакс" пишет, что он якобы нарушил подписку о невыезде.

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"У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет", - подчеркнул политик.

Напомним, российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову ранее присвоили статус подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения. За один день было проведено 11 обысков. 1 июня российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова задержали и отправили в СИЗО на двое суток. Отпустили его спустя 48 часов с момента задержания. Меру пресечения избирать не стали. Кроме того, задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Гудкова Ирина Ермилова.

Сам Дмитрий Гудков утверждает, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет. "Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму", - сказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, который посетил политика в ИВС.

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