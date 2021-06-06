Оппозиционер Гудков заявил, что уезжает из России на фоне уголовного преследования: "Подъезжаю к Киеву"
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Российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков выехал в Украину.
Об этом пишет в Facebook оппозиционный политик Дмитрий Гудков, передает Цензор.НЕТ.
"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом". Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится. Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках", - написал он.
Позже Гудков добавил, что российский "Интерфакс" пишет, что он якобы нарушил подписку о невыезде.
"У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет", - подчеркнул политик.
Напомним, российскому оппозиционеру Дмитрию Гудкову ранее присвоили статус подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения. За один день было проведено 11 обысков. 1 июня российского оппозиционного политика Дмитрия Гудкова задержали и отправили в СИЗО на двое суток. Отпустили его спустя 48 часов с момента задержания. Меру пресечения избирать не стали. Кроме того, задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Гудкова Ирина Ермилова.
Сам Дмитрий Гудков утверждает, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет. "Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму", - сказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, который посетил политика в ИВС.
Пожалуйста, подождите...
Чуєте, =апазіціанєри=, а ви можете звалювати кудись інакше ?
Это же просто рядовой трансгендер домой идет
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
Против договора и закона голосовал эсер Илья Пономарев. "Я за то, чтобы наши народы были вместе - народы России, Украины, Белоруссии. Но голосование, прошедшее сегодня, - это шаг в противоположную сторону", - сказал Пономарев "Интерфаксу". По его мнению, в случае с Крымом Россия поторопилась - нужно было проводить политику, аналогичную той, что использовалась в отношении Абхазии и Южной Осетии.
"Россия всегда была примером корректности в международной политике, а теперь мы встаем на одну доску с Соединенными Штатами", - сказал депутат."
В общем Дмитрий Гудков против российской агрессии, поэтому демонстративно переехал в Украину.
Гудков говорит про компромисс который устроит ЕС Украину и крымчан.
Возможно он согласится на возвращение Крыма Украине, но с условиями которые успокоят ватных россиян. Типа гос статус русского языка для крымчан и демилитаризация Крыма.
https://www.youtube.com/watch?v=iyL8XksIaBs&t=424s
Пока от него больше пользы, чем вреда.
Уклонился от голосования лишь из-за методов. А так-то он - "за", "уважая мнение крымчан, которые хотят быть с россией" (почти цитата). "Надо будет разработать дорожную карту, чтобы всех устроило..." и т.д., и т.п. Так что...
Друга - хвалить, каже що Україна - диво, і мова - милозвучна, і клімат - гарний, і Київ - красивий, і уряд - нормальний, одним словом, рай!", - згадував про тенденцію поведінки росіян у Києві.
Але за кілька тижнів, за словами Скоропадського, починались ще дві стадії - критики.
"За деякий час він бачить когось із тих, хто приїхав раніше. Після цього починається третя фаза. Він ще веселий та люб'язний, але їхав з візником, і він поганий. І бруківка місцями неякісна. "Дозвольте, кажеш йому, ви згадайте, що в Совдепії було… Дякуйте Богу, що живі", - розповів гетьман.
Після цього, за його словами, людина йде і наступає четверта стадія.
"Він вже гарно одягнений, ситий, рум'яний. "Знаєте ви, що скажу - ваша Україна - маячня… Треба творити єдину неподільну Росію, та й українців ніяких нема, все це вигадка німців", - згадував Павло Скоропадський.
А Илья Пономарев голосовал против !
же знают, что я за то, чтобы мы были
вместе, Крым и Россия. Они знают, что я
голосую не против того, чтобы Крым был
частью России. Я считаю, что процедура
неправильная..."(Илья Пономарев)
Процедура неправильная! А так-то - крымнаш
Хоча як "матриця" так і "зенон" - суть одне й те саме та керуються з одного центру
Ви лише подивіться на цю пихату мордяку. Він ще сюди не приїхав, а вже дивиться на нас зверху.
тех, кто из сн и не голосует за Зе больше, чем один и знатоков процедуры тоже больше одного...
так что, не надо этих москалей защищать, понимать и прощать
думка лайна, що пише слово Україна кацапським койне та ще й з маленької букви, не потребує уваги.