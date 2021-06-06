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Новости За рубежом
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Германия (6022) Россия (91316) шпионаж (1224)

Шпионская активность РФ в Германии выросла до уровня времен холодной войны, используются "новые средства", - спецслужбы ФРГ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Шпионская активность РФ в Германии выросла до уровня времен холодной войны, используются

Разведывательная активность России в ФРГ выросла до уровня времен холодной войны. Методы спецслужб все грубее, а средства - все более жестокие.

Свое мнение глава Федерального ведомства по охране конституции Германии Томас Хальденванг изложил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Достигнутый уровень был известен нам лишь из времен холодной войны", - заявил он, уточнив, что российская разведка испытывает к Германии многоплановый интерес "практически во всех областях политики" - это и внешняя политика, и политика вооружений, оборонная политика и политика ЕС, и в первую очередь - политика санкций против России.

"Методы становятся все грубее, а средства - все более жестокими", - отметил Томас Хальденванг, напомнив об убийстве в Берлине в 2019 году Зелимхана Хангошвили, в котором Федеральная прокуратура обвиняет российские государственные структуры. По словам главы Федерального ведомства по охране конституции, используя большое количество агентов, российские спецслужбы пытаются "установить контакты в среде лиц, принимающих политические решения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии задержали покупателя компонентов для российской ракетной программы, - Spiegel

В свою очередь глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль подчеркнул в совместном интервью с Хальденвангом, говоря о таких странах, как Китай и Россия, что они используют в Германии в целях разведки "новые средства". По его словам, при помощи самых разнообразных методов эти страны пытаются обеспечить себе преимущества и посеять раздор между западными государствами.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+29
А вы их еще раз в задницу поцелуйте и сразу же "будет достигнут прогресс в отношениях".
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06.06.2021 23:31
+14
не удивлюсь, если фрау после отставки станет почетным зиц председателем газпрома....
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06.06.2021 23:33
+13
та там агентура у найвищих ешелонах, яка після відствки йде на посади в газпромі.. германія чи австрія, яка різниця.. і ще подивимося яку посаду і де обійме фрау рібентроп трохи згодом..
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07.06.2021 00:26
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Правила форума Совет форумчан
А вы их еще раз в задницу поцелуйте и сразу же "будет достигнут прогресс в отношениях".
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06.06.2021 23:31 Ответить
та там агентура у найвищих ешелонах, яка після відствки йде на посади в газпромі.. германія чи австрія, яка різниця.. і ще подивимося яку посаду і де обійме фрау рібентроп трохи згодом..
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07.06.2021 00:26 Ответить
не удивлюсь, если фрау после отставки станет почетным зиц председателем газпрома....
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06.06.2021 23:33 Ответить
ага и только канцлер Австрии Себастьян Курц единствинный из европейских политиков поехал на питерский экономический форум для встречи с куйлом......
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06.06.2021 23:34 Ответить
Ну разумеется. Племена русни - то самое недостающее звено между обезьяной и Человеком Разумным. Вы "мыслите" непонятными Человеку категориями. Для вас оно - "отец нации, вЯЯликий лидер", для Людей оно - просто *****. Шпигунська активність РФ у Німеччині зросла до рівня часів холодної війни, використовуються "нові засоби", - спецслужби ФРН - Цензор.НЕТ 9520
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07.06.2021 00:16 Ответить
Дурню, зайди на вікіпедію і почитай про лемківщину. Спрощую завдання:
українська етнічна територія, на якій здавна проживала етнографічна група українців - лемки.
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07.06.2021 00:11 Ответить
А який період історії ви для таких висновків берете? Бо і Азов, і Тамань, і Кубань, і Воронеж колись були українськими. Чи ви, як путлєр, бажаєте відновлення "історичної справедливості" лише в тому обсязі, який вигідний московській імперії?
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07.06.2021 00:16 Ответить
Ай, біда-біда... А газогон по распісанію. Ніхто ні разу не шпіон.
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06.06.2021 23:41 Ответить
Да ладно вам страсти нагонять . Какие шпионы , зачем ? Пол Германии добровольно на газпром работает .
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06.06.2021 23:43 Ответить
І це триватиме доки існує РФія !!!)))
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06.06.2021 23:44 Ответить
Толерастія на росєян не діє !!!)))
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06.06.2021 23:46 Ответить
австрияки снова под аншлюс желают...но теперь уже руцке фашистов!..)) Шпигунська активність РФ у Німеччині зросла до рівня часів холодної війни, використовуються "нові засоби", - спецслужби ФРН - Цензор.НЕТ 6637
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06.06.2021 23:47 Ответить
Ой, да не стоит этому придавать значение, Северный поток важнее. А Путина нужно понять и простить😁😁😁😁
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06.06.2021 23:57 Ответить
Разведывательная активность России в ФРГ выросла до уровня времен холодной войны. Методы спецслужб все грубее, а средства - все более жестокие.
Nord Stream 2 вам в помощь. Мощнейшее средство для борьбы со скрепоносцами.
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07.06.2021 00:14 Ответить
пусть до аншлюса готовятся со своими тремя танками, мир им озабенностью ответит, может даже и глубокой...
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07.06.2021 00:17 Ответить
Ну, нормас. За деньги, что платит Германия за кацапский газ, ***** решило в рамках борьбы с ностальгией, устроить там ФСБшный мордопляс по полной программе - убийства, отравления, шантаж и шпионаж. Все то, что любит и ***** и кацапы.
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07.06.2021 00:19 Ответить
Петровы и Башировы на каждом шагу встречаются , пройти невозможно 😀😂
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07.06.2021 00:28 Ответить
если вы знаете, так дайте им *****, или они вас вздрючат. чепигу с мишкиным..
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07.06.2021 00:43 Ответить
Ми,тобто Україна, висловлюємо із цього приводу,глибоку стурбованість і обіцяємо ввести проти козломордії додаткові санкїї. Н-н-на тобі,кацапське рило!
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07.06.2021 01:51 Ответить
А знаете как получается,собака лает,а караван идёт.
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07.06.2021 04:58 Ответить
Еще бы не активизировались! Столько дерьма осталось со времен сссры,и еще больше понаехало после развала. Надо при малейшем подозрении включать их в список по запрету на профессии,как в старые,добрые времена. И обязательно исключить их из избирательных списков. Так сказать,понизить их статус "социальной ответственности",как любит выражаться их сцарек!
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07.06.2021 05:46 Ответить
Чито не повернутим на чистоті германцям не знати таке правило гігієни , що як секс навіть з самою елітною шльондрою дуже небеспечний в плані розведення *********** фауни , так й гешефт з канібалами не може відбуватися без розповсюдження тараганів ... бо людожер не може жерти свою їжу так , що не було залишків для розведення паразитів .
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07.06.2021 06:06 Ответить
Нехай ми бідні. У Германіях гроші є, то забезпечте вашу контррозвідку людьми і коштами.
Не здатні - залучіть британців і амерів.
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07.06.2021 10:46 Ответить
 
 