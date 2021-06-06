От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив
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Сейчас в Украине действуют около 3 тысяч отелей, 8% из них имеют квалификационные звезды.
Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, информирует Цензор.НЕТ.
Госагентство развития туризма полноценно работает с 1 апреля 2020 года, но на год был приостановлен процесс категоризации отелей.
"Выдачу звезд мы только начали в марте, потому что на какое-то время эта функция заморозилась. Дело в том, что было создано Госагентство, но нормативная база не была изменена. И мы почти год меняли ряд документов и потом снова начали выдавать звезды", - пояснила Олеськив.
Она сообщила, что в Украине всего около 3 тыс. гостиниц, но это не точная цифра.
"Потому что точно никто не знает, поскольку у нас нет именно туристической статистики. Но мы над этим работаем", - добавила глава Госагентства.
При этом на сегодня 248 отелей имеют звезды от одной до пяти.
"Что касается пятизвездочных, то больше всего их в Одесской области - в Одессе и регионе 15 отелей. 10 - в Киеве, по 3 - в Харькове и во Львове. Есть ещё в нескольких городах. В Днепре, если не ошибаюсь", - перечислила Олеськив.
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про статью - ІДІОТИЗМ вищего гатунку! дані не відповідають реальності від слова ВЗАГАЛІ
1 зірка - є ліжко
2 зірки - ліжко з сухою біліизною
3 зірки - білизна на ліжку чиста а в номері є вода
4 зірки - все попереднє + вода є гаряча і є телевізор
5 зірок - все попереднє + телевізор працює і в ньому більше 10 програм + приходить покоївка щоб вигнати з номера, коли строк закінчився...
Утрую, але коли втручається держава (особливо така), то все можливо
А якщо ви ще й не помітили смайлика в кінці останнього речення, то спеціально для такого "городського" повторю його: " "