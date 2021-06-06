От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив

Сейчас в Украине действуют около 3 тысяч отелей, 8% из них имеют квалификационные звезды.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, информирует Цензор.НЕТ.

Госагентство развития туризма полноценно работает с 1 апреля 2020 года, но на год был приостановлен процесс категоризации отелей.

"Выдачу звезд мы только начали в марте, потому что на какое-то время эта функция заморозилась. Дело в том, что было создано Госагентство, но нормативная база не была изменена. И мы почти год меняли ряд документов и потом снова начали выдавать звезды", - пояснила Олеськив.

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Она сообщила, что в Украине всего около 3 тыс. гостиниц, но это не точная цифра.

"Потому что точно никто не знает, поскольку у нас нет именно туристической статистики. Но мы над этим работаем", - добавила глава Госагентства.

При этом на сегодня 248 отелей имеют звезды от одной до пяти.

"Что касается пятизвездочных, то больше всего их в Одесской области - в Одессе и регионе 15 отелей. 10 - в Киеве, по 3 - в Харькове и во Львове. Есть ещё в нескольких городах. В Днепре, если не ошибаюсь", - перечислила Олеськив.

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