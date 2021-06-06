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гостиницы (107) отель (117) Госагентство развития туризма (25)

От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив

Сейчас в Украине действуют около 3 тысяч отелей, 8% из них имеют квалификационные звезды.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" рассказала глава Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив, информирует Цензор.НЕТ.

Госагентство развития туризма полноценно работает с 1 апреля 2020 года, но на год был приостановлен процесс категоризации отелей.

"Выдачу звезд мы только начали в марте, потому что на какое-то время эта функция заморозилась. Дело в том, что было создано Госагентство, но нормативная база не была изменена. И мы почти год меняли ряд документов и потом снова начали выдавать звезды", - пояснила Олеськив.

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Она сообщила, что в Украине всего около 3 тыс. гостиниц, но это не точная цифра.

"Потому что точно никто не знает, поскольку у нас нет именно туристической статистики. Но мы над этим работаем", - добавила глава Госагентства.

При этом на сегодня 248 отелей имеют звезды от одной до пяти.

"Что касается пятизвездочных, то больше всего их в Одесской области - в Одессе и регионе 15 отелей. 10 - в Киеве, по 3 - в Харькове и во Львове. Есть ещё в нескольких городах. В Днепре, если не ошибаюсь", - перечислила Олеськив.

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Автор: Анна Судак
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А сколько владельцев из них со звездой Давида????
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06.06.2021 23:46 Ответить
где владельцы Давиды там полный звездец!!(всё схвачено и всё оплачено) вот этим всё и сказано:"Потому что точно никто не знает, поскольку у нас нет именно туристической статистики. Но мы над этим работаем", - добавила глава Госагентства. Источник: https://censor.net/ru/n3269781 как говорится дальнейшие комментарии излишни!! От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив - Цензор.НЕТ 8805 как обычно!!и как во всём,статистики нет!! а вот звёзды имеются!! От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив - Цензор.НЕТ 3387 От одной до пяти звезд есть у 248 из 3 тысяч отелей в Украине, - глава Госагентства развития туризма Олеськив - Цензор.НЕТ 1783
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06.06.2021 23:54 Ответить
ВСЕ, в том числе и тьма кореневых, они в первых рядах!
про статью - ІДІОТИЗМ вищего гатунку! дані не відповідають реальності від слова ВЗАГАЛІ
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07.06.2021 02:10 Ответить
Державні стандарти:
1 зірка - є ліжко
2 зірки - ліжко з сухою біліизною
3 зірки - білизна на ліжку чиста а в номері є вода
4 зірки - все попереднє + вода є гаряча і є телевізор
5 зірок - все попереднє + телевізор працює і в ньому більше 10 програм + приходить покоївка щоб вигнати з номера, коли строк закінчився...

Утрую, але коли втручається держава (особливо така), то все можливо
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07.06.2021 00:01 Ответить
Нафиг это гавно толкать ели ты как деревня (русская деревня) не в курсе? 5 звезд это отель в котром есть полноценное казино с рулеткой, блэк джэком. Лучше бы спросил кто владельцы пяти звезд?
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07.06.2021 00:13 Ответить
Пане, якщо ви не помітили останнє речення, то пояснюю для особливо "городскіх": це був сарказм на наслідки роботи "госагєнства развітія турізма...."
А якщо ви ще й не помітили смайлика в кінці останнього речення, то спеціально для такого "городського" повторю його: " Від однієї до п'яти зірок є у 248 з 3 тисяч готелів в Україні, - глава Держагентства розвитку туризму Олеськів - Цензор.НЕТ 3734 "
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07.06.2021 00:23 Ответить
5 зiрок - номер на 5 осiб
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07.06.2021 00:19 Ответить
Якось підозріло багато новин з посиланням на цей дом. Це така реклама?
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07.06.2021 00:19 Ответить
а остальні 2500 отелей, це що -придорожні харчевні. А що таке взагалі турист. Це особа, яка більше двох діб не ночує дома.а про казино, хвастаються, що все в них передове-привезено з ласвегаса. Однак забули привезти компьтер, який в казино рахуватиме видачу та прийом фішок і налу. Через такий компьютер в Америці коза ностра закинула в 70 роках роботу в казино. Нема гешефту. А в нас мовчать, хочуть податки знизити, гундосий ж пообіцяв.
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07.06.2021 01:23 Ответить
 
 