Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
Об этом она написала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Захарова напомнила, что деятельность УПА запрещена в России решением Верховного Суда от 17 ноября 2014 года. Сами лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!" она назвала "калькой с известного немецкого национал-социалистического приветствия".
Радио Свобода отмечает, что в Европейской ассоциации футбола (UEFA), под эгидой которой пройдет первенство континента, пока не комментировали форму, в которой Украина собирается выступить на турнире.
Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в прошлом году, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса. С 11 июня по 11 июля он будет проходить в 11 европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.
Напомним, в 2018 году Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде за ролик, выложенный ими в инстаграме после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. На видео Вукоевич посвящает победу Украине, а Вида произносит фразу "Слава Украине!". В ФИФА посчитали это политическими заявлениями, которые запрещены регламентом организации - несмотря на то, что в прошлом оба хорвата выступали за киевское "Динамо".
Пользователи Facebook устроили флешмоб на официальной странице ФИФА, обрушив ее рейтинг. Позже организация отключила ранжирование своей страницы из-за массового флешмоба пользователей.
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Это ссущество называет "правосудием" после силового захвата - судить местных, которые не особо рады были расстаться с имуществом и стать рабами в кал.хозе, или гнить на заводе, "трудясь" для захватчиков? Ах да, еще "освобождать" Португалию или Сьерра Леоне какое то, ибо там одни негры плохие и обижают негров неплохих, которые любят Ленина))
Это высрало ссущество у которого "страна" тупо сделала решалово Басманного "суда" главнее чем суда международного, наложив большой и толстый на множество документов подписсанных "страной".
Хотя чего тут говорить если тан в норме вот такое:
твари к вертолету прицепили трупы повстанцев и так устрашали захваченное население - Дагестан.
Кляча захерова, Гитлер победил???
А заборонити УСС забули. І армію УНР.
А ще треба заборонити ІПА та інші партії моджахедів, які воювали із совком.
А ще армії Колчака, Денікіна, Юденича, Краснова...
Матч Украина --- Кипр пройдет сегодня, 7 июня в 19:00
Слава Україні!