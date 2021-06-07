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Новости Политика Украины
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Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Об этом она написала в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Захарова напомнила, что деятельность УПА запрещена в России решением Верховного Суда от 17 ноября 2014 года. Сами лозунги "Слава Украине!" и "Героям Слава!" она назвала "калькой с известного немецкого национал-социалистического приветствия".

Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и удивились изображенной карте 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Слава Украине!": Представлена форма сборной на Евро-2020. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Радио Свобода отмечает, что в Европейской ассоциации футбола (UEFA), под эгидой которой пройдет первенство континента, пока не комментировали форму, в которой Украина собирается выступить на турнире.

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в прошлом году, но его перенесли в связи с пандемией коронавируса. С 11 июня по 11 июля он будет проходить в 11 европейских городах, включая Санкт-Петербург. На предварительном этапе сборная Украины сыграет в Амстердаме против сборной Нидерландов, а также в Бухаресте против Австрии и Северной Македонии.

Напомним, в 2018 году Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала на 15 тысяч швейцарских франков скаута сборной Хорватии Огнена Вукоевича и вынесла предупреждение защитнику хорватов Домагою Виде за ролик, выложенный ими в инстаграме после победы над Россией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. На видео Вукоевич посвящает победу Украине, а Вида произносит фразу "Слава Украине!". В ФИФА посчитали это политическими заявлениями, которые запрещены регламентом организации - несмотря на то, что в прошлом оба хорвата выступали за киевское "Динамо".

Пользователи Facebook устроили флешмоб на официальной странице ФИФА, обрушив ее рейтинг. Позже организация отключила ранжирование своей страницы из-за массового флешмоба пользователей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стала известна заявка сборной Украины по футболу на Евро-2020

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+111
Сколько лет прошло, а русня все так же сцытся от упоминания С.А.Бандеры.
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07.06.2021 00:39
+92
во у них пригорает Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 3162 когда их мельдонисты без герба и гимна Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 3162
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07.06.2021 00:31
+92
Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 9685
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07.06.2021 00:37
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Классно ей - дуешь кокс, несешь что хочешь, а если именно правосудие спросит, то просто говоришь: Да шо вы хотите, я же поехавшая, вот архив нарковысеров.
Это ссущество называет "правосудием" после силового захвата - судить местных, которые не особо рады были расстаться с имуществом и стать рабами в кал.хозе, или гнить на заводе, "трудясь" для захватчиков? Ах да, еще "освобождать" Португалию или Сьерра Леоне какое то, ибо там одни негры плохие и обижают негров неплохих, которые любят Ленина))
Это высрало ссущество у которого "страна" тупо сделала решалово Басманного "суда" главнее чем суда международного, наложив большой и толстый на множество документов подписсанных "страной".
Хотя чего тут говорить если тан в норме вот такое:
Новая форма сборной Украины по футболу: В России припомнили Бандеру и "удивились" изображенной карте - Цензор.НЕТ 3656
твари к вертолету прицепили трупы повстанцев и так устрашали захваченное население - Дагестан.
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07.06.2021 07:04 Ответить
Любопытно, неужели на копростане, уберут Власовскую символику???
Кляча захерова, Гитлер победил???
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07.06.2021 08:53 Ответить
Здорово подгорает у кц.. Попали прямо в жилу=) Браво, федерация!
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07.06.2021 09:01 Ответить
А про власовський прапор, кинутий на бруківку 24 червня під стіни Кремля, нічого не сказала.
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07.06.2021 09:08 Ответить
Нажаль, немає зафіксованого викиду аквафреша на помийку. Те, що гуляє інтернетом - фотошоп.
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07.06.2021 09:46 Ответить
В прошлый раз с матерной песней Украина проиграла всем, не забив ни одного мяча. Такой политический цирк явно выбивает игроков из колеи.
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07.06.2021 09:18 Ответить
Между прочим слово "пут#н" встречается даже в свинособачей прессе!
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07.06.2021 09:30 Ответить
А с песней «росссссия вперде» сколько чемпионатов выиграла Орда?
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07.06.2021 09:36 Ответить
Дали бы ребятам хоть один турнир сыграть спокойно, думая только о игре.
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07.06.2021 09:40 Ответить
А что, разве есть этим "ребятам", чем думать??? Может, хромосомой? =)
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07.06.2021 09:45 Ответить
Вы же их просто используете. Вы на самом деле думаете что если орать им "путин-*уйло" это поможет им выиграть. Причем вы слышали тексты этих кричалок? Там рашку трусливо, даже уважительно называют Россией, типа это во всем виноват только Путин. Как будто они боятся разозлить русских.
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07.06.2021 09:55 Ответить
Свинособака как всегда киздит
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07.06.2021 10:28 Ответить
Лишняя хромосома... Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 9426
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07.06.2021 09:34 Ответить
Русская Кончита Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 6710
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07.06.2021 13:02 Ответить
К такому меня жизнь не готовила Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 7469 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 7604 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 2290 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 2290
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07.06.2021 19:00 Ответить
**** кривославная
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07.06.2021 20:05 Ответить
Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 1794 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 8051 Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 1008
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07.06.2021 09:59 Ответить
По многочисленным просьбам трудящихся, просят поднять себе налоги и в ГУЛАГе новом работать хотят, не народ а сказка. Сталин с Гитлером умерли от зависти. Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 6326
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07.06.2021 16:52 Ответить
Дура! Слава Україні - було вітанням січових стрільців ще у 1914... Ну і в 1941 УПА не було ще, її на Покрову 1942 створили...
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07.06.2021 10:22 Ответить
Прообраз цього вітання, був ще коли алоїзіч, тільки тільки з оковіп першої світової виліз. Але тупим дибілам з болотної цивілізвції то не важливо, головне вікористати слово - "Бандера", тоді вони обсираються і роблять все що їм кажуть.
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07.06.2021 11:02 Ответить
рашисты гавкают и не стоит на это реагировать.. Мир уже знает брехню паРаши про допинг спортсменов. сбитый Боинг, ихтамнетов захватывающих чужое, отравления новичком и т.д. ****** себы засветили уже. Слава Украине!!! Путин Х..йло!!
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07.06.2021 12:28 Ответить
На недавнем чемпионате Европы по водным видам спорта рашка завоевала 20 золотых медалей. Если разоблачили их допинг, почему они выигрывают даже больше чем раньше?

Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 824
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07.06.2021 12:56 Ответить
Нова форма збірної України з футболу: У Росії пригадали Бандеру і "здивувалися" зображеній карті - Цензор.НЕТ 9367
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07.06.2021 12:58 Ответить
Молодцы. Но ЧЕ и ЧМ это турниры разного масштаба и зимние виды все-таки не конек Украины.
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07.06.2021 14:01 Ответить
Прекрасная форма. Спасибо дизайнерам. Обитатели мокшанских болот воют и квакают, значит с формой всё в порядке....Слава Украине! Сдохни, кремлёвский рептилоид!
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07.06.2021 14:39 Ответить
Собака лает, караван идёт
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07.06.2021 15:24 Ответить
такой подробный анализ нашей формы..., чего-то в историю полезла, литературу вспомнила..., оно ей надо? мне, например, насрать какая у раши форма..., хоть без формы пусть бегают..., а что, было бы прикольно, без гимна, без формы, без признаков каких-либо, что они от какой-то там сраны..., так мимо проходили...
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07.06.2021 15:40 Ответить
даа, глубоко роют, изучают.. целые институты и отделы работают на Машку и ее лошадь..
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07.06.2021 22:09 Ответить
Заборонили УПА?
А заборонити УСС забули. І армію УНР.
А ще треба заборонити ІПА та інші партії моджахедів, які воювали із совком.
А ще армії Колчака, Денікіна, Юденича, Краснова...
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07.06.2021 16:11 Ответить
а от тут у них проблема, бо сцарь у них знову хороший, і члєнін, що захопив владу внаслідок революції теж хороший, і всякі білогвардійці хороші, бо за рашу, за сцаря воювали і голодранці красна армія хороші, бо проти сцаря воювали, ну якось так
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07.06.2021 23:03 Ответить
Очень приятно, что новая форма сборной получила большую поддержку в Украине и по всему миру.
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07.06.2021 16:17 Ответить
Команда Андрея Шевченко будет выступать на Евро-2020 с картой Украины, на которой конечно же присутствуют Крым, Донецк, Луганск и все-все-все наши города и села. А впервые в этой форме футболисты выйдут на поле уже сегодня, в контрольном матче против Кипра.

Матч Украина --- Кипр пройдет сегодня, 7 июня в 19:00


Слава Україні!
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07.06.2021 16:20 Ответить
Нужно добавить: "ПТН ХЛО !!!"
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07.06.2021 21:38 Ответить
Вирвало московську курву...
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07.06.2021 21:49 Ответить
сало... сало украине !! гниды бандеровские
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09.06.2021 13:43 Ответить
Захарова стала якась тупою. Все про Бандеру. Краще б нагадала московитам про гетьмана Петра Сагайдачного, та полковників Михайла Дорошенка та Богдана Коншу. Ото були фашисти. Всім фашистам фашисти. Аж згадувати про них бояться у московських подвір'ях.
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12.06.2021 11:31 Ответить
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