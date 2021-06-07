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Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска

В правительстве Германии заявили, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после достройки газопровода "Северный поток-2".

Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкие Frankfurter Allgemeine, передает Цензор.НЕТ.

Германия, которая поддержала строительство трубопровода, несмотря на яростную оппозицию со стороны США и многих европейских стран, заявляющих, что это лишает Украину решающего рычага влияния на своего восточного соседа, всегда настаивала на том, что она должна оставаться транзитной страной.

"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после "Северного потока-2", - сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строительством "Северного потока-2" и инициативой отменить санкции Германия лишает Украину перспективы членства в ЕС, - сопредседатель "зеленых" Габек

Так он прореагировал на заявления президента РФ Владимира Путина, что роль Украины как транзитной страны не будет гарантирована после завершения строительства газопровода.

Германия ожидала, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее отправлять газ через Украину, говорится в сообщении издания.

"Благодаря соглашению о транзите, частично согласованному между ЕС и Германией, Россия и Украина создали основу для этого, - сказал он. - Мы ожидаем, что это соглашение будет соблюдаться".

Договор о транзите газа истекает в 2024 году, но может быть продлен.

Также читайте: Путин объявил о завершении строительства первой нитки "Северного потока-2"

Другие в правительстве были более критичными.

Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов - "младших" партнеров консерваторов канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, - сказал, что комментарии Путина "бесполезны, но вызывают раздражение".

Оппозиционные партии, в том числе "зеленые", которые занимают второе место среди консерваторов в опросах перед сентябрьскими общенациональными выборами, заявили, что трубопровод следует свернуть.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+14
В правительстве Германии заявили, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после достройки газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/ru/n3269783

Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 8534
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 291
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07.06.2021 01:14
+13
Звездуны-сказочники. Какая им разница из какой трубы им газа насыпют?
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07.06.2021 01:11
+13
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 1606
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07.06.2021 02:24
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Звездуны-сказочники. Какая им разница из какой трубы им газа насыпют?
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07.06.2021 01:11 Ответить
Проститутки немецкие вашим нашим вместе спляшем Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 5522
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07.06.2021 06:22 Ответить
В правительстве Германии заявили, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после достройки газопровода "Северный поток-2". Источник: https://censor.net/ru/n3269783

Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 8534
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 291
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07.06.2021 01:14 Ответить
Это он сам себя хочет убедить , наверное .
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07.06.2021 01:33 Ответить
Сделать вид что они не знали к чему все идет. Похоже учились у рузге лицемерию. Всю продажную и комсомольскую верхушку вроде Шредера и Меркель пора на свалку.

Только Партия Зеленых более менее адекватна вызовам истории.
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07.06.2021 02:21 Ответить
Зелёные вам понастроят солнечных батарей, как в Техасе. А потом однажды зимой вырубится всё эелектричество.
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07.06.2021 02:23 Ответить
Зато они единственные кто поддерживает Украину, а это сейчас важнее всего. Украина и Украинский Народ не должны сгинуть. Украина не должна повторить судьбу УНР с последующим Геноцидом.
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07.06.2021 02:27 Ответить
У них есть армия ? Они могут привезти горы оружия ? Что толку с поддержки болтунов ?
Украина выживет не благодаря зелёным, а благодаря своей армии.
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07.06.2021 02:30 Ответить
Вот когда Партия Зеленых придет к власти в Германии все будет. Поставки немецкого оружия и политическая поддержка явно не помешают Украине и Украинской Армии.
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07.06.2021 02:39 Ответить
Да-да. Помню точно такие же надежды были на Байдена: каак размахнётся, каак шарахнет по Москве ядрён-батоном...
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07.06.2021 02:40 Ответить
Еще не вечер.
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07.06.2021 02:42 Ответить
Да уже ночь, куда там. WaPo пугает население летающими тарелками. Приехали.
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07.06.2021 02:51 Ответить
"летающими тарелками" Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 5045. Это скорее всего тесты проекта "Голубой Луч". Рептилоиды скоро придут Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 9677 Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 6534
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07.06.2021 03:00 Ответить
Да рептилоиды уже здесь. Просто действуют через своих прокси. Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 5130
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07.06.2021 03:52 Ответить
Ужасно не правда ли? Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 4614. Ты уже видел рептолоедов? Я пока только "зеленых человечков" в Крыму и ихтамнетов на Донбассе. Рептолоедов не приходилось, пока.
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07.06.2021 04:16 Ответить
Teбе мало показалось Коломойского, Степанова, Богдана ? Целый вагон фамилий накидать можно.
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07.06.2021 07:46 Ответить
A настанут ли времена когда Украина начнёт полагаться только на саму себя, а не на решения рептилоидов ?
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07.06.2021 02:09 Ответить
Ми насправді - одна з небагатьох країн, які мають шанс уникнути їхнього впливу. Може, не дозріли ще.
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07.06.2021 06:27 Ответить
Руководство гнилое, к сожалению. Население хотело галабаротьку. Оно его и получило. Непонятно только: почему должны страдать нормальные люди. Нормальных мало, к сожалению - всего 10-15%.
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07.06.2021 11:56 Ответить
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 1606
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07.06.2021 02:24 Ответить
ждем Трапоидов на выборах в конгресс и сенат в ноябре 2022 они вам зеленым пендорасам устроят козью морду 😜
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07.06.2021 02:25 Ответить
А может и раньше.
Читаю WaPo и не могу понять - кто же на самом деле руководит страной ? Блинкин пропал куда-то вообще, бабуся Пелося тоже; Байден иногда речушку толкнёт, и всё; Камалу отправили что-то перетирать к южным соседям, и о ней больше ничего не слышно. Жэсть какая-то творится.
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07.06.2021 02:27 Ответить
Не переживай, Орде жить недолго осталось. Мир готовится раз и навсегда уничтожить эту плесень под названием "россия".
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07.06.2021 02:46 Ответить
Ага, и потому Байден дал им отмашку на достройку СП-2.
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07.06.2021 02:50 Ответить
Победа не всегда бывает бескровной.
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07.06.2021 02:58 Ответить
Да где ты увидел стремление к победе ? Байден дал отмашку на СП-2 и подарил Путину Белоруссию. Дальше что ?
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07.06.2021 03:51 Ответить
Пути Господни неисповедимы. Зло будет рано или поздно наказано.
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07.06.2021 04:18 Ответить
це все очікувано
ніколи не розумів великих надій на Байдена як на знищувача московії
але все таки Байден буде трохи щемити московію, оскільки московія це абсолютний васал Китаю, а штати зараз концентруються на Китаї
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07.06.2021 07:50 Ответить
They call it "silent diplomacy".
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07.06.2021 03:30 Ответить
По идее народ должен таки поинтересоваться - куда подевались дорогие лидеры ?
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07.06.2021 03:50 Ответить
РАБссия в очередной раз обосралась Турцией,...министр Чавуш-оглу заявил что Турция и дальше будет продавать Украине Байрактары и не только... Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт - Цензор.НЕТ 4796
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07.06.2021 04:33 Ответить
Купить дело не хитрое - были бы бабки, а вот самим чего-нибудь подобное изготовить, вот тут башка нужна. Покупали бы лучше технологии и оборудование для них, вот это была бы тема, а так ничего путевого не выйдет, потому что нет у Турции такого вооружения, которое может напугать соседа. А беспилотники турки продают, потому что в Сирии и Ливии они показали свою бесполезность против современных средствами противовоздушной обороны - у армян не было такого на вооружении.
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07.06.2021 05:17 Ответить
Все буде. Країна молоденька 7 рочків. Відбувається 1 етап - відродження нації через звільнення від століть москальщини, совка, геноциду з боку олігархів і одвічно підкотрольній ним влади.
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07.06.2021 06:03 Ответить
Для немчуры важен только навар с прибыли, а говорят они то, что хотят слышать.
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07.06.2021 05:31 Ответить
Голубиє єлі.
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07.06.2021 05:54 Ответить
Германии будет веселее,если Украина останется транзитером газа.Если нет,то будет легкая озабоченность.
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07.06.2021 05:58 Ответить
Ви ж ,фашисти,так само на післявоєнних трибуналах розповідали,що не знали до чого це приведе.
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07.06.2021 06:04 Ответить
Кацапи вже обговорюють що відразу після запуску ПП-2 нарешті можна буде знищити Україну.
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07.06.2021 06:14 Ответить
Развод и ещё раз розвод
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07.06.2021 06:22 Ответить
Что-то Германия начинает напоминать немецкую порноактрису с этим ПП-2.
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07.06.2021 06:47 Ответить
ти хоч одну знаєш німецьку порноакторку? чи це просто твої фантазії?
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07.06.2021 07:07 Ответить
Питання не до мене, адресуйте його одному з коміків"Кварталу", до речі, виховані люди не звертаються до незнайомих на "ти".
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07.06.2021 07:18 Ответить
в інтернеті, а також при радіообміні в ефірі звертатись на "ти" це норма
безграмотні люди цього не знають
а питання якраз до тебе, ти ж стверджуєш про якісь еротичні нагадування пубертатного періоду
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07.06.2021 07:29 Ответить
Ну якщо "норма", то альтернативи не бачу. На думку спадає тільки 16-й сонет Шекспіра.
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07.06.2021 08:59 Ответить
белый шум, сухая вода ну или вот эта туфта что пытается нам втюхать Зайберт.....
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07.06.2021 07:02 Ответить
пояснюю:
гроші понад усе!
Германії СП-2 вигідний
московії фінансово невигідний, але політично дуже вигідний, в такому разі газова труба вже не буде в заручниках у України
США виходять зі Сходу і Ближнього Сходу (Афганістан, Сирія і т.д.)
але США виходять і з Європи також
домінуюче місце в Європі повільно захоплює Германія
без Британії в ЄС Германія вже впевненно займає лідируюче місце
Германія стає головною країною Європи
і США не хочуть псувати з німцями відносин7и, тому штати більше не блокують СП-2 і взагалі не конфліктують з Германією
є ще надія на Зелених, які можуть у веречні виграти вибори у Германії і щось змінити, але оскільки гроші понад усе, то надії небагато
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07.06.2021 07:26 Ответить
Конечно важно. Ведь на фоне строительства потока, должностей немцев в Роснефти, непредоставлении оружия Украине и т.д. можно что-то заподозрить о переделе мира и экономического положения в ЕС.
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07.06.2021 07:42 Ответить
так і є
сильні країни вирішують долі слабких
об слабких завжди витирають ноги
і всі оці завивання про демократію, про принципи справедливості і тд це все не більше, ніж заклинання шамана біля вогнища з бубном
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07.06.2021 07:46 Ответить
Нужно не канючить, а страну сильно делать
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07.06.2021 13:12 Ответить
Звучит как издевательство ...
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07.06.2021 08:27 Ответить
да ладно... вы чего нас за идиотов держите ? пипец... совсем уде охамели с своей ложью!
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07.06.2021 09:25 Ответить
Під дурнів молотять. Подивився б я на реакцію цих розумників, якби їм величезною системою потужністю у 170 млрд.м3 запропонували качати 20-40 ЗА межею реальної рентабельності. З можливістю у будь-який критичний момент цю прокачку безболісно зупинити і вимагати що завгодно за її відновлення.
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07.06.2021 10:17 Ответить
Для Германии важно, что бы Германия теряла деньги? Для Німеччини важливо, щоб Україна залишилася країною-транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - спікер уряду Зайберт - Цензор.НЕТ 3690
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07.06.2021 11:24 Ответить
а германии важно еще остаться германией?
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07.06.2021 12:56 Ответить
Так Украина и останется "транзитером", будут примерно 2 млн.кубов прокачивать и докажи что єто не транзит.
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07.06.2021 13:29 Ответить
А если что, они мощной озабоченностью помогут
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07.06.2021 15:31 Ответить
Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2"--- так взорвите ту трубу , делов-то! И Украина останется транзитером газа, даже вас в свою трубу пустит. И все будут довольны!
Нет? Тогда не свистите, как наш писькограй!
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08.06.2021 01:07 Ответить
 
 