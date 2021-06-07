Для Германии важно, чтобы Украина осталась страной-транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - спикер правительства Зайберт
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В правительстве Германии заявили, что Украина должна оставаться транзитером российского газа даже после достройки газопровода "Северный поток-2".
Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкие Frankfurter Allgemeine, передает Цензор.НЕТ.
Германия, которая поддержала строительство трубопровода, несмотря на яростную оппозицию со стороны США и многих европейских стран, заявляющих, что это лишает Украину решающего рычага влияния на своего восточного соседа, всегда настаивала на том, что она должна оставаться транзитной страной.
"Для правительства Германии главным остается то, что Украина должна оставаться транзитной страной даже после "Северного потока-2", - сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт.
Так он прореагировал на заявления президента РФ Владимира Путина, что роль Украины как транзитной страны не будет гарантирована после завершения строительства газопровода.
Германия ожидала, что Россия будет придерживаться существующего межправительственного соглашения, обязывающего ее отправлять газ через Украину, говорится в сообщении издания.
"Благодаря соглашению о транзите, частично согласованному между ЕС и Германией, Россия и Украина создали основу для этого, - сказал он. - Мы ожидаем, что это соглашение будет соблюдаться".
Договор о транзите газа истекает в 2024 году, но может быть продлен.
Другие в правительстве были более критичными.
Нильс Шмид, официальный представитель социал-демократов - "младших" партнеров консерваторов канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, - сказал, что комментарии Путина "бесполезны, но вызывают раздражение".
Оппозиционные партии, в том числе "зеленые", которые занимают второе место среди консерваторов в опросах перед сентябрьскими общенациональными выборами, заявили, что трубопровод следует свернуть.
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Только Партия Зеленых более менее адекватна вызовам истории.
Украина выживет не благодаря зелёным, а благодаря своей армии.
Читаю WaPo и не могу понять - кто же на самом деле руководит страной ? Блинкин пропал куда-то вообще, бабуся Пелося тоже; Байден иногда речушку толкнёт, и всё; Камалу отправили что-то перетирать к южным соседям, и о ней больше ничего не слышно. Жэсть какая-то творится.
ніколи не розумів великих надій на Байдена як на знищувача московії
але все таки Байден буде трохи щемити московію, оскільки московія це абсолютний васал Китаю, а штати зараз концентруються на Китаї
безграмотні люди цього не знають
а питання якраз до тебе, ти ж стверджуєш про якісь еротичні нагадування пубертатного періоду
гроші понад усе!
Германії СП-2 вигідний
московії фінансово невигідний, але політично дуже вигідний, в такому разі газова труба вже не буде в заручниках у України
США виходять зі Сходу і Ближнього Сходу (Афганістан, Сирія і т.д.)
але США виходять і з Європи також
домінуюче місце в Європі повільно захоплює Германія
без Британії в ЄС Германія вже впевненно займає лідируюче місце
Германія стає головною країною Європи
і США не хочуть псувати з німцями відносин7и, тому штати більше не блокують СП-2 і взагалі не конфліктують з Германією
є ще надія на Зелених, які можуть у веречні виграти вибори у Германії і щось змінити, але оскільки гроші понад усе, то надії небагато
сильні країни вирішують долі слабких
об слабких завжди витирають ноги
і всі оці завивання про демократію, про принципи справедливості і тд це все не більше, ніж заклинання шамана біля вогнища з бубном
Нет? Тогда не свистите, как наш писькограй!