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Новости Политика Украины
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Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе
Фото: odessa-life.od.ua

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану памятникам архитектуры - типографии Ефима Фесенко и театра Ришелье в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Он отметил, что пока продолжается судебный процесс по рассмотрению апелляции против решения Одесского окружного административного суда, который приостановил действие предписания Минкульта о запрете сноса типографии Фесенко, важно "не допустить произвола в отношении исторических памятников".

"Обратился к Арсену Авакову с просьбой предоставить охрану упомянутым объектам территориальными подразделениями полиции. Здесь мы выступаем вместе с председателем Одесской ОГА Сергеем Гриневецким. Благодарны полиции за мгновенную реакцию на защиту исторического ареала Одессы и комплексной охранной зоны исторического центра города", - написал Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минкульт затягивает с внесением в реестр памятников 64 зданий в Киеве, это грозит их уничтожением, – КГГА

Напомним, 27 января фасад здания типографии Ефима Фесенко на улице Ришельевская, 47, что в центре Одессы, обнесли забором. Местные жители и общественные деятели собрались на акцию протеста, чтобы помешать строительству на месте бывших архитектурных памятников. Они утверждали, что есть документы, свидетельствующие о том, что у строителя нет разрешения на работу от Минкульта. Впоследствии в министерстве обнародовали предписание о запрете строительства.

Однако Одесский окружной административный суд приостановил действие предписания Минкульта. Позже управление культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации выдало предписание о прекращении любых строительных работ на территории типографии Ефима Фесенко.

Дом генерал-майора Александра Шнеля построили в 1841 году. Он выполнен в русско-византийской стилистике. Здесь была расположена типография Ефима Фесенко, одна из самых известных в городе. По информации Одесского краеведческого музея, именно в этой типографии в 1900 году вышел один из первых тиражей исторического романа "Черная рада" Пантелеймона Кулиша.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Катьку- шалаву под снос! Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9438
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07.06.2021 02:57
+7
Украина еще не доросла до уровня Порошенко...,40 лет по пустыне,тогда будет новый Порошенко,но не для 73 % сегодняшних БОЛВАНОВ Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 5207
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07.06.2021 05:03
+6
Так , дійсно , в 2010 році тільки завдяки протекції просунотого "европейця" Пахло й ого пахана Ібуковича (йще більш "просунутого") хтось дійсно оцінив рівень сивочолого Петра й призначив його на посаду самого дерібаного міністерства економічного розвитка . До цього антирейтинг Петра був на рівні 75% ...
Ось в 2014 сивочолий був змушенний як й ЗЕ в 2019 обіцяти те , що заздалагідь ніколи не міг виконати й саме тому й отримав ситуативно рейтинг .
Але нарід українский виявився невдячним й так й не зрозумів свого щасття від того , що тарифи зрозли через РИГхформи Сивочолого в 8 разів , а курс гривні впав на 300% !
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07.06.2021 05:57
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Правила форума Совет форумчан
Какой из двух в статье - нквд-шный или имперский?
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07.06.2021 02:47 Ответить
оба сносить в українській street art culture знайдеться кого на це місце влаштоваємо
головне совків геть 👉
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07.06.2021 03:13 Ответить
Вот поэтому кугутов не любят в ГОРОДЕ Одессе... Им давай шароварную понятную и близкую историю... опомнитесь, и не лезьте в ХХІ столетие со своим нафталиновым "патриотизмом"!
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07.06.2021 09:21 Ответить
або дурень, або провокатор...
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07.06.2021 08:46 Ответить
Ватоголовий провокатор, з зайвою хромосомою у дупi!
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07.06.2021 12:49 Ответить
И Кучма, и Януковмч, и Порошенко, и Зеленский - это наша история, и с этим ничего не поделаешь.
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07.06.2021 02:41 Ответить
Катьку- шалаву под снос! Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9438
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07.06.2021 02:57 Ответить
остынь, сносун. Ты что-то в Одессе построило чтобы сносить? Снеси свой дом, для начала
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07.06.2021 03:16 Ответить
поставимо Бандеру
і ще б москаля кожен день міняти
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07.06.2021 03:32 Ответить
Твоя -то давно снеслась гонореей?!!!
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07.06.2021 12:50 Ответить
заодно и ошметки красноперых зайд, вместе с ней, в море подальше от берега на корм акулам сбросить... Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9256
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07.06.2021 03:24 Ответить
у цей час Монреаль начищає дупу Вінніпегу 3:1
go Montreal go 👍
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07.06.2021 03:27 Ответить
Украина еще не доросла до уровня Порошенко...,40 лет по пустыне,тогда будет новый Порошенко,но не для 73 % сегодняшних БОЛВАНОВ Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 5207
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07.06.2021 05:03 Ответить
Так , дійсно , в 2010 році тільки завдяки протекції просунотого "европейця" Пахло й ого пахана Ібуковича (йще більш "просунутого") хтось дійсно оцінив рівень сивочолого Петра й призначив його на посаду самого дерібаного міністерства економічного розвитка . До цього антирейтинг Петра був на рівні 75% ...
Ось в 2014 сивочолий був змушенний як й ЗЕ в 2019 обіцяти те , що заздалагідь ніколи не міг виконати й саме тому й отримав ситуативно рейтинг .
Але нарід українский виявився невдячним й так й не зрозумів свого щасття від того , що тарифи зрозли через РИГхформи Сивочолого в 8 разів , а курс гривні впав на 300% !
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07.06.2021 05:57 Ответить
...а прахаботом пофіг
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07.06.2021 08:47 Ответить
Рюсские даже Кремль себе не смогли построить,вместо них это зделали итальянцы,Антонио Солари,Аристотель Фьорованти и Пьетро Аннибале...о какой Одессе вы говоррите?Быдло Мавзолейное строители... Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9557 Министр культуры Ткаченко просит главу МВД Авакова предоставить охрану двум памятникам архитектуры в Одессе - Цензор.НЕТ 9557
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07.06.2021 05:07 Ответить
Кажуть в США майже в кожному готелі маленького містечка є кімната і ліжко на якому відпочивав Джорж Вашингтон. Іноді трапляється навіть таке, самого містечка не існувало в часи Вашингтона. Але це підтверджує те, що американці намагаються заробляти на історії, а в нас на знищенні історії - знищив історичну будівлю і відбехав офіс чи ТРЦ.
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07.06.2021 08:55 Ответить
Не робіть собі кумірів та не поклоняйтеся їм.
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07.06.2021 06:28 Ответить
а почему не походной проститутке Екатерине?
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07.06.2021 06:42 Ответить
...яка ніколи не була в Адєссє.
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07.06.2021 08:57 Ответить
 
 