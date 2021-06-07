Зеленский призвал НАТО немедленно решить вопрос со вступлением Украины: Нет смысла смотреть в далекое будущее. Сейчас мы в опасности

Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть нашу страну в своих рядах, поскольку на кону безопасность государства.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью сайту Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - заявил Зеленский.

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"План действий по членству в НАТО - это реальный сигнал, это явный знак. Это еще не членство, но действительное видение Украины как части Альянса в обозримом будущем ", - добавил он.

Кроме этого, Зеленский добавил, что он лично считает, что страна со временем вступит в НАТО. Но, по его словам, украинцы все меньше верят в это. "Я думаю, что это большая проблема", - резюмировал Зеленский