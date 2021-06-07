Зеленский призвал НАТО немедленно решить вопрос со вступлением Украины: Нет смысла смотреть в далекое будущее. Сейчас мы в опасности
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Вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть нашу страну в своих рядах, поскольку на кону безопасность государства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью сайту Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я думаю, что если нас приветствуют в НАТО, если они действительно хотят видеть нас в рядах своих членов, то нет смысла смотреть в бинокль, в какое-то далекое будущее и обсуждать будущее. Вопрос надо решать немедленно. Сейчас мы в опасности, сейчас на кону наша независимость, и именно сейчас нам нужна помощь", - заявил Зеленский.
"План действий по членству в НАТО - это реальный сигнал, это явный знак. Это еще не членство, но действительное видение Украины как части Альянса в обозримом будущем ", - добавил он.
Кроме этого, Зеленский добавил, что он лично считает, что страна со временем вступит в НАТО. Но, по его словам, украинцы все меньше верят в это. "Я думаю, что это большая проблема", - резюмировал Зеленский
Пожалуйста, подождите...
Це зловтішає - приносить злу втіху.
Мабуть побачив, у яке гівно втягнув його Бєня.
При зеленому ніяке НАТО Україні не світить.
А США ожидают от Зеленского решения вопроса привлечения коррупционеров к ответственности и надеются увидеть дальнейшие шаги, в том числе в судах, - Госдеп
Економіка, яка живить військовий потенціал , може постраждати.
Розумні люди давно це зрозуміли.
Из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз" Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании Нафтогаз".
28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение - юридическая манипуляция. 29 апреля Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ****, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы "Нафтогаза" и призвали украинскую власть уважать корпоративное право.
Я вот думал, что Минобороны меня чем-то удивить уже не сможет.
Но нет, смогли.
Вчера на заседание Комитета по нацбезопасности ВР принесли документ за подписью замминистра, с просьбой рассмотреть и утвердить изменения к годовому плану закупок.
Депутат "ЕС" Михайло Забродський написал об этом фантастическом звиздеце - МинОбороны собралось для проведения парада приобрести 3 легковых автомобиля за общую сумму в 73 000 000 гривен.
В нулях я не ошибся - именно такой ОФИЦИАЛЬНЫЙ документ есть в ВР.
Семьдесят три миллиона гривен. За три машины.
Я порылся в интернете: в общем, если выбьют скидку, то проведут парад на Rolls-Royce Cullinan.
Во-первых, это красиво. Во-вторых, это очень красиво.
"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!", именно так сказала, по легенде, Мария-Антуанетта. Чиновникам Минобороны стоит почитать про ее последующую судьбу.
"Будем всех бамбить!"
А может сейчас для этого как раз и курс снижают к 27 ?
А конкретной зеленой позиции нет. Или же есть но тщательно скрывается?. Жириновский прав - Украина НЕ государство. А теперешняя власть - марионетки.
Отказом под странным предлогом с ним встречаться, Байден уже ответил и на этот месседж Зеленского тоже.
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.
Тож давайте починати з себе. Якби ми були на рівні НАТО, то рашка ніколи би на нас не нападала.
2. Нащо НАТО країна яка ігнорує власні закони? Краде у себе?
3. Як верховний зебіл уявляє собі узгодження вступу в НАТО з поміж 25(?) різних країн?
Германія з північним потоком -- згодиться нас прийняти? Чи може Нідерланди, попри те що ми цемаха відпустили? Може венгри за нас хочуть повоювати з рашкою?
-- Візміть мене у нату, або я зістрибну з даху! --- дупоголова гидота!
4. Якби все було серьозно, то просили б Україну взяти як головну союзницю США! Це реально можна було б узгодити. Ті самі південна Корея чи Японія геть не переймаються натою!
Але ймовірно країни НАТО отримують ультиматуми і погрози від росії, через наше прийняття до НАТО, можливо навіть аж до прямого воєнного зіткнення і саме тому справа не рухається.
А що до готовності та неготовності, подивись на мінорних членів НАТО, ви бачили стан їх армій ? Чи є там хоч одна боєздатна армія ? Ні, але вони у альянсі )
І якщо дивитись на прикладі цього ж Афганістану то головну роль там грали саме великі країни НАТО, тоді як мінорні країни або були присутні суто номінально, або виконували другорядні функції. А було так саме через те, що мінорні країни не мали відповідної боєздатності та досвіду, щоб брати на себе важливі завдання.
Пафосная бабища Витуля Нуланд гаркнула ясно и понятно: "Хрен вам, а не НАТО"! Не слово в слово, но по смыслу тоже самое более 10 лет назад Гнусавому Мессии Ющенке сказала Бундес-Фрау Меркель. Украину в обозримом будущем (лет тридцать) никто ни в какое НАТО не возьмёт.
А во-вторых, "ордынские провокаторы" - это крымские татары?
Ну и в-третьих, сейчас во многих городах Украины появились улицы имени Данила Галицкого, который когда ездил в Орду за ярлыком на Галицкое княжение, пред ханом признал себя "татарским подручным холопом".
На словах орет-призывает к вступлению в НАТО.
А на деле, приближая и защищая Ермаков, Портновых, Коломойских и саботируя реформу армии делает это вступление в НАТО НЕВОЗМОЖНЫМ.
Пока в высшем руководстве страны будут агенты Кремля и олигархи ни о каком вступлении в НАТО речи быть НЕ МОЖЕТ.
https://www.youtube.com/watch?v=0i5UUY5zBC4
07.06.21 09:50 "Минобороны задолжало выплат военнослужащим на почти 1 млрд грн, - СМИ"
"ПАчему ми не в НАТО?"
Интересно, зебил понимает в КАКОЙ опасности была страна в 14 году без армии, когда он сепарам и московитам концерты давал, фильмы на деньги ФСБ снимал в кацапстане?
Или это прошло мимо него тогда? А чего сейчас засуетился? Ведь 8 месяцев всем рассказывал какой у нас мыролюбный мир с той стороной и не стреляют?И говорил что НАТО нас не ждет, да и не надо--даже посла 2 года не назначает, в 19 году на саммит НАТО не поехал. А тут вдруг ножкой топ! Вынь да полож нам НАТО!
Что случилось? Кокс другой подогнали?