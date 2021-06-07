Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты

Говоря о саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не произойти. Об этом он заявил в интервью сайту Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Являясь гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей", — заявил украинский президент.

Говоря о предстоящем саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.

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"Еще нет, и я считаю, решение лежит на них", - сказал Зеленский и добавил, что если США решили не советоваться с Украиной, то это будет большой ошибкой.