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Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты

Говоря о саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не произойти. Об этом он заявил в интервью сайту Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Являясь гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей", — заявил украинский президент.

Говоря о предстоящем саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы были очень неприятно удивлены решением Байдена не мешать "Северному потоку-2". Это точно не направлено на поддержку Украины, - Зеленский

"Еще нет, и я считаю, решение лежит на них", - сказал Зеленский и добавил, что если США решили не советоваться с Украиной, то это будет большой ошибкой.
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Топ комментарии
+56
Замовкни вже, придурок !
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07.06.2021 07:52
+41
У меня сосед каждый день хочет встретится со мной в любое время в любом месте... На бухло вечно нужно ... вот на сколько мне нужна эта встреча если он не меняется Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 2014
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07.06.2021 08:02
+38
Який сенс Байдену зустрічатись з недоумком?
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07.06.2021 07:56
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Замовкни вже, придурок !
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07.06.2021 07:52 Ответить
У меня сосед каждый день хочет встретится со мной в любое время в любом месте... На бухло вечно нужно ... вот на сколько мне нужна эта встреча если он не меняется Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 2014
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07.06.2021 08:02 Ответить
Мой кот хочет колбасы в любой точке двора в любое время.
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07.06.2021 11:52 Ответить
ЗЕбил даже готов пианину с собой прихватить на встречу с Байденом Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 4951
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07.06.2021 08:24 Ответить
Вовчик не нужен ты ему,просто неинтересен,что ты можешь предложить?
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07.06.2021 09:12 Ответить
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 5720
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07.06.2021 11:44 Ответить
на луне.
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07.06.2021 13:14 Ответить
Хочет попросить сильно на Путлера не наезжать, а то его Ермак наругает?
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07.06.2021 07:53 Ответить
телефонна розмова скоріше всього відбудеться
особиста зустріч ні
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07.06.2021 07:54 Ответить
Який сенс Байдену зустрічатись з недоумком?
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07.06.2021 07:56 Ответить
Ну с Путиным же встречается. В рамках обхода больницы мог бы всех посетить ))
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07.06.2021 09:21 Ответить
Господи,сделай так ,чтоб зекретин уже чем то подавился...
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07.06.2021 07:55 Ответить
Про "Закон Бумеранга" слышала? Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 4794

Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 1154
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07.06.2021 08:16 Ответить
Абрамченко оценила возможность запрета памперсов в РФ
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07.06.2021 07:55 Ответить
Напиши в твитОр, он сразу тебя узнает и пригласит на встречу с пуйлом подавать шашлыки
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07.06.2021 07:55 Ответить
кому ты нужен, чмо, кроме своих зебанутых избирателей????
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07.06.2021 07:56 Ответить
Ну, не треба так. Зеленський найпопулярніший комік РФ. Галустян йому заздрить.
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07.06.2021 08:01 Ответить
ну, хіба, що так....
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07.06.2021 08:06 Ответить
А що, цього мало?
Зеленський забезпечив собі безбідне майбутнє на все життя. Уявіть- Москва, стадіон в Лужніках, на сцену виходить ведучий і проголошує:
-А сєйчас, шестой презідєнт України, са сваім безсмєртнім номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
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07.06.2021 08:16 Ответить
та да! можу собі таке уявити! успіх буде надзвичайний!
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07.06.2021 13:09 Ответить
Срамота-то какая.
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07.06.2021 07:59 Ответить
Дурень та кому ти потрібен . З тобою все ясно. Байден винуватий що Україна ще до цього часу не в НАТО))!! Порошенко вже давно все зробив без тебе коли зустрічався і з Блинкеном і з сенаторами.. Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты - Цензор.НЕТ 8068
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07.06.2021 07:59 Ответить
Возьмет в любом кол-ве и позе? Согласно квартальному бизнес-плану.
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07.06.2021 08:00 Ответить
Нехай публічно попросить Петра організувати...
Інакше Петро сам перебалакає з Байденом.
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07.06.2021 08:06 Ответить
дада...не сомневался что найдётся куча чудаков типа тебя))) граф))
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07.06.2021 08:13 Ответить
недоумки привели ущербное к власти, а теперь, так как их много видите ли, все должны их или уважать или пойти нах! Конченые выродки.
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07.06.2021 08:16 Ответить
А что сделал зеленский?? Список дел есть??
Ну шашлык пожарил...в отпуск раз двадцать сьездил за два года...что еще??
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07.06.2021 08:20 Ответить
За два года он уже навстречался и наговорился, что его теперь все нах посылают... Кто будет с ним встречаться, если через пол часа все детали будут знать у *****? Ему назвалии фамилии... Он сделал вид что не понял... К чему теперь эти слезы?
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07.06.2021 08:26 Ответить
шашлычков пойди пожарь, встреча ему нужна! Убогий.
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07.06.2021 08:10 Ответить
Бяда,ОНО действительно придурок
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07.06.2021 08:17 Ответить
Воффа, нужно было внешней политикой заниматься, а не «ширпотребом» (видосики) нарИд развлекать.......вот теперь: жри.Те - не обляпайтесь.......
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07.06.2021 08:19 Ответить
Навстречался уже, встречака млять. Хватит с нас Омана. Да и что ты можешь внятного Байдену сказать? Как тебя фсб за яйца накрепко прихватила? Или как москва нафаршировала все органы власти своими ублюдками, а ты, чтобы создать видимость хоть какой-то активности, за добровольцами с наручниками гоняешься?
Зеленский! Мне хачапури, салат и два шашлыка! И вино чтобы холодное!
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07.06.2021 08:19 Ответить
Почую кожного. Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 8088
Шо ви кажете?

Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 9268
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07.06.2021 08:19 Ответить
Хватило одного разговора,что бы понять кто такой не лох.А вообще кто с ним после одного разговора,еще беседует?
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07.06.2021 08:20 Ответить
На стадіон, падла! На стадіон
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07.06.2021 08:21 Ответить
Позвони мне, позвони.... Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 4935
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07.06.2021 08:23 Ответить
Вава став схожим на підстпркувату даму з емаомтних послуг, яку ніхто не викликає, бо і свіжість не перша, і понтів багато, і за час тривалого заняття професією набрала я всяких "мух". Тому дзвонять про послуги вже не їй, а молодшим, симпатичнішим і більш поклали тим і адекватним "колегам". І тому тепер вона сама обриває телефони з пропозиціями, пропонуючи різні знижки і додаткові послуги. 😁 Але це мало допомаає. І конкуренція висока, і конкуренти на голову вищі. 😊
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07.06.2021 08:25 Ответить
Якби зєля сидів на попі рівно, не було б видно, який він придурок.
По-перше, штірліц палиться. У пуйла не впевнені у повістці і настроях перед зустріччю, тому висилають шпійона наперед. Дозорний єфрейтор зєля.
По-друге, заглядати в очі тепер необов'язково. І в очко теж. Бо є така чудесна штука, як телефон з відео.
По-третє, з тобою все ясно, ніхто ні про що розмовляти вже не хоче і не буде. Блінкін пістонів навставляв, і за то подякуй.
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07.06.2021 08:26 Ответить
Зеля переживает за своего шефа, потому хочет встретиться с Байденом.
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07.06.2021 08:26 Ответить
як би Порошенко не підказав, то зечмо сиділо б й мовчало
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07.06.2021 08:26 Ответить
Комік залишається коміком. Він знайшов у Байдені "колегу", хі-хі!. Така його суєта ще на гірше діє для його репутації. Та він же нічого не і вміє крім, як метушитися сцені. Але зробили трагедію з зустрічі Байдена і Путіна. Ті і самі знають, що нічого враз не зміниться. Аби люди на майбутнє зрозуміли, що державою керувати - справа серйозна.
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07.06.2021 08:42 Ответить
встретиться он готов... опять в оман потянуло? Ленку выгуливать уже хватит!
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07.06.2021 08:43 Ответить
Как этот клоун хочет к себе внимание! Встретится он может - только в цирке с роялем на арене.
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07.06.2021 08:48 Ответить
Сначала вычисти ОП от кремлёвской агентуры, кукла каломойская... О чём с тобой разговаривать лидеру мощнейшего государства планеты? Тебя для него просто не существует.... С пылью, с кишечными газами не разговаривают, а тем более, не советуются...Поэтому, закрой рот и не отсвечивай....
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07.06.2021 08:50 Ответить
Спитай в Порошенка, чому з ним говорили і дослухались, в тебе бачити не хочуть.
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07.06.2021 08:50 Ответить
Хаха, то с одним хотел встретится где угодно, теперь с другим, никак не поймет что его номер 6, в лучшем случае по телефону поговорят.
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07.06.2021 08:51 Ответить
Говоря о саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.Источник: https://censor.net/ru/n3269793

Сидить і на все готове чекає...
Ото пень.. Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 8691
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07.06.2021 08:55 Ответить
Спочатку Бубочці потрібно вибачитися перед Байденом за "плівки Деркача" і закрити всі справи. А потім Байден подумає, чи варто пачкатись у зеленому болоті.
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07.06.2021 08:56 Ответить
Очєнь смєшно.
"Американське видання Axios з посиланням на джерела у адміністрації президента США Байдена повідомило, що Зеленського планували запросити до Вашингтона перед саммітом Байдена-Путіна в Женеві. Однак, в останній момент в США передумали через скандал із звільненням керівництва Нафтогазу в обхід норм корпоративного управління. "Exclusive: Zelensky "surprised" and "disappointed" by Biden pipeline move

Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 7419
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07.06.2021 08:57 Ответить
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 910Готов вылететь в любую точку мира
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07.06.2021 09:02 Ответить
ну хоть в Оман!
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07.06.2021 12:30 Ответить
А що, зустрічі з Блінкеном недостатньо?
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07.06.2021 09:22 Ответить
*****,ну тебя же кретина предупреждали несколько раз,разные люди и по поводу еРМАКА и того же "Нафтогаза",но ты всё дурковал и всё стучал"писюном по пианинУ",ну вот теперь жри только не подавись или наоборот подавись по скорее!!!
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07.06.2021 09:22 Ответить
Погано до нього доходить!(((( ****, як же нам не везе з президентами(
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07.06.2021 09:22 Ответить
При пятом такого позора не было. Просто не научились ценить, то что есть.
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07.06.2021 09:32 Ответить
Неужели некому объяснить этому недоумку-телепортатору, что он нах не нужен в любой точке мира?Шашлыков некошерных обожралось наверно, вот его и пучит.
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07.06.2021 09:25 Ответить
Готов встретиться в любой момент и в любой тоЛчке планеты
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07.06.2021 09:37 Ответить
пустослов и ублюдок!! Ты готов только шашлыками кормить журнаШЛЮХ, а когда дело доходит до международных встреч, язык в жопу засовуешь
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07.06.2021 09:38 Ответить
безкоштовна порада: Клоун може поїхати на екскурсію в Білий Дім, а там вже заховатись та підстерегти Байдена в туалеті. Головне - не переплутати з туалетом першої леді, бо може бути скандал.
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07.06.2021 10:07 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ .Байден допомогає державі Україна , а блазня ігнорує . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу Байдена , тобто провокує Байдена на увагу до своєї особи , а не держави .
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07.06.2021 10:10 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не произойти. Об этом он заявил в интервью сайту Axios Источник: https://censor.net/ru/n3269793

а вот уже пошла гулять новость об истинной причине невозможности встречи: "Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з лідером США Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу", повідомляє видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена." Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон через зміну керівництва "Нафтогазу" - Axios.

Ну шо, "найвелычнишый", опять обделался
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07.06.2021 10:23 Ответить
Военные просят денег то на сбитый квадрокоптер, то на солярку доехать до передовой.
Вот как как Зеленский готов защищать Украину.
Байден с ним должен консультироваться....
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07.06.2021 10:28 Ответить
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 6591

Канцлерский Суд штата Делавэр. Место встречи изменить нельзя.
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07.06.2021 10:33 Ответить
Б..ять, як же соромно за цього блазня та 73% з"*******... Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 6990
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07.06.2021 10:34 Ответить
моника готова к любым позам , сама казала
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07.06.2021 10:39 Ответить
Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз". Цей крок викликав стурбованість у адміністрації Байдена , що Зеленський відмовився від зусиль по боротьбі з корупцією...
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07.06.2021 10:40 Ответить
Що наше чудо, пародія на президента, про себе думає? Висуває якісь дебільні вимоги Байдену, Меркель... Два роки вже пройшло, а чучело продовжує керувати країною ніби це його квартал.
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07.06.2021 10:55 Ответить
" ...если США решили не советоваться с Украиной, то это будет большой ошибкой." Більшої помилки ніж ти важко придумати для України. Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 9424 Источник: https://censor.net/ru/n3269793
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07.06.2021 10:57 Ответить
Байден ждёт от зели судебной реформы - её нет.
Байден ждёт свободы слова - её свинчивают.
Байден ждёт приговоров по коррупции, эффективной работы антикоррупционного суда - её нет.
Байден ждёт решений по преступным олигархам - их нет.
Байден требует убрать ермака - зеля отказывает ему .
А ваащета зеля хочет встречаться с Байденом в любой точке планеты и защищать Украину.
Говорят шизофреник - это человек, у которого в сознании живут две , совершенно взаимоисключающие друг друга идеи, и ему это не мешает.
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07.06.2021 10:57 Ответить
"Являясь гарантом Конституции Украины...."-його,мабуть,серйозно довбонуло Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 994
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07.06.2021 11:54 Ответить
Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети - Цензор.НЕТ 2533
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07.06.2021 11:56 Ответить
Зеленский, дамба на границе с Крымом, возведенная силами обычных людей стала разваливаться! Ты у себя в стране не в состоянии начать борьбу с агрессором, какое моральное право ты имеешь это требовать от других?!
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07.06.2021 12:00 Ответить
Изя, выяснилось, что это трудно.
- Что трудно, Сёма?
- Натянуть шапку Гетмана на колпак Клоуна.
- Это не трудно, Сёма. Это невозможно...
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07.06.2021 12:14 Ответить
защитник хренов - щож ти від мобілізації то тікав.... гидота маніпулятивна ....
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07.06.2021 12:21 Ответить
вова, а ты с ермаком встреться, друг другу на байдена пожалуетесь, набухаетесь, красота ..... не життя а праздник!
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07.06.2021 12:33 Ответить
допрыгался зеленый пианист?
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07.06.2021 12:37 Ответить
Володимир Зеленський займає інфантильну позицію в зовнішній політиці.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.
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07.06.2021 12:41 Ответить
доходит до него тяжело, но славо богу доходит)
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07.06.2021 12:51 Ответить
Серчал мужик на барина, а барин-то и не знал
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07.06.2021 13:05 Ответить
 
 