Зеленский хочет поговорить с Байденом перед саммитом с Путиным: Готов встретиться в любой момент и в любой точке планеты
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Говоря о саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом до 16 июня, но понимает, что из-за графика президента США этого может не произойти. Об этом он заявил в интервью сайту Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Являясь гарантом Конституции Украины, я готов защищать Украину в любой момент и в любой точке планеты, и я готов встретиться с ним и обсудить все эти детали перед встречей", — заявил украинский президент.
Говоря о предстоящем саммите президентов США и России, Зеленский отметил, что представители Байдена пока не связывались с украинской стороной для консультаций.
"Еще нет, и я считаю, решение лежит на них", - сказал Зеленский и добавил, что если США решили не советоваться с Украиной, то это будет большой ошибкой.
Пожалуйста, подождите...
особиста зустріч ні
Зеленський забезпечив собі безбідне майбутнє на все життя. Уявіть- Москва, стадіон в Лужніках, на сцену виходить ведучий і проголошує:
-А сєйчас, шестой презідєнт України, са сваім безсмєртнім номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Інакше Петро сам перебалакає з Байденом.
Ну шашлык пожарил...в отпуск раз двадцать сьездил за два года...что еще??
Зеленский! Мне хачапури, салат и два шашлыка! И вино чтобы холодное!
Шо ви кажете?
По-перше, штірліц палиться. У пуйла не впевнені у повістці і настроях перед зустріччю, тому висилають шпійона наперед. Дозорний єфрейтор зєля.
По-друге, заглядати в очі тепер необов'язково. І в очко теж. Бо є така чудесна штука, як телефон з відео.
По-третє, з тобою все ясно, ніхто ні про що розмовляти вже не хоче і не буде. Блінкін пістонів навставляв, і за то подякуй.
Сидить і на все готове чекає...
Ото пень..
"Американське видання Axios з посиланням на джерела у адміністрації президента США Байдена повідомило, що Зеленського планували запросити до Вашингтона перед саммітом Байдена-Путіна в Женеві. Однак, в останній момент в США передумали через скандал із звільненням керівництва Нафтогазу в обхід норм корпоративного управління. "Exclusive: Zelensky "surprised" and "disappointed" by Biden pipeline move
а вот уже пошла гулять новость об истинной причине невозможности встречи: "Білий дім розглядав можливість запросити президента України Володимира Зеленського у Вашингтон для зустрічі з лідером США Джо Байденом до його саміту з президентом РФ, але відмовився від цієї ідеї через зміну керівництва "Нафтогазу", повідомляє видання Axios з посиланням на джерело в адміністрації Байдена." Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон через зміну керівництва "Нафтогазу" - Axios.
Ну шо, "найвелычнишый", опять обделался
Вот как как Зеленский готов защищать Украину.
Байден с ним должен консультироваться....
Канцлерский Суд штата Делавэр. Место встречи изменить нельзя.
Байден ждёт свободы слова - её свинчивают.
Байден ждёт приговоров по коррупции, эффективной работы антикоррупционного суда - её нет.
Байден ждёт решений по преступным олигархам - их нет.
Байден требует убрать ермака - зеля отказывает ему .
А ваащета зеля хочет встречаться с Байденом в любой точке планеты и защищать Украину.
Говорят шизофреник - это человек, у которого в сознании живут две , совершенно взаимоисключающие друг друга идеи, и ему это не мешает.
- Что трудно, Сёма?
- Натянуть шапку Гетмана на колпак Клоуна.
- Это не трудно, Сёма. Это невозможно...
Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.