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обстрел (20241) Донбасс (26945) наемники РФ (2004) операция Объединенных сил (4182)

Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Враг за сутки семь раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на утро 7 июня, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, вблизи населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское российские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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В районе населенного пункта Широкино враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 7 июня, обстрелы не зафиксированы.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - рассказали в штабе.

Враг за сутки семь раз нарушил режим тишины на Донбассе. Российские оккупанты били из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС 01
Враг за сутки семь раз нарушил режим тишины на Донбассе. Российские оккупанты били из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС 02
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Однако устойчивый режим "тишины",его каждый день нарушают,а он существует...
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07.06.2021 08:06 Ответить
Раніше в таких темах було повно зебів.
Рвались в атаку.
Де вони зникли отак і відразу. Ворог за добу сім разів порушив режим "тиші" на Донбасі. Російські окупанти били зі 120-мм мінометів. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2461
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07.06.2021 09:16 Ответить
З 2019 року в їх "головах" мир.
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07.06.2021 10:37 Ответить
Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Российские оккупанты били из 120-мм минометов. Боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2360
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07.06.2021 08:11 Ответить
 
 