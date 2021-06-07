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Зеленский (16565) Россия (91316) США (23209) Черное море (1334)

Зеленский обсуждал с США увеличение военной помощи: "Россия практически доминирует на Черном море"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский обсуждал с США увеличение военной помощи:

По словам президента, обсуждались также некоторые другие вопросы, связанные с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.

Военная помощь Украине, которая обсуждалась во время визита американских сенаторов и госсекретаря США Энтони Блинкена в нашу страну, касается укрепления обороны в Черном и Азовском морях. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский изданию Axios, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я встречался с американскими сенаторами, которые побывали у нас, раньше я встречался с госсекретарем США. Мы обсуждали увеличение военной помощи. К сожалению, я не могу поделиться деталями, но это очень, очень важно для нас. Речь шла о безопасности, о безопасности в Черном и Азовском морях, потому что наши позиции там достаточно слабые, на мой взгляд. Россия практически доминирует на Черном море, это правда, и мы это признаем, и мы хотели бы, чтобы у нас там были серьезные силы - только для целей обороны, для обороны нашей страны и границ ", - отметил Зеленский.

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По словам президента, обсуждались также некоторые другие вопросы, связанные с оказанием помощи Украине в сфере безопасности.
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Топ комментарии
+14
Чому не фінансуєш виготовлення "Нептунів"?
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07.06.2021 08:12
+13
падло гнусавое...
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07.06.2021 08:18
+12
И именно поэтому похеренна программа "Нептун"??? Два года... А теперь ты рассказываешь про "слабые позиции"???
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07.06.2021 08:16
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один Адмирал Кузнецов чего стОит)))) доминанты хреновы....
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07.06.2021 08:12 Ответить
при чем здесь дрововоз кузя? он не состоит в чф рф.
а среди корыт чф рф есть достаточно мощные новые единицы, как например, ракетные корабли проекта буян.
и рашка реально доминирует в черном море
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07.06.2021 08:49 Ответить
про Кузю это я вспомнил для смехе...а насчёт доминирования думаю Турция могла бы поспорить...
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07.06.2021 11:27 Ответить
Турция могла бы наверное... Но бОльшую часть инфраструктуры ВМС корабельного состава Турция сосредоточила на средиземном море. Корабли, конечно, при надобности через свой же Босфор турки в Черное море могут пригнать, но береговая инфраструктура ВМС у них, насколько я понимаю, значительно уступают чф рф. Я бы сказал так: турки вполне контролируют свою прибрежную южную полосу черного моря и проливы. А рф хозяйничает невозбранно на азове, в центральной части и на северозападе моря у нас буквально под Одессой. И это проблема.
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07.06.2021 17:51 Ответить
Чому не фінансуєш виготовлення "Нептунів"?
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07.06.2021 08:12 Ответить
И именно поэтому похеренна программа "Нептун"??? Два года... А теперь ты рассказываешь про "слабые позиции"???
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07.06.2021 08:16 Ответить
падло гнусавое...
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07.06.2021 08:18 Ответить
по моему это очередная порция лапши согласованная с охметовскими журнашлюхами
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07.06.2021 08:19 Ответить
Зеленский ты дятел , у вас бабла не меряно , рас в неделю с таможен по 700000 $ отправляют 💰 деньги ,а ты ***** помощь просишь , вот это хуцпа 🤦🤔🙄🤣
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07.06.2021 08:20 Ответить
Просил три авианосца - один под Кирилловку, под Геническ и одни под Коблево. Одесса сама о себе позаботится как всегда...
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07.06.2021 08:25 Ответить
ни с кем он не обсуждал, он нюхал
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07.06.2021 08:25 Ответить
Вава думає, що США нічого не знають про плани державного фінансування (розпилу) так званого Інституту майбутнього при наявності більше 300 Вузів, про скорочення до 2024 року фінансування оборонних потреб. 😊 Йому чомусь здається, що серйозні дяді з великими грошима - то еквівалент його зубожілих виборців. 😊 Та в тих дчдів тому і гроші є, що головою думають, а не шлунком, чи жопю і працюють важко цілий рік, а не пікнік влаштовують, чи по Оманаз катаються. Тому даремно він так. Я своєму сусіду, який залежний від ігрових автоматів, грошей теж не позичу і допомагати не буду. Бо це і йому не допоможе, і мій фінансовий стан погіршить. 😊
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07.06.2021 08:39 Ответить
При Порохе, мы освобождали наши земли, при ЗЕлёном ублюдке - сдаём
Террористы «ДНР» захватили часть серой зоны под Мариуполем - об этом сообщили в ОБСЕ ещё 4 июня.
В частности, у прифронтового Набережного (напротив нашего Чермалыка под Мариуполем) на 190 метров продлили свою передовую траншею, сократив расстояние до укреплений Объединенных сил до одного километра.
* * *
➡️ 190 метров... Вроде, ерунда - да? Но недавно я разговаривал с одним высоким чином ВСУ - одним из тех специалистов, которых уволила новая власть. За то, что был категорически против принципа "главное - перестать стрелять".
➡️ Он говорит, при Порошенко ВСУ успешно использовали тактику "лягушачьих прыжков". Такую тактику армия США применяла во время Второй Мировой, и довела ее до совершенства. В исполнении ВСУ она выглядела так - продвинулись, закрепились. Пусть это 500 метров или километр, но продвинулись и закрепились. Так было на светлодарском направлении, а потом и мариупольском. Продвижение шло в обход населенных пунктов, но брались выгодные позиции - посадки, высотки и самое главное - места, откуда открывается обзор на коммуникации противника.

➡️ Что происходит сейчас? Территории, которые отвоевала армия в 2015-2019 годах, сданы противнику в рамках "мирного плана".
За время Зе-президенства, не освобождено ни метра украинской земли, а потеряны километры.
Тактику "лягушечьих прыжков" успешно применяют российские наёмники.

➡️ Может, начало гибнуть меньше наших воинов? Ничуть - потери не уменьшаются. А Ермак вчера в очередной раз заявил, что "нужно заканчивать войну". Как будто мы её начинали...

➡️ Я понимаю, что сейчас главная задача "зелёных" - под видом борьбы с олигархами, провести тотальный передел собственности и монополизировать СМИ. И всё внимание плебса умело брошено на этот дешёвый перфоменс, который преподносится под благородным, но лживым соусом. А тем временем...

➡️ Сэр Черчилль говорил: «Меня часто спрашивают: «За что мы сражаемся?» Могу ответить: «Когда перестанем сражаться - тогда и узнаете». И это - о тех самых 190 метрах украинской земли...
Sharp`s
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07.06.2021 08:44 Ответить
А чого раніше мовчав ?
Жодних заяв , ніфіга...
Шашличок він смажив...
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07.06.2021 08:48 Ответить
Трепло
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07.06.2021 09:05 Ответить
А що ти зробив для зміцнення оборони?Тепер замість запуску ракет по противнику будеш зі своїм дєрьмаком Вермікулюс і Аква Ерукто кричати і чарівною паличкою махати.
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07.06.2021 09:07 Ответить
Володимир Зеленський займає інфантильну позицію в зовнішній політиці.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.
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07.06.2021 12:41 Ответить
Гундосое, только в Черном???? А Азовское ты уже сдал???
Только тявкал на Пороха за проход через керческую протоку---а ведь так Порох обратил внимание ВСЕГО МИРА на эту проблему!
А ты что делаешь? Ноешь и жалуешься? Ничтожество!
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08.06.2021 00:52 Ответить
 
 