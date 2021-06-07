В Украине за сутки от COVID-19 умерли 33 человека, зафиксированы 535 новых случаев заражения, 1 743 человека выздоровели

В Украине зафиксированы 535 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 7 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"7 июня 2021 в Украине зафиксированы 535 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 30 детей и 61 медработник.

Также за минувшие сутки:

госпитализирован - 601 человек;

летальных случаев - 33;

выздоровели - 1 743 человека;

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За сутки протестировано:

методом ПЦР - 10 723 человека,

методом ИФА - 1 356 человек,

экспресс-тестами - 5 512 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 215 052 человека;

выздоровел - 2 094 971 человек;

летальных случаев - 51 215;

проведено ПЦР-тестов - 10 346 878.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ривненской (42) областях", - рассказали в Минздраве.











