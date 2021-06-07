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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 860 человек, всего - 1 241 008, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 860 человек, всего - 1 241 008, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 142 062 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"24 860 человек привиты против COVID-19 в сутки 6 июня 2021. Первую дозу получили 24 406 человек, полностью иммунизированы - 454 человека.

В течение суток работали: 189 мобильных бригад, 281 пункт вакцинации.

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По состоянию на 7 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 388 124 прививки", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 860 человек, всего - 1 241 008, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 860 человек, всего - 1 241 008, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 860 человек, всего - 1 241 008, - Минздрав 03
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За скільки років вакцинують більшість населення?
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07.06.2021 08:52 Ответить
Мізер !!! Нас 30 млн, що потребують вакцинації. Якщо хтось не хоче - роз'яснюйте, вимагайте, робіть щось по цьому питанню!

Але забезбечте населення вакциною!!!
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07.06.2021 09:11 Ответить
на зараз вакцина є і бажаючі є, немає достатньої кількості бригад для уколу.
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07.06.2021 14:00 Ответить
Украина страшно отстаёт от соседей, от своих планов и графиков, даже уже от уменьшенных планов Ляшка тоже отстаёт. Его обещание: 5млн. людей (т.е., 10млн. вакцинаций) за 100 дней. За день = 100тыс. уколов. Сейчас для наверстывания отставания уже нужно делать по 150-200тыс. в день... Зелёные раскачиваются годами..... Сами уже вакцинированы, а вы (народ) - потерпите...
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07.06.2021 19:10 Ответить
 
 