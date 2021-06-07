За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 24 860 человек, всего - 1 241 008, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 142 062 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"24 860 человек привиты против COVID-19 в сутки 6 июня 2021. Первую дозу получили 24 406 человек, полностью иммунизированы - 454 человека.

В течение суток работали: 189 мобильных бригад, 281 пункт вакцинации.

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По состоянию на 7 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 646 129 человек.

С начала прививочной кампании привиты 1 241 008 человек, из них получили 1 дозу - 1 241 006 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 147 118 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 1 388 124 прививки", - рассказали в Минздраве.





