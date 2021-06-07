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Новости Политика УкраиныЗа рубежом
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Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства

Из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз" Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации президента США, пеередает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.

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Однако там отказались развивать идею встречи "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", добавил источник.

Как пишет издание, этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".

28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция. 29 апреля Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы "Нафтогаза" и призвали украинскую власть уважать корпоративное право. Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. В МИД Украины заявили, что Зеленский поговорит с Байденом накануне саммита.
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Топ комментарии
+103
Да как они смеют так себя вести с найвеличнишим лидером **********?
Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios - Цензор.НЕТ 5338
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07.06.2021 09:02
+87
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
Пройшло ДВА РОКИ! І хтось бачить що тут якась помилка?!
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07.06.2021 09:07
+57
Не "ми" а "ВОНИ" - оті "хоть паржом"! А от "розгрібать" будем змушені разом! І що саме образливе - левову частку зусиль змушені будуть прикладать саме ті що голосували "проти" а "голосувальщики "по приколу" будуть мовчки спостерігать як у них це вийде!!!
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07.06.2021 09:13
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Страница 3 из 3
Почему Зеленский так тупит???
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07.06.2021 16:16 Ответить
Бо нада морковку кушать - память восстанавливает.
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07.06.2021 16:52 Ответить
Ось так ми маємо можливість спостерігати як найвеличніший лідер ********** перетворюється на звичайне гімно. /мендель/
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07.06.2021 17:58 Ответить
Вы бы сьели шашлычёк, гражданин начальничёк!
Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 7068
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07.06.2021 18:33 Ответить
Тут дело не в персоналии Зеленского а в дедуле Байдене,пока что по факту по нормально лизнул зад ***** слив "северный поток",при Трампе ,были наложены санкции которые по факту снял Джо,типа большой друг Украины.Если Зеля только хотел заглянуть в глаза Путину то Джо непосредственно уже будет это делать,чего он хочет этим добиться?К большому сожаления Украина слила ядерное оружие,экономически зависима от Запада,вот что тут реально можно сделать?Эта ситуация была ещё предопределена в 90-е года.Сами лишили себя оружия в обмен на ничего,сейчас можно только кричать помогите,это позиция не очень прямо скажем.
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07.06.2021 18:41 Ответить
Об величайшего руководителя нашей с вами современности ноги не вытер только ленивый.
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07.06.2021 18:57 Ответить
Просто в белом доме бояться,что после приезда янелоха будет как с собором парижской Богоматери,зачем накликать на Америку беду.Везде где не появляется найвеличнийший происходят природные катоклизмы.Ну не терпит земля-матушка этого выродка.
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07.06.2021 19:18 Ответить
Зеленский должен был отказаться от встречи из-за одобрения Байденом строительства Северного Потока 2 .
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07.06.2021 19:31 Ответить
ЗЕнелохи опять оказались ЛОХами.
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07.06.2021 19:32 Ответить
Белый дом отказался принять.
А вот жёлтый дом примет.
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07.06.2021 19:47 Ответить
Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 7846
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07.06.2021 22:30 Ответить
Зрады со стороны американцев не будет - интересы Украины в той или иной степени будут учтены.
Плохо, что "в той или иной степени".
Потому что Зеленскому не нужно было отдавать внешнюю политику на откуп агенту "Козырь", не кричать на каждом углу: "Дайте то, дайте это...", не поощрять коррупцию,
не бороться с прозападной оппозицией, а выполнять свои конституционные функции
- укреплять армию и вдумчиво работать на внешнеполитическом направлении.
Наскоки, кривляния и балабольство в духе 95 квартала нужно было оставить в 95 квартале,
а не делать их лицом всей Украины.
Украина выживет, но отмывать зелёный осадок придётся очень долго 😟
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07.06.2021 19:47 Ответить
И ещё
, кроме того , крайнее раздражение у администрации Байдена вызвал тот факт,
что Зе-власть не нашла лучшей тактики, чем откровенно и нагло клянчить - НАТО, деньги, оружие - не прикладывая при этом усилий для достижения целого ряда евроатлантических стандартов внутри страны !!
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07.06.2021 19:52 Ответить
ЗЕбилы уже обьяснили что это Порошенко заплатил Байдену рошенками шоб тот не приглашал найвеличнишого???
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07.06.2021 20:14 Ответить
Пообещал убить и сьесть Трампа, его брата и пол республиканской партии, а затем заразить короной всех китайцев - более подходящая версия для зебилов.
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07.06.2021 21:09 Ответить
Как отказали! Он же обещал высадить 10 000 000 деревьев за месяц, нет , за неделю , и его не хотят видеть ?!

А в это время перекрытый крымский канал дал течь !

Перекрывали, вложили миллионы и что -как всегда,халтура !
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07.06.2021 20:41 Ответить
У Зеленського немає Національної Гідності Українця. Такий керівник країни є ненадійним і непогнозованим.Американці, французи, німці, ті ж московити - великі патріоти своїх країн і домовлятися з типом, котрий не поважає національні святині і цінності своєї країни вони остерігаються. А про себе - гидують...
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07.06.2021 21:41 Ответить
ЩО ХОЧЕ Зе АКТОР -
ПІЙТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ НА ДРУГИЙ СТРОК З АГЕНТАМИ ФСБ

ЄРМАКОМ І ІНШИМИ У СВОІЙ КОМАНДІ Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 6852
Це оптимізм чи наркотичні галюцинації ?
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07.06.2021 22:32 Ответить
ВОВА, ЗА ТОБОЙ ПРИЙДУТЬ


Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios - Цензор.НЕТ 370
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07.06.2021 22:33 Ответить
А та грамотійка висувала свою кандидатуру на вибори президента? Чи тільки ляпати язиком здатне?
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07.06.2021 23:45 Ответить
Зато Дєрьмак мядальку від ху#ла отримає. Завдання ******* виконав, Янелоха підставив, Україну в черговий раз опустив. Далі буде ще гірше.
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07.06.2021 23:56 Ответить
А о чем говорить с зеленым дебилом? Он двух слов не вяжет, несет какую-то околесицу.
Смысл?
Да и унизительно ,политикам уровня Байдена, тратить время на это зарвавшееся гундосящее ничтожество...
А ведь было время, когда , со слов Байдена, он общался с Порошенко чаще, чем со своей женой!
Но одно дело, говорить с умным, опытным,волевым,целеустремленным, состоявшимся человеком, и совсем другое, с недоумком, необучаемым, вороватым, ленивым, брехливым,мстительным, обидчивым, бесполезным и бездарным зеленым клоуном...
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08.06.2021 00:47 Ответить
Вчера Джо Байден звонил Зеле....разговор был о НАТО и ПДЧ...
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08.06.2021 03:25 Ответить
брехня.
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08.06.2021 23:27 Ответить
Да неудобно как-то приглашать Зеленского в Вашингтон - это ж все рояли придётся попрятать - ато вдруг Зеленский, проходя мимо, не удержится и збацает тилипком "Мурку". Это же ж потом какие расходы - "законтаченные" клавиши менять.
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11.06.2021 22:30 Ответить
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