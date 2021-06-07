Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios
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Из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз" Белый дом отказался приглашать в Вашингтон президента Владимира Зеленского перед встречей лидеров США Джо Байдена и РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник в администрации президента США, пеередает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
По данным источника издания, Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным.
Однако там отказались развивать идею встречи "из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз", добавил источник.
Как пишет издание, этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации Байдена, что Зеленский "делает шаг назад в усилиях по борьбе с коррупцией".
28 апреля Кабмин распустил набсовет, уволил главу правления "Нафтогаза" Андрея Коболева и назначил на его место и.о. главы Минэнерго Юрия Витренко. В НАК заявили, что принятое решение – юридическая манипуляция. 29 апреля Европейский Союз, Госдеп США, послы G7, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация выразили обеспокоенность в связи с увольнением главы "Нафтогаза" и призвали украинскую власть уважать корпоративное право. Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. В МИД Украины заявили, что Зеленский поговорит с Байденом накануне саммита.
Пожалуйста, подождите...
А вот жёлтый дом примет.
Плохо, что "в той или иной степени".
Потому что Зеленскому не нужно было отдавать внешнюю политику на откуп агенту "Козырь", не кричать на каждом углу: "Дайте то, дайте это...", не поощрять коррупцию,
не бороться с прозападной оппозицией, а выполнять свои конституционные функции
- укреплять армию и вдумчиво работать на внешнеполитическом направлении.
Наскоки, кривляния и балабольство в духе 95 квартала нужно было оставить в 95 квартале,
а не делать их лицом всей Украины.
Украина выживет, но отмывать зелёный осадок придётся очень долго 😟
, кроме того , крайнее раздражение у администрации Байдена вызвал тот факт,
что Зе-власть не нашла лучшей тактики, чем откровенно и нагло клянчить - НАТО, деньги, оружие - не прикладывая при этом усилий для достижения целого ряда евроатлантических стандартов внутри страны !!
А в это время перекрытый крымский канал дал течь !
Перекрывали, вложили миллионы и что -как всегда,халтура !
ПІЙТИ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ НА ДРУГИЙ СТРОК З АГЕНТАМИ ФСБ
ЄРМАКОМ І ІНШИМИ У СВОІЙ КОМАНДІ
Це оптимізм чи наркотичні галюцинації ?
Смысл?
Да и унизительно ,политикам уровня Байдена, тратить время на это зарвавшееся гундосящее ничтожество...
А ведь было время, когда , со слов Байдена, он общался с Порошенко чаще, чем со своей женой!
Но одно дело, говорить с умным, опытным,волевым,целеустремленным, состоявшимся человеком, и совсем другое, с недоумком, необучаемым, вороватым, ленивым, брехливым,мстительным, обидчивым, бесполезным и бездарным зеленым клоуном...