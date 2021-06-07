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УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"

Новости Цензор.НЕТ Общество Спорт

УАФ ответила России:

Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич поделился мнением о критических выпадах в адрес новой формы сборной Украины для чемпионата Европы - 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metaratings.ua.

"В первую очередь, хотелось бы дать совет этим "экспертам" - лучше занимайтесь скандалами с допингом, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования в отношении очертаний границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики", - заявил Маркевич.

Также он добавил, что согласен президентом УАФ Андреем Павелко в том, что силуэт Украины будет придавать сил игрокам сборной.

Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.

Читайте: Новые тесты на коронавирус у футболистов сборной Украины оказались негативными, - УАФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+81
Нехай подякують, що не написали "Хутін - пуйло!" В УАФ ответили России на критику новой формы сборной Украины по футболу: "Лучше занимайтесь скандалами с допингом" - Цензор.НЕТ 5280
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07.06.2021 09:14
+61
Молодці !
Навішали по рогах.
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07.06.2021 09:08
+58
В мордорі пердаки рве. Значить усе правильно зроблено.
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07.06.2021 09:12
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Молодці !
Навішали по рогах.
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07.06.2021 09:08 Ответить
Смерть ворогам! Я б ще це додав 😁
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07.06.2021 09:10 Ответить
і на гіляку В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 1349
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07.06.2021 09:22 Ответить
В мордорі пердаки рве. Значить усе правильно зроблено.
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07.06.2021 09:12 Ответить
погані сусіди живуть не своїм життям, а життям своїх сусідів.
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07.06.2021 10:20 Ответить
"Рассеи такая вся. Полиция без жетонов, солдаты без погон, могилы без табличек, спортсмены без знамен. Это и есть мировой изгой"(с)
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07.06.2021 11:30 Ответить
Нехай подякують, що не написали "Хутін - пуйло!" В УАФ ответили России на критику новой формы сборной Украины по футболу: "Лучше занимайтесь скандалами с допингом" - Цензор.НЕТ 5280
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07.06.2021 09:14 Ответить
Ще пропонувати ПТН ПНХ. Мали повне право.
Уявіть, як би кацапні прийшлось з соромом перекладати на англійську значення цих слів чи абревіатур )
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07.06.2021 09:17 Ответить
Пугачёва как то выразилась, что мол "Гугл не обманешь".
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07.06.2021 10:04 Ответить
Сильно багато честі.
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07.06.2021 10:43 Ответить
Життя потрібно прожити так, щоб кацапи ще довгі роки палали при згадці С.Бандери.
Гарна форма- треба брати!
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07.06.2021 09:15 Ответить
Как говорил профессор Преображенский,быдло Мавзолейное должно молчать и слушать,молчать и слушать чтьо говорят цивилизованные люди... В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 1179Крысы конченные вы задрали своими дупацкими выходками весь цивилизованный Мир...,Путлерская Срана-Помойка Мильдониев и Новичков... В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 6249 В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 1464
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07.06.2021 09:17 Ответить
Цапи Україні не указ!
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07.06.2021 09:21 Ответить
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 4779
Наш ответ однозначен!
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07.06.2021 09:24 Ответить
и плюс вот єто
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 2269
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07.06.2021 09:47 Ответить
А,что кто то спрашивает мнение этой вечно бухой маньки облигации?
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07.06.2021 09:25 Ответить
Мирону Маркевичу огромный респект. Человечище. И тренер талантливый и человек порядочный , без выпендрежа .
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07.06.2021 09:31 Ответить
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 2991
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07.06.2021 09:35 Ответить
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 634
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07.06.2021 09:46 Ответить
І скільки було тих бандерівців, що вже друге століття кацапів так корчить від згадки про них!
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07.06.2021 09:40 Ответить
У всех ведь в телефонах есть телеграмм? Так допишите этой мрази, что хороший россиянин - дохлый россиянин. Россияне хотели войну с Украиной? Они ее получили.
Россияне, правда, не учли, что совсем взрослые, даже пожилые люди в 2014-м из юристов, финансистов, манагеров, строителей зненацька научатся воевать. Причем, не просто воевать, а вдумчиво. Из нас получились охрененные зубодробительные войска специальных операций. Что их российская спецура, что американская дельта с морпехами, что британский САС - все ведь нервно курят в коридоре.
За исключением русских, ездят к нам учиться.
А где еще встретишь двух пятидесятилетних в прошлом гражданских пердунов, вдумчиво обсуждающих между собой нюансы установки противопехотных минных полей? Или баллистики при высокоточке с .50BMG?
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07.06.2021 09:44 Ответить
Як і слідувало очікувати, на сросії знатно бомбануло)
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 8840
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07.06.2021 09:47 Ответить
"По многочисленным просьбам трудящихся, ЦК КПСС повысил цены на мясо" (c)

В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 5957

А отвечать не надо было -- зачем с дебилами общаться?
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07.06.2021 09:47 Ответить
Маркевич красава, маскалей на гіляку.
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07.06.2021 09:49 Ответить
Вчера в Днепре на триатлоне среди юниорок победила россиянка. Выступала в форме с российским флагом и надписью RUS, но гимн российский на награждении не включили. Серебро и бронза у украинок.
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07.06.2021 09:51 Ответить
Виявляється москалям таки не усе одно що кордони московії не визнає жодна цивілізована країна у світі. Та то байдуже. Брехати їм не звикати.
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07.06.2021 09:52 Ответить
и скидываетесь на новые импланты для ботаксного, педофильного Шныря вовы а то сЦарь уже похож на жопу павиана))))
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07.06.2021 09:54 Ответить
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 744
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької
війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
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07.06.2021 10:20 Ответить
Да там в Макшании переполох. На самом "либеральном сайте" -эхо Мокселя пестрят заголовки - "На Украине..." - это шоб оскорбить побольнее украинцев. В ответ. Вся "либеральная" свора завыла в один голос с Манькой Захеровой. Крым типа их. Вот же толпо*пы.
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07.06.2021 09:56 Ответить
нет, это чтобы их не закрыли - последний более-менее либеральный ресурс в России.
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07.06.2021 10:43 Ответить
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 9295
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07.06.2021 10:02 Ответить

__________________ КОНСТИТУЦІЯ ____ УКРАЇНИ __________________
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УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 Українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь. Області і автономна республіка які розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть наш самий найлютійший ворог -окупант в світі жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим маньяком фюрером )(уйлом з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони а це святе назавжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І незважаючи на тимчасову продажну пацифістку владу ЗЕбілів капітулянтів національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу Українську землю.-
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07.06.2021 10:09 Ответить
Помню как у одного немецкого журналиста случился истерический припадок, когда один спортсмен сказал что все эти дела с мельдонием это все политика (внесение в его в запрещенные препараты, охота на российских спортсменов). Он буквально задыхался от возмущения. Они реально самозабвенно верят в собственную пропаганду.
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07.06.2021 10:10 Ответить
Ты про макшанских макак?
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07.06.2021 10:12 Ответить
Я про журналистов. Они бойцы идеологической войны. Они просто по определению не могут быть объективными.
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07.06.2021 10:16 Ответить
Шо ты, репоед тупой , там помнишь? Как тебя чичи раком ставили?
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07.06.2021 10:19 Ответить
Его ник говорит что это лизун жопы *****.
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07.06.2021 10:59 Ответить
Якшо випаде нагода зіграти з ордою, тре надіти форму з Путін-ху"ло,
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07.06.2021 10:21 Ответить
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 5135Нагадало ...Маркевич ще молодий з Лобановським .
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07.06.2021 10:23 Ответить
Кацапы Олимпиаду-2014 в Сочи выиграли за счет зарубежных
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу, но жидко
обосрасались!

Лыжник Белов А.Г. пожизненно дисквалифицирован из-за приема
допинга, Мордор минус две (золото и серебро) медальки.
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07.06.2021 10:32 Ответить
Кому интересно погуглите дом Черчесова в Австрии...его коллекция часов....А он сборную вывез на подготовку сборной России в Тироль...в родные пенаты....Вот и весь путриотизм..Он почётный житель Тиролля...И дочь работает архитектором в Австрии...Ну почему как только путриот попадает на запад то сразу становится подальше быть от своей страны?...в Мордоре они обсасывают бюджет для комфортной жизни на Загнивающем Западе..
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07.06.2021 10:42 Ответить
ностальгия-с, вероятно)))
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08.06.2021 16:01 Ответить
В УАФ відповіли Росії на критику нової форми збірної України з футболу: "Краще переймайтеся скандалами з допінгом" - Цензор.НЕТ 7774
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07.06.2021 10:57 Ответить
А кто такая Зах.ярова???
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07.06.2021 11:10 Ответить
А хорошо придумали!
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07.06.2021 11:28 Ответить
Захарова дерьмом плюется... а оно переполняет ее все равно - ватнику жопу Х.йла облизывают, что еще изгоям остается... чмошники рашисты обречены, их мир чмырит и это заслуженно!!
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07.06.2021 13:05 Ответить
Степан Бендера хоть-бы защищал свою родную Украину от войск фашисткой германии и от фашистов-коммунистов из НКВД России!! А что делали и кого защищали, целые сто- тысячные армии беглого предателя , героя СССР, Власова и банды полков и батальонов, предателей кубанских и донских козаков, в рядах вермахта ??!!. И почему лейтенант Джугашвили не застрелился , а сдался в плен ???...А 500-700 тысячные котлы, с пленными хвалёнными вояками -комуняками!!! Не всё так однозначно в этом мире!! Более половины населения СССР ненавидела эту советскую власть и её лидеров коммунистов-фашистов!! А дохлые алкоголики-россияне ничего не могут без допинга , мельдония, боярышника и бурятов!!
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07.06.2021 13:10 Ответить
УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами" - Цензор.НЕТ 8127

Кубань наша
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08.06.2021 16:57 Ответить
 
 