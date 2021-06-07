УАФ ответила России: "Наглые требования России, которая оккупировала нашу территорию, не выдерживают критики. Займитесь допинговыми скандалами"
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Глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич поделился мнением о критических выпадах в адрес новой формы сборной Украины для чемпионата Европы - 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metaratings.ua.
"В первую очередь, хотелось бы дать совет этим "экспертам" - лучше занимайтесь скандалами с допингом, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования в отношении очертаний границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики", - заявил Маркевич.
Также он добавил, что согласен президентом УАФ Андреем Павелко в том, что силуэт Украины будет придавать сил игрокам сборной.
Напомним, ранее была представлена форма сборной Украины по футболу на Евро-2020. На форме будет очертание территории Украины, в том числе с временно оккупированным Крымом и Донбассом.
Представитель МИД России Мария Захарова назвала новую форму сборной Украины по футболу "очередной попыткой государственной киевской пропаганды закрепить в общественном сознании лозунг", который "у многих ассоциируется" с действиями УПА и Степана Бандеры в годы Второй мировой войны.
Пожалуйста, подождите...
Навішали по рогах.
Уявіть, як би кацапні прийшлось з соромом перекладати на англійську значення цих слів чи абревіатур )
Гарна форма- треба брати!
Наш ответ однозначен!
Россияне, правда, не учли, что совсем взрослые, даже пожилые люди в 2014-м из юристов, финансистов, манагеров, строителей зненацька научатся воевать. Причем, не просто воевать, а вдумчиво. Из нас получились охрененные зубодробительные войска специальных операций. Что их российская спецура, что американская дельта с морпехами, что британский САС - все ведь нервно курят в коридоре.
За исключением русских, ездят к нам учиться.
А где еще встретишь двух пятидесятилетних в прошлом гражданских пердунов, вдумчиво обсуждающих между собой нюансы установки противопехотных минных полей? Или баллистики при высокоточке с .50BMG?
А отвечать не надо было -- зачем с дебилами общаться?
-Україна незалежна суверенна європейська демократична держава. До загарбницької
війни розв'язаної кремлівськими фашистами загарбниками, і окупації ними суверенних українських територій Криму і Донбасу, територія становила - 603,549 тис. км2. Населення Української держави було - близько 50 мільйонів чоловік, 73% - українці.
Україна член ООН, Ради Європи, в асоціації с ЕС" іна порозі вступу в ЕС і НАТО.
Але ще поки тимчасово окуповані проклятими російськими фашистами загарбниками )(уйла наші рідні українські території.
І головне завдання українського народу будь-якого цінною усіма можливими які тільки є способами звільнити свою рідну але тимчасово окуповану українську землю Криму і Донбасу. І не залишити проклятому ворогові окупантові з паРаші навіть одного метра своєї суверенної території. І повністю відновити всі 603,549 тис. км2 Великої Української держави.
Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому !...........
__________________ КОНСТИТУЦІЯ ____ УКРАЇНИ __________________
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УКРАЇНА - суверенна унітарна держава, адміністративно-територіальними одиницями першого рівня якої є 24 області, 1 Українська автономна республіка (АР Крим) і 2 міста, що мають спеціальний статус: Київ і Севастополь. Області і автономна республіка які розділені на 490 районів і 176 міст обласного і республіканського (автономної республіки) підпорядкування.
I будь який ворог окупант що зазіхнув на найсвятіше в світі на територіальну цілісність (Крим, Донбас) і суверенітет Української держави буде обов'язково знищений багатомільйонним українським народом. Хто б він не був, навіть наш самий найлютійший ворог -окупант в світі жахливi личакові окупанти москалі -кацапи зі своїм кривавим маньяком фюрером )(уйлом з кривавоi фашистською ********* паРаші.
Крим це суверенна українська автономна республіка АРК, а Донбас це Донецька і Луганські українські області і вони а це святе назавжди є і будуть вічно в складі Української держави України -Русі. І незважаючи на тимчасову продажну пацифістку владу ЗЕбілів капітулянтів національно визвольна війна українського народу за свою тимчасово окуповану російськими фашистами загарбниками суверенну святу українську землю Криму і Донбасу буде наростати і закінчиться тільки тоді коли останній проклятий українським народом кривавий російський фашист окупант )(уйла покине цю нашу рідну але тимчасово окуповану святу Українську землю.-
легионеров - из 13 золотых медалей: 3 медали выиграл кореец Виктор Ан (одну из
них на пару в эстафете с "хохлом" Григорьевым); 2 медали американец (пендос) Вик
Айван Уайлд; 2 медали "хохлушка" Волосожар… итого 7 из 13 на счету
легионеров!А сколько воплей было о "русском величии ",о
духовности ,о скрепах! Здесь тоже хотели выехать на чужом горбу, но жидко
обосрасались!
Лыжник Белов А.Г. пожизненно дисквалифицирован из-за приема
допинга, Мордор минус две (золото и серебро) медальки.
Кубань наша