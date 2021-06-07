Взрывы в Сватово: Адвокат и эксперт проведут брифинг и расскажут о возможной диверсии и сходстве со взрывами в Чехии и Болгарии

ГБР в ближайшее время передаст в суд дело по факту взрывов в Сватово и привлечет к уголовной ответственности двух украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт юридической компании.

"В мае 2021 Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора Украины сообщили о завершении досудебного следствия по делу взрывов военных складов в Сватово в октябре 2015 года. ГБР планирует в ближайшее время передать в суд дело, чтобы привлечь к уголовной ответственности двух украинских военнослужащих только по формальным основаниям. На брифинге адвокатом Ильей Костиным планируется обнародование линии защиты, которая продемонстрирует необоснованность подозрений, а также проведение параллелей с подобными взрывами, которые происходили в то же время в Чехии и Болгарии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спикерами будут:

- Илья Костин, адвокат, партнер ЮФ "Правовой Альянс";

- Ольга Решетилова, експерт по правам человека в секторе безопасности и обороны;

- Валентин Гулынин и Александр Отрох, военнослужащие ВСУ.

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Адвокат Костин осуществляет защиту двух действующих военнослужащих ВС Украины. Подозреваемые - майор Валентин Гулинин и подполковник Александр Отрох в 2015 году занимали должности командиров 11 и 10 реактивных батарей 4 дивизиона 27 отдельной реактивной артиллерийской бригады ВСУ. Валентин сейчас служит в 58 бригаде. Александр - командует дивизионом РЗСО Ураган в зоне ООС, и на все следственные действия он вынужден приезжать из зоны боевых действий. Дошло до того, что командование вынуждено было написать письмо к следователю, чтобы учли важность возложенных задач на Александра и обстановку в зоне ООС.

Военнослужащим инкриминируют часть 3 статьи 425 УК Украины "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, если это причинило существенный вред в период особого положения". Санкция статьи предусматривает наказание до 7-ми лет. По данным следствия, из-за небрежного отношения к службе двух командиров реактивных артиллерийских батарей 29 октября 2015 погибли три человека и был нанесен ущерб на сумму свыше 15 млн гривен.

Так, согласно подозрениям, они расположили свои батареи артсистем возле складов, которые взорвались и, тем самым, нарушили нормативы советских времен, в результате чего техника была уничтожена.

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"Но это неправда. Командир батареи не имеет управленческого права решать где располагать для хранения техники, которая, кроме того, подвергалась выводу с линии фронта согласно Минским договоренностям. Все передвижение техники должно было согласовываться с командующим АТО и ГШ. Нет ни одного подтверждения, что Валентин и Александр должны были выполнять нормативы о расстоянии расположения техники составов. Более того, вопрос диверсии начал звучать в официальных процессуальных документах следствия только сейчас", - говорится в сообщении.

Адвокат на брифинге с экспертом сообщат:



- о версии относительно диверсий на складах в Сватово в октябре 2015 года;

- сравнят их с другими взрывами и действиями следствия;

- расскажут в чем прослеживается сходство с взрывами в Чехии и Болгарии в 2014-15 годах;

- какова позиция защиты военных.

Брифинг проведут 8 июня в 10:00 в Украинском кризисном медиа-центре: Украинский дом, ул. Крещатик, 2 (1 этаж).

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