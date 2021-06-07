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Зеленский планирует вывести Украину на новый уровень отношений с США: "Я хочу, чтобы нас поняли"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский планирует вывести Украину на новый уровень отношений с США:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет в частности, чтобы Украина и США вышли на новый уровень отношений.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axios , передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я хотел бы выйти на новый уровень отношений с США. Я хотел бы иметь прозрачность, понимание относительно Плана действий по членству, энергетической безопасности Украины, помощи в возвращении наших территорий и защиты нашего суверенитета. Действительно, я хотел бы получить понимание - и это не просьба, и это точно не о деньгах. Я хочу, чтобы нас поняли ... Безопасность нашей страны не продается", - сказал Президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios

Также Зеленский высказался о том, что, по его мнению, надо делать США в отношениях с Россией: "О политики Соединенных Штатов Америки - на мой взгляд, мы видим, что все недавние американские президенты стремятся наладить отношения с Россией - и это ваше право. Я не хочу вмешиваться, но если вы спросите меня, лучшим сценарием для США было бы сделай так, чтобы Россия захотела наладить отношения с США и остальным миром. В моем понимании это была бы победа мира".
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Топ комментарии
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Зеленский планирует вывести Украину на новый уровень отношений с США: "Я хочу, чтобы нас поняли" - Цензор.НЕТ 5869
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07.06.2021 10:52
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Зеленский планирует вывести Украину на новый уровень отношений с США: "Я хочу, чтобы нас поняли" - Цензор.НЕТ 6719
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07.06.2021 10:30
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Зеленский планирует вывести Украину на новый уровень отношений с США: "Я хочу, чтобы нас поняли" - Цензор.НЕТ 6801
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07.06.2021 10:33
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Они не любят шаурму Зеленський планує вивести Україну на новий рівень відносин зі США: "Я хочу, щоб нас зрозуміли" - Цензор.НЕТ 5644
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07.06.2021 12:40 Ответить
Володимир Зеленський займає інфантильну позицію в зовнішній політиці.

Таку думку в ефірі "Прямого" висловив народний депутат VIII скликання Сергій Висоцький.
"Міжнародна політика і співробітництва з партнерами - це питання послідовності й прогнозованості. Володимир Зеленський - ані послідовний, ані прогнозований. Повертаємося до терміну "міжнародна суб'єктність" - суб'єктність України в міжнародній політиці. Володимир Зеленський розуміє, що таке суб'єктність? Ні, він як ображена дитина, чесно кажучи", - розповів Висоцький.
За словами Висоцького, останні заяви українських очільників щодо західних партнерів просто неадекватні. "То нам США завинили, чому ми досі не в НАТО, то мало допомагають… 300 мільйонів на рік Вашингтон виділяє на озброєння України. Це ж просто шалені кошти, це більше ніж все наше державне оборонне замовлення. А Володимир Зеленський щось каже".
"Далі - Макрон і Меркель. Він заявляє, що якби не Франція і не Німеччина, то Росія б не напала. Це якась інфантильна позиція дитини, якій всі винні по життю. Наша влада - це сукупна дитина, якій всі винні навкруги. Ну хто з такими людьми буде нормально спілкуватися? Міжнародні відносини - це, в тому числі питання розуміння того, як ти публічно говориш про партнерів… Чому ми досі не в НАТО? А може, тому що у нас досі представника України при НАТО немає вже два роки? Чи, може, тому що ми провалили всю реформу законодавчої сфери щодо інтеграції в НАТО? Чому вони повинні піклуватися про нас більше ніж ми самі? А це як велика дитина, якийсь підліток, який, вибачте, "набухався", десь в багнюці обвалявся. Потім приходить додому - і батьки в нього винуваті. Чому? Це ж твої рішення. Ти ж доросла вже людина", - резюмував Висоцький.
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07.06.2021 12:40 Ответить
Его сегодня очень много и все пустое засрал инфо пространство своим шоу говорящая голова олигархов говрящая пустота
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07.06.2021 13:06 Ответить
Зеленський планує вивести Україну на новий рівень відносин зі США: "Я хочу, щоб нас зрозуміли" - Цензор.НЕТ 3622
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07.06.2021 13:09 Ответить
Знленський УЖЕ вивів відносини зі США на новий рівень: після нахабного призначення Вітренка Байден відмовився від зустрічі з клоуном.
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07.06.2021 13:16 Ответить
Детский сад....
Боюсь, мы там живём.
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07.06.2021 13:17 Ответить
Для того,щоб нас зрозуміли--потрібно працювати,а не базікати і піаритись. Світ вже давно все зрозумів,що привладі в україні--шахраї,наперстникі,брехуни,зрадникі і просто тупі шпанюки. Колись донбас весь час кричав--почуйте донбас.Там такі ж живуть "совецькі" як і тепер в нас зелена чума
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07.06.2021 13:25 Ответить
воно хоч само себе розуміє?
такому президенту будь який єрмак патріот, а гордон - журналіст.
тьфу, боронь боже Україну від 73 дурнів!
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07.06.2021 13:29 Ответить
Вас поняли - теперь дела вперед, поддержка после. По-другому только через мат и оплеухи, но уних на это нет ни времени ни желания.
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07.06.2021 14:24 Ответить
вавасік, "хотелка" твоя не в той бік дивиться..
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07.06.2021 16:12 Ответить
А как же это --- Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза"
Что то не сходится со словами Зебила, просто этот Зененский начинает подхаривать.
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07.06.2021 16:25 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави .
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07.06.2021 20:15 Ответить
Зеленый идиот, как же тебя понять, если у тебя семь пятниц на неделе?
Если тебя поняли---сразу верещание, что вырвано из контекста, я не то имел в виду!
Байден, да и остальные политики не будут слушать твой словесный понос ---им важны дела!

А дела у тебя: ермак, татаров, портнов, вагнеровцы, коррупция,фракция и ты на зарплатах у олигархов, проваленный оборонзаказ два года в воюющей стране, "та сторона", два года нет посла в НАТО, в США (маркарову так и не утвердили штаты--проверяют ее назначение на коррупцию), велике крадивныцтво,падение экономики, отсутствие конкурсов и тендеров, кумовство, взяточничество, продажа должностей,реванш рыгов, самодурство и узурпация власти.
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08.06.2021 00:22 Ответить
Досить, ти вже вивів нас на новий рівень, шо Америка від нас вже майже відмовилась. Ще рік-два і про нас вже ніхто у Білому домі і не згадає.
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08.06.2021 00:42 Ответить
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