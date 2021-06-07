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Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, - Минздрав

Граждане, привитые двумя дозами вакцины от COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы.

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В Минздраве отметили, что международное свидетельство о вакцинации для многодозных вакцин выдается только после получения последней дозы.

В случае получения свидетельства не сразу после вакцинации, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняется на основании данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Свидетельство заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке. Может содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей может записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).

При необходимости и по запросу человека заведение может напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями.

Также международное свидетельство обязательно должно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Должно быть подписано пациентом или его уполномоченным представителем.

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Кроме того, оно будет действительным, только если введена вакцина, одобренная к экстренному применению ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления

"Если у человека есть абсолютные противопоказания к проведению прививки от COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения. Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковиднимы сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

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Украина на сегодняшний день использует три COVID-вакцины: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca различных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech. Все они получили разрешение Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование.
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Так им можно в магазин и в тролейбус без масочки теперь? Они ж привитые
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07.06.2021 10:52 Ответить
Если судить по ношению масок об уровне иммунизации, то у нас уже 95% привито тремя и более дозами.
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07.06.2021 10:54 Ответить
Нє. Усі у масках. До тих пір, допоки не об*являть про завершення карантину.
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07.06.2021 11:58 Ответить
Привитый - не значит не переносчик. Поэтому, без масочки можно только среди таких же привитых или переболевших с выработанной защитой. А так, без маски в закрытых помещения нельзя и привитым тоже. Ведь схватить заразу и передать ее другому можно и будучи привитым.
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07.06.2021 16:08 Ответить
Хай подавляться своєю дешманською вакциною. Через пару років побачимо її наслідки.
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07.06.2021 10:55 Ответить
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07.06.2021 13:45 Ответить
Вряд ли ты до этого доживешь непривитым. Но, верить ты можешь, конечно. И даже лотерейные билеты покупать с надеждой на выигрыш. Щеплені проти COVID-19 за потреби можуть отримати Міжнародне свідоцтво про вакцинацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6423
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07.06.2021 16:10 Ответить
Для того и прививаюсь, чтобы ездить за бугор, так что справочку пожалуйста сразу.
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07.06.2021 10:56 Ответить
Забугор забугру рознь...в одном забугре наши индийские и китайские поделки проходят...в другом нет..
ВОЗ это одно...он заботится об африке и других бедных странах..а ЕС это другое...там заботятся о своих гражданах..
И если ВОЗ одобрил ковидшел и короновак...то ЕС нет..
И потому не следует путать эту бумажку о которой илкт речь в статье...и паспортом вакцинации который будет признаваться в ЕС...
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07.06.2021 11:11 Ответить
Пишут, что и с этими вакцинами проблем по запуску в ЕС не будет, поживем увидим.
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07.06.2021 11:45 Ответить
Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации-если выживут.. Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1464
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07.06.2021 10:57 Ответить
что значит могут...вы его должны выдать сразу после второй прививки...дебилы!!!
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07.06.2021 11:09 Ответить
Були на вакцинації ?
За 2 дні - 8 тис., пишуть.
Уявіть скільки часу треба на видачу і чиї штампи і печатки там будуть ставити.
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07.06.2021 11:56 Ответить
Цю картонку умільці підроблять на раз-два.
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07.06.2021 11:57 Ответить
 
 