Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходима система надзора за промышленными загрязнениями.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, сегодня разработан законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.

"Он запустит масштабную модернизацию нашей промышленности и минимизирует уровень промышленного загрязнения. В то же время, никакие нормы не будут работать без соответствующей системы надзора. Потому что сейчас создана специализированная экологическая прокуратура и соответствующие подразделения Нацполиции. Когда-то на совещании с правоохранителями я говорил, что все, кто не хочет для Украины чистого воздуха, чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все промышленники должны понимать, что в 21 веке мало быть успешными и продуктивными, а нужно быть очень ответственными.

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