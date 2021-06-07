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воздух (141) загрязнение (212) Зеленский (16565) промышленность (287)

Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо

Президент Владимир Зеленский заявил, что необходима система надзора за промышленными загрязнениями.

Об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Экология", передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, сегодня разработан законопроект о предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения.

"Он запустит масштабную модернизацию нашей промышленности и минимизирует уровень промышленного загрязнения. В то же время, никакие нормы не будут работать без соответствующей системы надзора. Потому что сейчас создана специализированная экологическая прокуратура и соответствующие подразделения Нацполиции. Когда-то на совещании с правоохранителями я говорил, что все, кто не хочет для Украины чистого воздуха, чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что все промышленники должны понимать, что в 21 веке мало быть успешными и продуктивными, а нужно быть очень ответственными.

Также читайте: КГГА о загрязнении воздуха в столице: Причиной является активная работа котельных систем

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+31
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 266
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07.06.2021 10:58
+19
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 872
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07.06.2021 10:57
+16
Это ты Ермаку и Портнову скажи.
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07.06.2021 10:59
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Самокритично
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07.06.2021 10:57 Ответить
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 266
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07.06.2021 10:58 Ответить
Вот зря вы так, между прочим это реальное достижение Бубочки - закупая эл. энергию в лаптестане, все выбросы остаются там-же. Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9661
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07.06.2021 12:47 Ответить
Це схоже на заяви червоних кхмерів. 😮 Ці теж знищили у Камбоджі промислові підприємства і виселили всіх з міст у сільську місцевість, давши в руки мачете і сапки., 😊
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07.06.2021 11:09 Ответить
зеленый пол пот
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07.06.2021 12:31 Ответить
Маленький Пол Пот. 😊
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07.06.2021 12:32 Ответить
Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 872
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07.06.2021 10:57 Ответить
Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2761

То й що тебе, "запарєбріку", так збудило?
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07.06.2021 12:11 Ответить
Это ты Ермаку и Портнову скажи.
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07.06.2021 10:59 Ответить
А эти тут при чём?
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07.06.2021 11:07 Ответить
Вони ж рулять всім в Україні.
Чому у влади претензії тільки до Арселорміттал? Це єдине підприємство, що забруднює навколишнє середовище?
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07.06.2021 11:24 Ответить
ну, раз сказал о небе в клеточку, то нужно начинать реализовывать своими силами...
слово не воробей...да и куда ему, если небо не чистое
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07.06.2021 11:51 Ответить
То вже з нової поставки, чи то старий так пробирає?
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07.06.2021 10:59 Ответить
як казала кобила з 3 ма класами освіти, гордість ********, каралєвская: вАлАдимир - вперд!!!
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07.06.2021 10:59 Ответить
Сипле метафорами як горохом.
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07.06.2021 10:59 Ответить
Т.е. тебя и твоих холуев нужно срочно садить в клетку? Согласен на все 1000%
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07.06.2021 11:00 Ответить
А мы посадим чувака, который шоркается по Оманам с врагами? А того, кто сорвал ракетную программу Украины? А ту тварь, что сокращает оборонный бюджет на следующий год и отменяет военный налог? Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2535
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07.06.2021 11:01 Ответить
А вот представьте себе если бы на месте Бубочки был бы какой дурачок из квартала95? Как бы тогда обстояли дела с выбросами - страшно даже представить! Слава Бубочке!
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07.06.2021 11:02 Ответить
"Потому что сейчас создана специализированная экологическая прокуратура..."
Она была создана 10 лет назад... Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3798
Когда уже этот цирк закончится...
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07.06.2021 11:04 Ответить
Гениально!
И что теперь делать с ахметовым?
Его домны и мартены хотят тоже, но не могут.
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07.06.2021 11:06 Ответить
Пусть он это скажет в глаза Ахметову. Тогда ему "небо в клеточку" будет за счастье. Дешевые понты для электората, крупные промышленники на такую туфту не ведутся, гадили и продолжают гадить в окружающую среду.
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07.06.2021 11:06 Ответить
Та невже? Починай!
"Как зарабатывают друзья кварталовцы Зеленского, после того как их лидер стал президентом? Очень просто. На большой стройке автомобильных дорог. Так Юзик со своим двоюродным братом рейдернули Рыживский гранитный карьер и запустили его на полную мощность. Колбасят миллионы. Как результат, в Горишних Плавнях у людей зимой снег был серым. А клубника покрывается на огородах трёхслойной пылью. Озёра вокруг покрылись пленкой, рыба вымерла. Жители задыхаются. "
https://youtu.be/cmKJAu3yqXI

Все, кто не хочет для Украины чистого неба, должны видеть это небо "в клеточку", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4294
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07.06.2021 11:08 Ответить
А шо им не нравится? Сами-же за ЗЕбанутого клоуна и его квартал проголосовали. Теперь пусть жрут ложками.
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07.06.2021 11:17 Ответить
Аби ж так і було. Та ця ж сарана мерзення розкрадає нашу землю. Нищить, в "турборежиме".
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07.06.2021 12:31 Ответить
Генітальний правитель всіх часів і народів! Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 7653
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07.06.2021 11:17 Ответить
як воно вже дістало своїм ля-ля, це тупе чмо...
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07.06.2021 11:18 Ответить
Это он про «развитие» ахметовской зелёной энергетики, и о ценах, которые назначит ахметов взамен получил гарантии особо ожесточенной травли Пороха со стороны ахметовских каналов.
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07.06.2021 11:21 Ответить
На 5й и Прямой уже наложили санкции или я штойта пропустил? Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6043
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07.06.2021 11:32 Ответить
Клоун пошёл другим путем, ахметовским, более извилистым и для зебилов более дорогом. А пятый? А шо с ним сделается, ровным счетом ничего. Гавкать на него будут, а вот кусать не смогут, зубы коротки.
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07.06.2021 11:40 Ответить
Якщо б могли накласти і пояснити чому закривають два найбільш русофобських канали України, то не було б потреби у законі про олігархів Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2455
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07.06.2021 15:07 Ответить
Рррразганю я стаи туч
Патамуша я магуч!!
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07.06.2021 11:28 Ответить
Бла-бла-бла!
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07.06.2021 11:35 Ответить
Небо в "клітинку"? Це з тієї серії що "весна прийде, саджати будемо" чи чергова "дічь по тілівізору"?
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07.06.2021 11:36 Ответить
І взагалі Зєля за все добре, проти всього поганого. Тільки Зєля не фінансує власне виробництво зброї, не бориться з корупцією, а підживлює її, не руйнує монополії олігархів, не жене від себе крадунів і шпигунів єрмаків і ніколи не перестає брехати. А так Зєля за все добре, проти всього поганого.
Добре, що Зєлє трапивсь народ, що добре вміє тільки одну справу - потужно скиглити, але дострокових не вимагати.
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07.06.2021 11:38 Ответить
привет ахметову и его шмыгалю, балаболка квартальная
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07.06.2021 11:44 Ответить
Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6917
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07.06.2021 11:50 Ответить
Sharp`s

Зрады со стороны американцев не будет - интересы Украины в той или иной степени будут учтены. Плохо, что "в той или иной степени". Потому что Зеленскому не нужно было отдавать внешнюю политику на откуп агенту "Козырь", не кричать на каждом углу: "Дайте то, дайте это...", не поощрять коррупцию, не бороться с прозападной оппозицией, а выполнять свои конституционные функции - укреплять армию и вдумчиво работать на внешнеполитическом направлении. Наскоки, кривляния и балабольство в духе 95 квартала нужно было оставить в 95 квартале, а не делать их лицом всей Украины. Украина выживет, но отмывать зелёный осадок придётся долго.
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07.06.2021 11:50 Ответить
Не экономьте места на ЦЕНЗОРе! Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9685
Автор написал текст, достойный для публикации здесь целиком.
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07.06.2021 11:56 Ответить
согласен...однако надо бы и чтоб читатели на ресурс автора сходили Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 349
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07.06.2021 12:22 Ответить
Если что, это и про авторские права тоже.
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07.06.2021 12:58 Ответить
ссылки на автора в наличии Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8926
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07.06.2021 14:12 Ответить
Російський шпигун Зєля відмінно виконує свою роботу - ліквідацію України. Не бачу причин його попрікати за щось.
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07.06.2021 12:08 Ответить
Ок, с США отношения разрушили, следующие на очереди - Германия и Франция. Давайте максимально публично наедем на них, забыв о том, что от ПДЧ в НАТО в 2008 отказалась премьер Тимошенко.

Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 1679

Я думаю, что это всё не совпадения, это поэтапный план "как изолировать Украину от Запада по примеру Беларуси, чтобы пришлось договариваться с Путиным".

Я удивлён тому, как множесто вроде неглупых людей радовались и хлопали в ладоши Данилову "Молодец, жёсстко сказал, так их! отстаивает наши интересы!". То есть упасть в объятия России - это наши интересы?

Anton Shvets
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07.06.2021 11:51 Ответить
Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8397
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07.06.2021 11:56 Ответить
красивые лозунги и слова не кактят. верни в бютжет 30 миллиарда баксов, украденных за 2 года твоего правления
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07.06.2021 12:19 Ответить
слова - диктатора - там говорят в цапии и Беларуси сейчас их фюреры
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07.06.2021 12:21 Ответить
видно на день незалежности бубу грохнуть
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07.06.2021 12:36 Ответить
Чистое небо это хорошо Но, как именно он борется с олигархами ? А никак .Одни популистские лозунги .. Вот когда возьмут под белы ручки Ахметова с Коломойским энд К*. Только тогда можно говорить что он борется с олигархами
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07.06.2021 12:39 Ответить
Экологический налог предприятия платят уже давно. Предполагалось, что на эти средства будет модернизация предприятий, чтобы снизить выбросы.
Только эти деньги тупо уходят в бюджет государства на латание дыр, на экологию ничего не выделяется.

Теперь нужен еще один законопроект и очередной налог???
Не можете нажраться, ЗЕбилы? Или очередной тупой пиар?

Никогда Клоун не будет политиком, он останется клоуном.
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07.06.2021 12:43 Ответить
Зеленое чмо, небо в клеточку в первую очередь наблюдать должен ты
И будешь после смены власти.
А пока, недоумок по имени Зеленский, разузнай что за зверь такой киотский протокол, какое участи в нем берет Украина и, самое главное, дурачек, узнай как распоряжается полученными деньгами и кого следует наказывать за трату не по назначению(или не трату).
Без твоего, придурок, законопроекта
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07.06.2021 12:47 Ответить
если каждый месяц проходит форум, на котором Зеленский выдвигает минимум 10 стратегических инициатив на сотни миллиардов долларов, то за год наберётся на ТРИЛЛИОН!
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07.06.2021 13:12 Ответить
Контроль выбросов предприятий
Должен находиться под жестким контролем
Защита среды включена в стоимость продукции
На деле фильтры отсуствуют очистка стоков не ведется
Это воровство плюс преступление против общества
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07.06.2021 15:59 Ответить
правильно.
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08.06.2021 23:35 Ответить
 
 