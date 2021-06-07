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За выходные в Киеве от COVID-19 вакцинировано более 8,2 тыс. человек, - Поворозник

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За выходные в Киеве от COVID-19 вакцинировано более 8,2 тыс. человек, - Поворозник

В столице за 5-6 июня от COVID-19 вакцинировано 8 262 человек, в том числе 2 631 работников образования. В частности, в столичном Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировано 5 048 человек в воскресенье вакцинировали - 2 510

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает Цензор.НЕТ

"Всего с начала массовой вакцинации в Центре вакцинировано более 8,5 тыс. человек. Только за эти выходные прививки получили 5 048 человек. Вакцинировать такое количество людей удалось благодаря увеличению количества прививочных бригад и разграничению потоков: отдельная очередь для приглашенных и отдельная для тех, кто также записан на вакцинацию в "Дії", но приглашение пока не получил. Однако прививки смогло получить больше желающих. Большое количество времени занимали те, кто пришел на прививку без заключения декларации с семейным врачом", - отметил Поворозник, и призвал подписывать декларацию с семейным врачом до того, как собрались вакцинироваться. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Привитые от COVID-19 при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации, - Минздрав

"Несколько лет подряд мы рассказываем и убеждаем горожан о необходимости определиться и подписать декларацию с семейным врачом. Однако фактически остается немало людей, которые до сих пор не имеют декларации с врачом. В случае с вакцинацией это увеличивает время на процедуру с 7 до 30 минут. Кроме того, без декларации нет возможности сделать отметку о прививке от COVID-19. Поэтому, чтобы вакцинироваться могли больше людей, подпишите декларацию перед тем, как идти на вакцинацию", - подчеркнул Поворозник.

Он также отметил, что продолжается вакцинация и работников образования.

"Со 2 июня в столице начата вакцинация работников образования вакциной Comirnati (Комирнати) против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, предоставленной Минздравом. Для этого в каждом районе столицы на базе учебных заведений создано 17 центров вакцинации. Всего в них уже вакцинировали 13 935 работников столичной области образования, в выходные же вакцинировали 2 631 работника", - сообщил Поворозник.

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Он отметил, что Центр вакцинации от COVID-19, созданный на базе Международного выставочного центра, будет работать и в следующие выходные.

Напомним, вакцинация осуществляется препаратом CoronaVac лицам, которые зарегистрировались на прививку в приложении "Дія".

В Центре вакцинации работают 24 прививочные бригады, в которые входят регистраторы, врачи и медсестры. Все медики прошли специальное обучение.
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Реакції організму, поки що, ніякої.
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07.06.2021 11:59 Ответить
Mісяць чекаю обіцяної вакцинації препаратом Pfizer lдля вчителів Можливо для влади сільські вчителі не люди, чи менше ризикують захворіти.
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07.06.2021 12:20 Ответить
ваша директриса повинна уключити мізки: зробити списки і відправити.
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07.06.2021 14:05 Ответить
Зеленым профанам не хватило полутора лет, чтобы продумать и правильно организовать процедуру вакцинации. Они неизбежно собирают людей в огромные совковые "ЖИВЫЕ ОЧЕРЕДИ" (любимые зелины "плюсы совка"?)... 1) можно легко уменьшить кол-во людей в 4 раза, объявив заранее, что, напр., прививать будут по месяцам рождения (сб до 14ч. - тех, кто род. в январе-марте, после 14ч. - рожд. в 04-06, в вс до 14ч. - рожд. в 07-09, в вс после 14ч. - рожд. в 10-12); 2) тратить по 7-30 мин. на укол - это тупость; людям в очереди можно раздать бланки "Информ. согласия", чтобы они сами всё заполнили, пока стоят (как с таможен. декларациями в самолётах перед прилётом); 3) декларации с теми, у кого их нет, тоже можно оформлять за время стояния в очереди, а не блокировать всю бригаду на полчаса. Просто поставьте несколько дополн. столов у входа с регистраторами - и всё...
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07.06.2021 18:52 Ответить
 
 