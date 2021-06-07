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Новости Политика Украины Конституционный кризис
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Представителем президента в КС должен быть жесткий конституционалист, а Вениславский считает все действия Зеленского априори правильными, - нардеп "Батькивщины" Власенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представителем президента в КС должен быть жесткий конституционалист, а Вениславский считает все действия Зеленского априори правильными, - нардеп

Представитель президента в КС Федор Вениславский в парламенте доказывал, что президентский законопроект о роспуске Конституционного Суда является конституционным.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко.

По слова парламентария, Конституция - это абсолютно жесткий документ, который должен исполняться.

"У господина Вениславского другая позиция. Он считает, что все, что делает президент, - априори правильно и конституционно", - отметил нардеп.

"Представителем президента в Конституционном Суде должен быть жесткий конституционалист, а не человек - опять, при всем уважении к господину Вениславскому - чего изволите, господин президент?Я хочу напомнить, что господин Вениславский был в числе тех, кто стоял на трибуне Верховной Рады и отстаивал законопроект 1008 - так называемую первую судебную реформу Зеленского, когда Президент хотел получить контроль над Верховным Судом, сократив численность его судей вполовину. Мы и тогда говорили: ребята, это очевидно неконституционно, очевидно незаконно. Но нет, господин Вениславский, стоя на трибуне, говорил: нет, уважаемые господа, это такое у нас верховенство права, это мы так видим", - добавил Власенко.

Кроме того, по словам нардепа, Вениславский входил на трибуну парламента и "доказывал, что законопроект, который внес президент о разгоне Конституционного Суда, - тоже конституционный, и все там правильно".

"Он бегал по всем эфирам, давал интервью, выступал с трибуны Верховной Рады. А потом Президент, слава Богу, понял, что это "невпихуемая", как говорил Иван Плющ, вещь и в начале года тихонечко этот законопроект отозвал. Его с помпой вносили, но очень тихо отозвали, понимая, что он неконституционный", - отметил Власенко.

Полный текст интервью с нардепом "Батькивщины" Сергеем Власенко читайте здесь.

Также читайте: Нардеп "Батькивщины" Власенко о предложениях Зеленского вернуть полномочия и.о.: У нас произойдет "супрунизация" Кабмина

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
яке президент таке в нього й конституциаліст
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07.06.2021 11:43
+3
А ти кому лижеш? Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 6258
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07.06.2021 11:47
+3
Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 3420Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2729
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07.06.2021 11:52
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Партия Зеля наш рулєвой! Нє? Представителем президента в КС должен быть жесткий конституционалист, а Вениславский считает все действия Зеленского априори правильными, - нардеп "Батькивщины" Власенко - Цензор.НЕТ 6357
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07.06.2021 11:31 Ответить
Твой может быть.
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07.06.2021 11:45 Ответить
Жёсткий Гарант Конституции. Если есть он, то Конституционный Суд уже не нужен.
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07.06.2021 13:22 Ответить
У него Конституция вместо коврика у двери.
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07.06.2021 13:42 Ответить
Вважає правильними, бо сам їх для Зєлєнского готує. Нє, ну справді, ніхто ж не вважає, що Зєлєнскій - спец по конституційному праву? 😊
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07.06.2021 11:31 Ответить
яке президент таке в нього й конституциаліст
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07.06.2021 11:44 Ответить
Такой жесткий документ, что судьям КС удобно ноги вытирать об него.
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07.06.2021 11:37 Ответить
Согласен.
Но недовольные будут всегда.
Да и Конституция у нас не выполняется.
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07.06.2021 11:37 Ответить
А обязана к выполнению.
Не нравится нынешняя Конституция - выносите на всеукраинский референдум текст новой Конституции, но не нарушайте своими законами по 22 статьи Конституции сразу.
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07.06.2021 13:46 Ответить
Про яке він верховенство права в Україні звиздить? Вже прочитавши це, зрозуміло, що у Власенка не всі вдома, і просто лиже дупу Вові.
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07.06.2021 11:39 Ответить
А ти кому лижеш? Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 6258
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07.06.2021 11:47 Ответить
Макуха Маклак, ви, що дякули, що зебіли - одна й та ж мерзота. Тільки лижете дупу різним хазяям.
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07.06.2021 16:00 Ответить
Не реви, олігофрене. Україна велика, буде де тебе закопати
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08.06.2021 00:16 Ответить
Макуха Маклак, ото тобі пердацюру дебело рвонуло! Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 4881
Зізнавайся, рагуль, ти з ЗЕбілів, чи з Дякулів.
Хоч взнаю, якого кольору ця фекалія, шоколадного, чи зеленого. Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 7194
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10.06.2021 18:33 Ответить
я не відповідаю хворим на голову лохам, як ти, а б'ю таким як ти в харю.
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12.06.2021 10:24 Ответить
яке президент таке в нього й конституциаліст
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07.06.2021 11:43 Ответить
Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 3420Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2729
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07.06.2021 11:52 Ответить
"У пана Веніславського інша позиція. Він вважає, що все, що робить президент, - апріорі є правильним і конституційним", - зазначив нардеп. Джерело: https://censor.net/ua/n3269833
Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 812
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07.06.2021 11:57 Ответить
Чего-то Власенко загнул, конституционалистами должны быть судьи КС, а представитель приходит в КС с готовым законом, проверенным юридической службой Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 2678
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07.06.2021 13:31 Ответить
Он должен отстаивать и перед Президентом и перед КС, а для этого как раз хорошо знать и не предлагать глупости.
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07.06.2021 13:59 Ответить
Перед президентом отстаивает юридическая служба, в которой и присутствуют конституционалисты , а он представляет и отстаивает готовое Представником президента в КС має бути жорсткий конституціоналіст, а Веніславський вважає всі дії Зеленського апріорі правильними, - нардеп "Батьківщини" Власенко - Цензор.НЕТ 310
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07.06.2021 14:36 Ответить
 
 